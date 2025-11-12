Откриха изгубено място на известното чудо на Исус, описано в Библията

А рхеолозите вярват, че са открили мястото, където Исус е изгонил демони в стадо свине близо до Галилейското езеро, съобщава Daily Mail.

Д-р Скот Стриплинг, директор на разкопките за Associates for Bible Research (ABR), каза пред Digging for the Truth, че смесица от текстови улики, география и потопени руини го е довела до град Курси в Израел.

Според Евангелията на Матей, Марк и Лука, Исус пристигнал с лодка през Галилейското езеро от запад на изток, където срещнал мъж, обладан от „легион“ демони.

Духовете се помолили да бъдат изпратени в стадо свине, които след това се спуснали по стръмен склон в морето и се удавили, съответствайки на географските улики близо до новооткритото място.

„И трите евангелия казват, че наблизо е имало скала. И трите казват, че наблизо е имало гробници. И ни казват, че Исус е идвал с лодка от западната към източната страна“, каза Стриплинг.

Пробивът е дошъл от пристанище от римската епоха, частично потопено под езерото.

Водени от огромен древен аквариум, използван преди векове за запазване на прясно уловената риба, Стриплинг и екипът му открили пристанището, където Исус може би е акостирал, преди да извърши екзорсизма.

Стриплинг използва информация от разкопки от 1985 г., които документират десетки древни пристанища по поречието на Галилейското езеро, включително Курси, което се отличава с масивни каменни кейове и голям съседен аквариум.

Пристанището отново изчезна с покачването на нивата на водата, забравено от повечето.

Въоръжен със старите доклади от разкопките и снимки, Стриплинг се завърна през 2023 г. с екип за филми.

Навигирайки с GPS и забележителности, включително устието на Вади Семак и безпогрешния аквариум, те облякоха водолазни екипи и се гмурнаха в кристално чистата вода.

Подводното проучване разкри масивни каменни кейове и внимателно подредени блокове, образуващи класическо пристанище.

„Пипнахме камъните, преди да ги видим. Масивни, обработени блокове, образуващи двойни кейове, класическа пристанищна конструкция“, каза Стриплинг.

Потвърждаването на местоположението на пристанището беше ключово за разбирането къде би могло да се е случило библейското събитие.

Пътуването, описано в писанието, как Исус напуска Капернаум и преминава към източната страна на езерото, географски съответства на Курси.

Наблизо има гробници, разпръснати по хълм, където са пасяли свинете, а стръмна скала на по-малко от 50 метра от водата би позволила на стадото да се втурне в Галилейското езеро, пресъздавайки драматичната сцена, записана в Евангелията.

„От пристанището всеки библейски детайл се подравнява в радиус от 200 метра“, каза Стриплинг.

На хълма над Курси се извисява византийски параклис, известен като „Параклисът на чудото“, който пази мозаечен под, който някои учени интерпретират като изобразяващ прасета.

Поклонниците почитат мястото повече от 1500 години. „Това не е просто традиция“, отбеляза Стриплинг.

„Византийците са строили там, където паметта и географията са се пресичали. Вероятно са следвали изследванията на Ориген.“

Курси се намира в Декаполис, лига от десет гръко-римски града. Прасетата вероятно са били отглеждани по договор за римските войски; 10-ият легион, разположен наблизо, е използвал глигана като своя емблема.

„Когато демоните казват „Легион“, това не е съвпадение. Това е бил езичник, вероятно неуспешен новобранец или работник, измъчван от сили, отразяващи римското потисничество. Прасетата не са били просто добитък, те са били военни доставки“, каза Стриплинг.

След чудото, изцеленият мъж се моли да последва Исус, но е изпратен у дома, за да прогласи какво е направил Бог.

„Година по-късно, когато Исус се завръща (Марк 6), множество го посреща, което предполага, че свидетелството на мъжа е предизвикало съживление.“

„Неговото послушание промени цял регион. Ние не просто откриваме камъни. Ние стоим там, където отчаянието срещна избавлението“, размишляваше Стриплинг, застанал в древното пристанище.

Макар че няма надпис, който да гласи „Исус е бил тук“, сливането на пристанището, скалата, гробниците и раннохристиянските възпоменания образува това, което Стриплинг нарича „критериален екран“, който никое друго място не подминава.

Засега пристанището остава под вода, видимо само когато нивата на езерото паднат или за водолази с разрешителни. Но преоткриването му закотвя плаващо чудо към твърда земя и потопени камъни.