Ракети срещу военна база на САЩ, взрив до посолството в Багдад

Р акета Катюша се взриви близо до американското посолство в Ирак, съобщи Ройтерс като се позова на полицейски източници. Няма жертви, отбелязва агенцията. Ракетата е паднала на площад до посолството. В силно охраняваната зона, се намират правителствените сгради и посолствата.

Минути след това се появиха съобщения, че три ракети са ударили военна база, използвана от американски войски, която се намира на 80 км от Багдад.

#BREAKING: three rocket hit al-Balad military air base — al-Sumariya.

The base hosts US forces and is located about 80 kilometers north of Baghdad. #Iraq pic.twitter.com/tBNzFxc0vs — Baxtiyar Goran (@BaxtiyarGoran) January 4, 2020

A blast has been heard in the vicinity of the US embassy in the Iraqi capital Baghdad, according to reports.https://t.co/dwFQ9PD6G5 pic.twitter.com/oYfFzPtO1t — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) January 4, 2020

Журналистът от Walla News Гай Елстър съобщи в Туитър, че срещу зелената зона е била изстреляна ракета.

#BREAKING A rocket fired towards the Green Zone in #Baghdad, where the US embassy is located: reports — Guy Elster (@guyelster) January 4, 2020

#BREAKING: Rocket landed in the #Baghdad Green Zone — Amichai Stein (@AmichaiStein1) January 4, 2020

Кореспондентът на Sky News Arabia съобщи, че в резултат на взрива пътят към посолството на САЩ е бил блокиран.

По-рано Иран се закани да има "сурово отмъщение" за убийството при аерикански удар с дрон на генерал Касем Солеймани.

