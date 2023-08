"Индия се разходи по Луната!": "Чандраян-3" с първи стъпки по лунната повърхност

И ндийският луноход направи първите си стъпки по лунната повърхност ден след като страната влезе в историята, като стана първата, която кацна в близост до южния полюс.

Марсоходът "Чандраян-3" "слезе" от спускаемия модул и "Индия се разходи по Луната!", съобщи космическата агенция. Спускаемият апарат "Викрам" успешно се приземи, както беше планирано, в сряда вечерта.

С това Индия се присъединява към елитния клуб на страните, постигнали меко кацане на Луната, след САЩ, бившия Съветски съюз и Китай.

26-килограмовият роувър, наречен Прагяан (санскритска дума за мъдрост), беше пренесен на Луната от спускаемия модул "Викрам".

След като прахът, вдигнат от кацането миналата вечер, се уталожи, панелите от едната страна на "Викрам" се отвориха, за да се разгърне рампа, която да позволи на "Прагяан" да се спусне на лунната повърхност.

Сега той ще обикаля скалите и кратерите, събирайки важни данни и изображения, които ще бъдат изпратени на Земята за анализ.

„Прагяан“ носи два научни инструмента, които ще се опитат да открият какви минерали има на лунната повърхност и да изследват химическия състав на почвата.

„Прагяан“ ще комуникира само със спускаемия апарат, който ще изпраща информацията на орбиталния апарат от "Чандраян-2" - който все още обикаля Луната - за да я предаде на Земята за анализ.

Индийската организация за космически изследвания (Isro) заяви, че марсоходът ще се движи със скорост 1 см в секунда - с всяка стъпка той ще оставя върху повърхността на Луната и отпечатък от логото и емблемата на Isro, щамповани върху шестте му колела.

Кацането съвпада с началото на лунния ден - един ден на Луната се равнява на 28 дни на Земята и това означава, че спускаемият апарат и марсоходът ще разполагат с 14 дни слънчева светлина, за да заредят батериите си.

След настъпването на нощта те ще се разредят и ще спрат да работят. Все още не е ясно дали те ще се върнат към живот, когато започне следващият лунен ден.

Спускаемият апарат носи и няколко научни инструмента, които ще помогнат да се установи какво се случва на повърхността на Луната, както и над и под нея.

Смята се, че на Луната се намират важни минерали, но една от основните цели на "Чандраян-3" е да издирва вода - учените твърдят, че в огромните кратери в района на южния полюс, които са постоянно в сянка, се намира лед, който би могъл да поддържа човешкото обитаване на Луната в бъдеще.

Той би могъл да се използва и за снабдяване с гориво на космическите кораби, които се отправят към Марс и други далечни дестинации.

В сряда напрегнати моменти предшестваха кацането, когато спускаемият апарат започна несигурното си спускане. Скоростта на спускаемия апарат постепенно бе намалена от 1,68 км в секунда почти до нула, което му позволи да извърши меко кацане на лунната повърхност.

