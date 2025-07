Спешна евакуация в Исландия, вулкан изхвърли лава

Т уристи и жители са евакуирани след като вулканично изригване в Исландия е отворило цепнатина с дължина около 800 метра, според метеорологичната служба на страната, съобщава английското издание Daily Mail.

Драматични снимки показват дим и драматични потоци от светеща гореща жълта и оранжева лава, излизаща от пропастта,

последното от поредица огнища близо до столицата на Исландия през последните години.

Магмата, пробила през земната кора, е отворила масивна цепнатина с дължина между 700 м и 1000 м, съобщи метеорологичната служба на Исландия, като първите признаци на изригването са оскъдни предупреждения.

In Iceland about an hour ago began another, twelfth in number, eruption of the volcano near Grindavik🇮🇸



The evacuation of nearby settlements has been announced. pic.twitter.com/UmHWHhSUre