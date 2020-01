Иран атакува с ракети бази на САЩ, постави условия

И ран изстреля „повече от дузина” балистични ракети срещу две авиобази в Ирак, където са базирани американските и коалиционните сили, обяви Пентагонът.

„Около 22:30 координирано универсално време (половин час след полунощ в България – бел. ред.) на 7 януари Иран изстреля повече от дузина балистични ракети срещу американските военни и коалиционни сили в Ирак”, съобщи в изявление заместник-министърът на отбраната Джонатан Хофман.

„Ясно е, че тези ракети са изстреляни от Иран и са насочени най-малко към две иракски военни бази, в които се намират американски военни в Ал Асад и Ербил.”

По предварителна информация няма жертви и пострадали в резултат на атаките, извършени на три вълни. Иранските медии твърдят, че са загинали най-малко 80 души.

Иракското военно командване даде изявление за иранските атаки с балистични ракети срещу бази с американски войски в ранните часове на сряда сутринта.



В изявлението се посочва, че са изстреляни общо 22 ракети, като 17 са ударили авиобазата в Ал-Асад. Две от тях не са се взривили. Пет ракети са били насочени към базата в провинция Ербил. Няма жертви сред иракските сили за сигурност след ударите.

Техеран официално пое отговорност за ударите, като иранската държавната телевизия съобщи, че именно Иран е изстрелял ракетите.

Американските бази в Ирак през последните месеци бяха атакувани с ракети около 15 пъти, но досега Иран не е поемал отговорност за тези нападения.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че „наблюдава внимателно ситуацията и се консултира със своя екип за национална сигурност”.

Ракетната атака беше предшествана от изявление на про-ирански фракции в Ирак, които обявиха, че ще обединят сили, за да „отговорят” на убийството на генерал Солеймани, извършено от американската армия с военен дрон миналия четвъртък, край Багдад.

Американската федерална авиационна администрация забрани регистрираните в САЩ превозвачи да летят над Ирак, Иран и Персийския залив.

След ракетните атаки Иранската революционна гвардия заплаши, че ще нападне САЩ и техните съюзници.

Гвардията призова Вашингтон да изтегли войските си от региона, „за да се избегнат по-нататъшни загуби и да не се позволи животът на техните войници да бъде още повече заплашен от все по-нарастващата омраза”.

Мерките за сигурност около Белия дом във Вашингтон са засилени след атаките на Иран срещу американските военни бази в Ирак.

Президентът на САЩ свика извънредно заседание на кабинета си в отговор на нападението, но след това не направи обичайното в такива случаи обръщение към нацията.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.