Срещу инвазията на азиатски стършели в Европа: Властите в Обединеното кралство молят за съдействие

С рещу инвазията на азиатски стършели в Европа се борят властите от Обединеното кралство.

Хората в Обединеното кралство са призовани да съобщават за наблюдения на азиатски стършели това лято, тъй като природозащитни организации предупреждават за потенциален скок на вредните инвазивни видове.

(Във видеото може да научите повече за: Смъртоносни стършели | Десет животни, които ще ви убият)

Главният фитосанитарен инспектор на Обединеното кралство Никола Спенс призова пчеларите и широката общественост да съобщават за забелязани стършели, след като миналата година в страната са били забелязани рекорден брой такива.

Азиатските стършели не представляват по-голям риск за човешкото здраве от местните стършели, но застрашават медоносните пчели и насекомите опрашители.

Насекомите могат да изядат до 50 медоносни пчели на ден и почти сигурно "се размножават и живеят в Обединеното кралство", предупреди през март Пол Херингтън, директор по комуникациите и ангажираността в благотворителната организация Buglife.

Министерството на околната среда, храните и селските райони (DEFRA) заяви, че видът все още не е установен в Обединеното кралство тази година, но ранното улавяне е от основно значение за усилията за изкореняване.

