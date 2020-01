Заплаха ли е Иран за Европа

Д ве противоположни коалиции в Близкия Изток се борят в съперничество, което заплашва да разкъса региона. От едната страна на конфронтацията е мрежата от държавни и недържавни организации, създадена от Иран. А от другата са Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Израел, подкрепяни от Запада, пише в анализ, представен от Европейския съвет за чуждестранни отношения.

Съперничеството между Рияд и Техеран, разиграно чрез поредица от периферни конфликти, е една от определящите характеристики на региона поне през последното десетилетие.

Но ситуацията постепенно ескалира. И подобно на Балканите през първата половина на XX век, в ситуацията в Близкия изток се замесват големи външни сили като САЩ и Русия.

Сирия показва опасностите от тези тенденции. Бойното поле там се превърна в зона на объркващо много припокриващи се конфликти. Например през 2018 г. ирански дрон, използван в сирийската гражданска война, навлезе във въздушното пространство на Израел.

Това предизвика поредица от ответни удари и дори свалянето на израелски изтребител от сирийските противовъздушни сили. Така Иран и Израел се оказаха вплетени в пряка конфронтация в Сирия, което засили опасенията за война между двете държави.

Така че в Близкия изток вече няма такова нещо като локален конфликт. А рискът от междудържавна война се засилва.

Досега европейците се съпротивляваха на натиска от САЩ да дадат пълна подкрепа на антииранската коалиция.

Техеран упражнява различна степен на контрол в Ирак, Ливан, Сирия и Йемен - много повече, отколкото преди американската инвазия през 2003 г. срещу режима на иракския лидер Саддам Хюсеин.

Традиционните съюзници на Европа - Съветът за сътрудничество в Персийския залив и Израел, виждат военното влияние на Иран чрез мрежата от партньори като пряка заплаха за своята сигурност.

В допълнение към връзките си с иракския политически елит на шиитите, Техеран се ангажира с широко социално популяризиране на иракската шиитска общност и насърчава милиони ирански поклонници да пътуват до Ирак всяка година. Иран е важен търговски партньор за Ирак и също така е инвестирал в региона на Кюрдистан, където е ключов доставчик на електроенергия. Тези отношения вероятно ще се засилят и разширят в нови области - например Багдад и Техеран наскоро обявиха планове за възобновяване на проект за тръбопровод, който ще пренася нефт от иракския Киркук в Иран, за износ в трети страни.

В Ливан най-близкият съюзник на Иран Хизбула доминира както в политическата, така и във военната сфера, като ефективно държи правото на вето върху вземането на държавни решения.

Междувременно в Сирия народното въстание срещу Башар Асад - чийто баща беше един от малкото поддръжници на Техеран по време на войната между Иран и Ирак през 1980-1988 г. - бива постепенно потушавано с помощта на Русия и ирански военни.

Последният саудитски военен ангажимент в Йемен, който започна през 2015 г., създаде нов фронт за Иран, който предоставя на бунтовниците хуси дронове, ракети и други оръжия.

Има два основни двигателя на регионалната стратегия на Иран. Първо, Техеран се стреми да възпира онова, което разглежда като реална и непосредствена заплаха за властта на управляващия режим след ислямската революция в страната.

Второ, Иран играе значителна политическа роля за формиране на регионалния баланс на силите.

Според Техеран САЩ и техните регионални съюзници се стремят и не успяват да овладеят Иран чрез икономически, военни и политически средства.

