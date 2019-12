Индия в шок, полицаи застреляха арестувани за групово изнасилване

Ч етирима мъже, задържани за грандиозно дело за изнасилване и убийство в Индия, са били застреляни от полицията. Мъжете още се водели заподозрени за случая.

Това потвърди официален представител на властите, който се похвалил на семейството на жертвата, пише CNN.

Мъжете бяха арестувани за груповото изнасилване и убийство на 27-годишна ветеринарна лекарка. Жертвата е била удушена, а тялото й запалено в южния град Хайдарабад, Телангана, миналата седмица.

Изнасилиха и запалиха 17-годишна индийка

Овъглените останки на жената бяха намерени в близост до подлез на магистрала на 27 ноември. Бруталното деяние предизвика национално възмущение и доведе до протести в някои от големите градове в Индия.

Много от лозунгите призоваваха за смъртно наказание на арестуваните.

Four men held over a high-profile rape and murder case in India have been shot dead by police while they were in custody, drawing praise from the family of the victim. https://t.co/QxiKxUEGDy