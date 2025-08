Индонезийски вулкан изригна и изхвърли огромен стълб пепел

В улканът Левотоби Лаки-Лаки на индонезийския остров Флорес тази сутрин отново изригна, като изхвърли стълб от пепел на височина 18 километра, предаде ДПА, като се позова на индонезийската служба по вулканология.

При изригване, регистрирано в 1:05 ч. тази сутрин (17:05 ч. по Гринуич вчера) в провинция Източна Нуса Тенгара, се е образувал гъст облак сиво-черна пепел. Изхвърленият материал се движи в югозападна, западна и северозападна посока, съобщи Центърът за вулканология и намаляване на геоложките рискове.

Happening: Mount Lewotobi Laki-Laki Erupts in Indonesia.



Mount Lewotobi Laki-Laki erupted at 8:48 PM WITA in East Nusa Tenggara, sending an ash column up to 10,000 meters above the summit. Volcanic lightning was also visible during the eruption. pic.twitter.com/ZZbcAyYli9