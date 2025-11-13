България

Кабинетът ще одобри Бюджет 2026 в сегашния му вид без НСТС

В сряда работодателите за втори път отказаха да участват в срещата

13 ноември 2025, 06:57
Обсъждат поскъпване на зоните за платено паркиране в София

Съдят Габриела и Красимир от Перник, заснемали порнографски клипове с насилие над животни

Започва делото срещу бизнесмените Пламен и Атанас Бобокови

Четвъртък започва с мъгли, после слънчево и до 17 градуса

Откраднаха от платен паркинг бус на Иван и Андрей

Протест в София, искат оставката на главния прокурор

Отмениха утрешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество

Сериозни нарушения в хоспис в Черноморец

З аседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество в четвъртък няма да се проведе. Това стана ясно, след като в сряда работодателите за втори път отказаха да участват в срещата.

В мотивите си бизнесът посочва, че

присъствието им би било изцяло формално, а самите работодатели не са съгласни с редица от параметрите в бюджета, като размера на МРЗ, увеличението на пенсионната вноска с два процентни пункта и вдигането на максималния осигурителен праг.

На свой ред правителството отмени днешното заседание

и посочи, че Министерският съвет ще одобри законопроектите, свързани с Бюджет 2026, във вида, гласуван от партиите, подкрепящи правителството.

Очаква се днес вместо "тристранка" да се проведе заседание на кабинета.

бюджет МС НСТС
Четвъртък започва с мъгли, после слънчево и до 17 градуса

13 ноември: „Българите имат благородна душа. Аз ги обичах и те ми отвръщаха с обич“

Кабинетът ще одобри Бюджет 2026 в сегашния му вид без НСТС

"Лукойл" поиска от САЩ удължаване на отлагането на санкциите за част от операциите

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Какъв тип личност е котката ми

12 ноември: Зловещият план за евреите на Херман Гьоринг - планът „Мадагаскар“
Ексклузивно

Преди 1 ден
Сряда със слънце до 17 градуса, но идват мъгли и студ
Ексклузивно

Преди 1 ден
Бункери по света, които могат да издържат на ядрен удар: Къде се намират
Ексклузивно

Преди 1 ден
Откриха изгубено място на известното чудо на Исус, описано в Библията
Ексклузивно

Преди 1 ден

– Г-жо, може ли да отида до тоалетната? – Можеш, но ще пропуснеш урока. – Добре, ще рискувам бъдещето си за настоящето.
Последни новини

Тръмп: Никога няма да позволим това да се случи отново

Свят Преди 53 минути

Това заяви американският президент, след като подписа закона за край на бюджетната парализа в САЩ

Как да защитим данните си при пътувания

Технологии Преди 1 час

По време на път сме особено уязвими на кибератаки

Проблемът с проституцията: Що е то "скандинавски модел"

Свят Преди 1 час

В Германия принудителната проституция нараства

<p>Орбан разчита Тръмп да го спаси с &quot;финансов щит&quot;</p>

Свят Преди 1 час

Опозицията в Унгария настоява премиерът да обясни намекнатата сделка за "спасителен пакет", за която твърди, че е договорена с Вашингтон

<p>10 години след атентатите в Париж: &quot;Красивият щит&quot; на Франция</p>

Свят Преди 1 час

На 13 ноември 2015 г. Париж стана мишена на поредица координирани терористични атаки, които завинаги промениха френското общество и политика.

<p>Mлада жена се оказа с &bdquo;вампирска болест&ldquo;</p>

Любопитно Преди 1 час

20-годишна жена от Балтимор е диагностицирана с рядко кръвно заболяване

Автобус се заби в електрически стълб в София

България Преди 8 часа

Няма информация за пострадали

Безименните изпратиха Ивайло на елиминации в “Игри на волята”

Любопитно Преди 8 часа

Феномените постигнаха поредна победа на Арената в Дивия север

Приеха в болница, гладуващата майка от Нови сад

Свят Преди 8 часа

Тя е майка на една от 16-те жертви на трагедията в сръбския град, станала миналата година

Израел е категоричен – никакви турски войски в Газа

Преди 9 часа

Израел по-рано изрази резерви към желанието на Турция да играе роля в следвоенна Газа

Търговската мрежа на „Лукойл България“ ще продължи да работи нормално

България Преди 9 часа

Това съобщиха от компанията

Русия почва да се продава на Китай, за да плати за войната

Свят Преди 10 часа

Всяка облигация ще има номинална стойност 10 000 юана

Столичната община спира поръчки за сметопочистване в Зони 1 и 7 в София

България Преди 11 часа

Тази година изтичат седем от договорите с фирмите за почистване

С 50% по-малко катастрофи в участъците със средна скорост

Свят Преди 11 часа

От септември досега от Националното тол управление са изпратили към МВР сигнали за над 42 000 нарушения

Тежки лишения очакват съквартирантите в Big Brother

Любопитно Преди 12 часа

Обитателите на най-обсъжданата къща в България остават без храна, завивки и топла вода

Таен саботаж в новия епизод на “Игри на волята”

Любопитно Преди 12 часа

Кои ще са първите номинирани воини тази седмица?

