"Невероятно трагична фигура": Портрет на Климт може да достигне над 150 милиона долара на търг

Портретът на Ледерер е рядко виждан шедьовър, оцелял след нацистките опити за унищожение и ще бъде продаден като водещ артикул от колекцията на Лаудър

13 ноември 2025, 06:47
Източник: iStock

Д ве години след като последният портрет на Густав Климт, живописен портрет на непозната жена с ветрило, счупи рекорда на художника на търг, продавайки се за впечатляващите 108 милиона долара, се очаква рекордът да бъде подобрен от монументален, шест фута висок портрет на млада наследница, който е бил ограбен от нацистите и едва не е унищожен по време на Втората световна война.

Рядко показван за десетилетия, портретът е висял в дома на наследника на Ести Лаудър, Леонард А. Лаудър, до последните години от живота му (той почина през юни). 

Портретът на Елизабет Ледерер се очаква да бъде продаден за над 150 милиона долара като водещ артикул в търга на колекцията на Лаудър, организиран от "Сотбис" (международна аукционна къща). Колекцията, която включва още две творби на Климт, пейзажи на езерото Атерзе, оценени над 70 и 80 милиона долара, може да достигне обща стойност над 400 милиона долара.

Сред творбите на художника портретът на Ледерер, дъщеря на най-богатите виенски покровители на Климт, е по-малко известен. Завършен две години преди смъртта на Климт през 1918 г., той представя младата жена в ефирна, декоративна роба, обградена от мотиви от китайското изкуство. В продължение на много години портретът е бил изложен в дома на Лаудър в Ню Йорк и е виждал само редки изяви в близките музеи, включително в Музея за модерно изкуство (MoMA) и няколко пъти в Neue Galerie в Ню Йорк, основан от брат му. През 2017 г. Лаудър го предоставя на Националната галерия на Канада за първото му по-дълго представяне, където остава до по-рано тази година.

Докато портретът е в дома му, той е бил истинска ценност в колекцията му, първо показван в дневната, а след това преместен в трапезарията, за да се освободи място за голяма творба на Фернан Леже, според историка на изкуството Емили Браун, която е работила като арт съветник на Лаудър почти четири десетилетия.

"Той обядваше винаги, когато беше у дома, и обядът се сервираше на малка кръгла маса точно до портрета", разказва Браун.

На кратка разходка от дома на Лаудър, в Метрополитън музей на изкуствата, милиони посетители всяка година минават покрай портрета на майката на Ледерер, Серена. Творбата е създадена около 15 години по-рано и показва стилистична промяна между двете произведения. Портретът на Серена е изискан и лишен от плътност, контрастиращ с богатите и смели цветове на композицията на Елизабет, но и двата портрета имат едно и също силно изразително, тъмно и мощно излъчване в погледа, отбелязва Браун.

"Ще видите, че Климт или е омагьосан от очите на Серена, или е достатъчно умен художник, за да подчертае невероятната им въглено-черна интензивност", коментира тя.

  • Ознаменуван от трагедия

И двата портрета успяват да избегнат трагичен край по време на Втората световна война, когато нацистите конфискуват голяма част от огромната колекция на семейството Ледерер за повече от десет години. Много от творбите на Климт са показани през 1943 г. във Виена, а след това съхранявани в замъка Имендорф, който изгаря в края на войната. Семейните портрети обаче, изключени от изложбата заради еврейското си наследство, са били отделени и в крайна сметка са оцелели.

Елизабет Ледерер, която е на 20 години, когато позира за Климт, е описана като "невероятно трагична фигура", казва Браун. "Благодарение на Бога, този портрет е оцелял."

Ледерер губи всичко преди войната и умира преди нейния край, на 50 години, при неясни обстоятелства. През 1920-те, когато фашизмът започва да хвърля сянка, тя преминава в протестантството и се омъжва за барон, с който се развежда непосредствено преди Втората световна война, същата година, когато умира малкият им син. Семейството ѝ бяга, но тя остава във Виена. Портретът ѝ е бил защитен. Климт е бил близък приятел на семейството и нейният учител по рисуване, но също така имал репутация на баща на няколко незаконнородени деца.

  • Шедьовър от късния период на Климт

Някои творби на Климт са обект на дълги саги за възстановяване и реституция, но през 1948 г. портретът на Ледерер е върнат на брат ѝ Ерих, който също се появява в рисунки и картини на приятеля и съвременник на Климт Егон Шиле. Творбата остава в негово притежание до края на живота му.

Дилърът на изкуство Серж Сабарски придобива портрета през 1983 г. и го продава две години по-късно на Лаудър, който проявява интерес към творбите на Климт още през 1970-те години. Лаудър започва колекцията си от Климт и заради личната си връзка с региона.

"Не мога да подчертая достатъчно, че той беше истински историк. Очарован беше от европейската история", казва Браун за Лаудър. "Имаше изключително око."

Климт е най-известен със своя "златен период", в който създава иконите на Арт Нуво "Целувката" и "Портрет на Адел Блох-Бауер I". В годините преди смъртта си на 55 години неговите геометрични мотиви стават по-свободни, а четките му по-развързани. Силно е повлиян от изкуството на Изтока, което събира. Фигурите около Ледерер в портрета вероятно са базирани на китайски произведения, които притежава Климт, а китайската драконова роба, която носи, символизира власт. Казва се, че художникът не е искал да се разделя с портрета, който е отнел години, за да бъде завършен.

Дълго време портретът на Ледерер носи тежестта на нейния брак, но това се променя, докато е в притежание на Лаудър. Въпреки че Ледерер е на 20 години и неомъжена, когато позира, портретът е наричан "Портрет на баронеса Елизабет Бахофен-Ехт" след придобиването му от Лаудър. 

Източник: CNN    
Густав Климт Портрет на Елизабет Ледерер Търг на изкуство Сотбис Колекция Лаудър Нацистки грабеж Рекордна цена Арт Нуво Втора световна война Австрийски
