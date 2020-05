Нашествието на стършелите-убийци

С АЩ са нападнати от стършели-убийци, които заплашват живота на много хора. От няколко седмици насам американските медии не спират да алармират за тази опасност. За какво всъщност става въпрос? В щата Вашингтон бяха открити гигантски азиатски стършели от вида Vespa mandarinia, които на дължина могат да достигнат близо шест сантиметра. Те са едни от най-отровните насекоми на планетата и според някои учени ужилванията им представляват сериозна опасност за здравето на хората.

This weekend's @NYTimes article on the Asian giant hornet (Vespa mandarinia) has gotten gotten a lot of attention, but it has also perhaps caused some confusion. 1/4 https://t.co/hZz3OHm3Fh — Entomological Society of America (@EntsocAmerica) May 4, 2020

Убийци по рождение

Стършелите от вида Vespa mandarinia живеят на територията на няколко азиатски държави, сред които Япония, Тайланд и Русия. Те разполагат с мощни челюсти, с които могат безпроблемно да обезглавяват своите жертви. Азиатските стършели рядко ловуват на групи, но понякога това се случва в края на лятото и началото на есента, а най-често техни жертви стават социални насекоми като пчелите. Когато някой стършел открие кошер, подходящ за превземане, той го напръсква със специален феромон, което изпълнява ролята на сигнал за атака.

Азиатските пчели са изградили защитен механизъм срещу подобни нападения – те се струпват около стършелите, покачвайки по този начин както температурата, така и нивото на въглероден диоксид, което е пагубно за стършелите. Европейските пчели, които обитават и САЩ, обаче не разполагат с подобен механизъм и на практика са беззащитни срещу атаките на азиатските стършели.

This is how the Japanese Honeybee (Apis cerana japonica) counters invasions by the Asian Giant Hornet (Vespa mandarinia). The honeybees surround the hornet and vibrate their abdomen, the heat produced by this cooks the hornet alive pic.twitter.com/y3URU30jbr — Coco Coindreau (@coco_coindreau) May 7, 2020

Колко опасни са азиатските гигантски стършели?

„Това не са стършели-убийци. Това са просто стършели“, отбелязва ентомологът Крис Лууни, който живее и работи във Вашингтон. Неговото послание е пределно ясно: хората няма от какво да се притесняват. „Броят на ужилените, които са потърсили медицинска помощ, е незначителен“, добавя Лууни.

„Самото ужилване е доста неприятно. Ако стършели ви ужилят 5 – 6 пъти, няма да има проблем, но ако ужилванията са 100, тогава нещата се променят“, смята експертът Кийт Делафейн от университета в Джорджия. Ентомологът от университета в Илинойс Мей Беренбаум пък добавя: „Хората се притесняват за погрешното нещо. Най-страшното насекомо всъщност е комарът. Хората често забравят това.

Комарите пренасят болести като малария и денга и всяка година на практика причиняват смъртта на милиони хора по цял свят. За сравнение, азиатските стършели причиняват по около 20 – 30 смъртни случая на година.

The are called vespa mandarinia! They don't attack humans as a rule but do go after honey bees. Only found in WA state. Probably caught a fast boat from China. https://t.co/s1NzjhsYVI — Kristen Forrester (@bobiddyboo) May 12, 2020

Медийна истерия

Редица експерти в САЩ обръщат внимание на факта, че много от сигналите за забелязани стършели-убийци всъщност са фалшиви. „99% от всичко това е медийна истерия и честно казано вече започва да ми писва“, заяви ентомологът от университета в Делауеър Дъг Талами. Много учени споделят мнението му. Истината е, че досега има потвърдени случаи единствено в щата Вашингтон и остров Ванкувър. Затова и учените призовават да не се насажда излишно напрежение, особено в момент, когато светът се опитва да се справи с пандемията от COVID-19. „Дали искаме тези стършели в САЩ? Разбира се, че не. Но медиите създават едно погрешно усещане, че сме изправени пред невиждано нашествие“, отбелязва доктор Джери Броменшенк от университета в Монтана.

По стъпките на пчелите-убийци

Настоящата ситуация напомня на един друг подобен случай – този с пчелите-убийци от 70-те години на миналия век. Тогава африканизирани медоносни пчели от вида Apis Mellifera scutellata, известни с агресивното си поведение, започнали да „нахлуват” от южните в северните райони на САЩ. По тази причина в медиите започнали да се появяват предупреждения за задаваща се невиждана опасност, но тези прогнози така и не се сбъднали. Историята на пчелите-убийци е повече от интересна.

През 1956 г. бразилският биолог Уоруик Кер кръстосал африкански и европейски пчели, за да създаде нов вид, който да произвежда повече мед и да е по-добре пригоден към условията в Южна Америка. Така, Кер и неговият екип създали африканизираната медоносна пчела. При загадъчни обстоятелства, обаче, агресивното насекомо се оказало на свобода. В дивата природа попаднали 20 колонии, които бързо се размножили и достигнали САЩ. Въпреки репутацията си на „убийци”, въпросните пчели далеч не са толкова опасни за хората – за последните шест десетилетия те са отнели живота на около 400 души.

Vespa mandarinia, also known as Japanese giant #hornet, are spotted in the #US for the first time. They are native to East and Southeast Asia. The two-inch-long hornet can kill adult human after several stings and they kill around 50 people in Japan every year. pic.twitter.com/VOPwn1uLAS — China Daily (@ChinaDaily) May 5, 2020

Изчезващите пчели

Нашествие на азиатски стършели в САЩ би било сериозен проблем за пчелите и хората, които се занимават с тяхното отглеждане. Към момента, обаче, няма основание да се смята, че ставаме свидетели на нещо подобно. И все пак не бива да се забравя, че проблем с пчелите има. От няколко години насам техният брой непрекъснато намалява. Причините за това са различни – от разпространяването на болести до масовото използване на пестициди.

Последиците могат да бъдат катастрофални, тъй като пчелите са изключително важна част от глобалната екосистема. Проучвания сочат, че пренасянето на цветен прашец от тези насекоми е отговорно за продукцията на около 70% от плодовете, зеленчуците, семената и ядките, които консумираме ежедневно. Затова и много учени алармират, че ако някой ден пчелите изчезнат, човечеството вероятно ще се изправи пред апокалиптична криза, породена от остър недостиг на храни.