Кабинетът ще одобри Бюджет 2026 в сегашния му вид без НСТС

З аседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество в четвъртък няма да се проведе. Това стана ясно, след като в сряда работодателите за втори път отказаха да участват в срещата.

В мотивите си бизнесът посочва, че

присъствието им би било изцяло формално, а самите работодатели не са съгласни с редица от параметрите в бюджета, като размера на МРЗ, увеличението на пенсионната вноска с два процентни пункта и вдигането на максималния осигурителен праг.

На свой ред правителството отмени днешното заседание

и посочи, че Министерският съвет ще одобри законопроектите, свързани с Бюджет 2026, във вида, гласуван от партиите, подкрепящи правителството.

Очаква се днес вместо "тристранка" да се проведе заседание на кабинета.