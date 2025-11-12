Русия почва да се продава на Китай, за да плати за войната

Р усия за първи път ще емитира вътрешни облигации в китайски юани, опитвайки се да покрие рекордния си бюджетен дефицит, причинен от войната срещу Украйна, съобщава "Фокус".

Още от 2 декември Министерството на финансите на Русия ще започне да приема предложения от инвеститори за две серии вътрешни облигации с фиксиран купон в китайска валута с падеж от три до седем години и купонна периода от 182 дни.

Всяка облигация ще има номинална стойност 10 000 юана.

По този начин Кремъл се стреми да увеличи наличните средства на фона на нарастващите военни разходи и спада в приходите от петрол, тъй като цените му падат след обявяването на новите санкции от САЩ срещу руските петролни компании.

Очаква се бюджетният дефицит на Русия да достигне рекордните 5,7 трилиона рубли, което се равнява на 70,3 милиарда долара, или около 2,6% от брутния вътрешен продукт на страната.

Министерството на финансите на Руската федерация разгледа и възможността за продажба на държавни облигации в юани, още преди Русия да попадне под международни санкции заради войната си в Украйна.

Русия призна, че в бюджета ѝ се отваря огромна дупка

Освен това руската отбранителна промишленост, както и другите индустриални сектори все повече зависят от вноса на машини и части от Китай.

"Интересът към продажбата трябва да бъде висок, тъй като руският пазар на дългови задължения търси алтернативи на долара и еврото, а юанът се превърна в ключова валута във външната търговия“, коментира анализаторът от Владимир Чернов.

Русия: Централната банка купува злато

Според него търсенето може да достигне еквивалента на 100 милиарда рубли.

Междувременно Министерството на финансите на Руската федерация отбеляза, че обемът на продажбата на облигации и тяхната доходност ще бъдат определени след предварителните записвания за аукциона, планиран за 8 декември.

Инвеститорите ще могат да закупят облигации и да получават плащания или в юани, или в рубли.

Русия стана третият най-голям пазар за плащания в юани

Организатори на продажбата са Газпромбанк, Сбербанк и VTB Capital Trading.

"Ако продажбата бъде успешна, Министерството на финансите може да направи облигациите в юани и китайската валута редовен инструмент за привличане на ликвидност от азиатските пазари“, посочва Чернов.