Бразилскa туристка е намерна мъртва след падане от вулкан в Индонезия

Б разилска туристка, която падна в дере на индонезийски вулкан, популярен сред туристите, беше намерена мъртва, съобщиха бразилското правителство и спасителната агенция на Индонезия. Това стана след продължително търсене и спасителна операция, която продължи няколко дни, предаде The Guardian.

Опитите за евакуация на 26-годишната Джулиана Маринс, която изчезна в събота в планината Ринджани на остров Ломбок, бяха възпрепятствани от неблагоприятните климатични условия и трудния терен. Властите успяха да локализират неподвижното ѝ тяло с помощта на дрон.

"Бразилското правителство съобщава с дълбока тъга за смъртта на бразилската туристка Джулиана Маринс, която падна от скала около пътеката близо до кратера на планината Ринджани", се казва в изявление на бразилското външно министерство. На четвъртия ден от усилията, възпрепятствани от тежките метеорологични условия и терен, екипите на Индонезийската национална агенция за търсене и спасяване успяха да открият тялото на туристката.

Президентът на Бразилия, Луис Инасио Лула да Силва, изрази своята голяма тъга за загубата. "Нашите дипломатически и консулски служби в Индонезия ще продължат да предоставят пълна подкрепа на нейното семейство в този труден момент," каза той в публикация на социалната мрежа X.

Ръководителят на Националната агенция за търсене и спасение на Индонезия, Мохамад Сиафии, съобщи, че спасителите ще евакуират тялото ѝ сутринта в сряда заради лошите метеорологични условия.

Един от спасителите успял да достигне жертвата на дълбочина 600 метра и установил, че няма признаци на живот. Трима спасители потвърдиха трагичната загуба.

Акаунт в Instagram, управляван от семейството на Маринс, предоставяше актуализации по време на търсенето и съобщи, че Джулиана не е оцеляла. Акаунтът натрупа над 1,5 милиона последователи след изчезването ѝ. "Оставаме много благодарни за всички молитви, послания на обич и подкрепа, които получихме," пише от семейството.

Последните публикации на Маринс в Instagram показват нейното пътуване с раница из Тайланд и Виетнам, преди да достигне до Индонезия. Ломбок, със своите идилични плажове и гъста зеленина, е популярна туристическа дестинация, а мнозина се опитват да изкачат Ринджани, вторият по височина вулкан в Индонезия, заради панорамните гледки, които предлага.