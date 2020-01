Защо се появи хаштаг Трета световна война, напрежението расте

С мъртта на иранския ген. Касем Солеймани породи много спекулации какво може да последва. Генерал Касем Солеймани беше убит от американски дронове в Ирак. Това доведе до нова ескалация на напрежението между Иран и САЩ.

САЩ убиха генерал – герой за Иран

Покрай всичко това търсенето на фрази като Франц Фердинанд и Трета световна война, се превърна в тренд, пише BBC като отбелязва, че се правят паралели между ликвидирането на Солеймани и убийството на ерцхерцог Франц Фердинанд в Сараево, което става повод за избухването на Първата световна война.

През седмицата един от най-популярните хаштагове в twitter беше #WWIII („Трета световна война“). За по-малко от ден потребителите на социална мрежа публикуваха повече от три милиона публикации с такъв хаштаг.

В Сараево издигнаха паметник на Гаврило Принцип

Интернет сайтът на Selective Service System - наборната служба на армията в Съединените щати, се срина, а причина за това е огромният трафик към сайта. Заради зачестилите слухове за трета световна война все повече американци отварят сайта, за да видят какви са условията за мобилизация. От самата Служба съобщиха в профила си в twitter, че "Огромният трафик е поради разпространена дезинформация".

Армията на САЩ от 1973 г. е наборна и войниците работят на трудов договор с държавата, но в случай на военно положение някои американци подлежат на мобилизация. Списъците с граждани, които могат да бъдат привикани, е публикуван на сайта на Службата.

САЩ разполагат още 3 500 военнослужещи в Близкия изток като демонстрация на сила, заяви представител на Пентагона. Подкрепленията са от Глобалните сили за бързо реагиране на 82-ра въздушна дивизия, които вече разположиха няколкостотин допълнителни военни подразделения в региона по-рано тази седмица, след нарастването на напрежението след атаките срещу американското посолство в Багдад.

"Войските ще бъдат разположени в Кувейт като превантивна предпазна мярка в отговор на повишените нива на заплаха срещу американския персонал и съоръжения", заяви служителят. Този ход беше предприет, след нарастването на напрежението, причинено от убийството Касем Солеймани.

Убийството от САЩ на най-видния ирански командир Касем Солеймани е равносилно на започване на война, "отговорът на военни действия са военни действия", заяви иранският постоянен представител в ООН, цитиран от Ройтерс. Маджид Тахт Раванч заяви в интервю за Си Ен Ен, че като са "убили" Солеймани, САЩ са започнали нов етап, след като преди това са започнали "икономическа война" с налагането на санкции на Иран през 2018 г. "Така че това беше нова глава, която е равносилна на откриване на война срещу Иран", каза Раванчи.

Повтаряйки позицията на иранското ръководство, той заяви, че ще има сурово отмъщение. Вчера по-рано през деня Раванчи заяви на Съвета за сигурност на ООН и на генералния секретар на световната организация Антониу Гутериш, че Иран си запазва правото на самозащита съгласно международното право.

Съветникът по националната сигурност в Белия дом Робърт О'Брайън заяви, че всякакви действия на Иран в отговор на убийството на иранския военен командир Касем Солеймани ще бъде "много лошо решение", предаде Ройтерс. На брифинг за репортери във връзка с операцията О'Брайън заяви, че Солеймани е ударен, докато е пътувал из Близкия изток, планирайки нападения срещу американски военни и дипломати в региона.

Иран ще отговори на американската операция, в това число с убийство на представител на САЩ с висок ранг, заяви вчера пред Си Би Ес бившият и.д. директор на ЦРУ Майкъл Морел. "Първо, вследствие на случилото се ще има мъртви американци, мъртви мирни американци. Възможно е в следващите няколко дни на всяко място, където Иран има свои хора. Най-вероятното място е Ирак. Не са изключени обаче и Ливан, Бахрейн и други места в Близкия изток", каза бившият ръководител на управлението в Лангли. Освен това, смята той, "избирайки по свое усмотрение време и място", Иран "ще извърши терористично нападение, в резултат на което ще загине американско официално лице с висок ранг". "И това може да стане навсякъде по света", заяви Морел.

Thousand chant 'Death to America!' at funeral of top Iranian general https://t.co/bFrOFalc6s