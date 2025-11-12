Любопитно

Откриха изгубено място на известното чудо на Исус, описано в Библията

Пробивът е дошъл от пристанище от римската епоха, частично потопено под езерото

12 ноември 2025, 06:43
Откриха изгубено място на известното чудо на Исус, описано в Библията
Източник: iStock/Getty Images

А рхеолозите вярват, че са открили мястото, където Исус е изгонил демони в стадо свине близо до Галилейското езеро, съобщава Daily Mail.

Д-р Скот Стриплинг, директор на разкопките за Associates for Bible Research (ABR), каза пред Digging for the Truth, че смесица от текстови улики, география и потопени руини го е довела до град Курси в Израел.

Според Евангелията на Матей, Марк и Лука, Исус пристигнал с лодка през Галилейското езеро от запад на изток, където срещнал мъж, обладан от „легион“ демони. 

Духовете се помолили да бъдат изпратени в стадо свине, които след това се спуснали по стръмен склон в морето и се удавили, съответствайки на географските улики близо до новооткритото място.

„И трите евангелия казват, че наблизо е имало скала. И трите казват, че наблизо е имало гробници. И ни казват, че Исус е идвал с лодка от западната към източната страна“, каза Стриплинг.  

Пробивът е дошъл от пристанище от римската епоха, частично потопено под езерото. 

Водени от огромен древен аквариум, използван преди векове за запазване на прясно уловената риба, Стриплинг и екипът му открили пристанището, където Исус може би е акостирал, преди да извърши екзорсизма. 

Стриплинг използва информация от разкопки от 1985 г., които документират десетки древни пристанища по поречието на Галилейското езеро, включително Курси, което се отличава с масивни каменни кейове и голям съседен аквариум.

Пристанището отново изчезна с покачването на нивата на водата, забравено от повечето.

Стриплинг използва информация от разкопки от 1985 г., които документират десетки древни пристанища по поречието на Галилейското езеро, включително Курси, което се отличава с масивни каменни кейове и голям съседен аквариум.

Въоръжен със старите доклади от разкопките и снимки, Стриплинг се завърна през 2023 г. с екип за филми. 

Навигирайки с GPS и забележителности, включително устието на Вади Семак и безпогрешния аквариум, те облякоха водолазни екипи и се гмурнаха в кристално чистата вода. 

Подводното проучване разкри масивни каменни кейове и внимателно подредени блокове, образуващи класическо пристанище.

„Пипнахме камъните, преди да ги видим. Масивни, обработени блокове, образуващи двойни кейове, класическа пристанищна конструкция“, каза Стриплинг.  

Потвърждаването на местоположението на пристанището беше ключово за разбирането къде би могло да се е случило библейското събитие.

Пътуването, описано в писанието, как Исус напуска Капернаум и преминава към източната страна на езерото, географски съответства на Курси. 

Наблизо има гробници, разпръснати по хълм, където са пасяли свинете, а стръмна скала на по-малко от 50 метра от водата би позволила на стадото да се втурне в Галилейското езеро, пресъздавайки драматичната сцена, записана в Евангелията.

„От пристанището всеки библейски детайл се подравнява в радиус от 200 метра“, каза Стриплинг. 

На хълма над Курси се извисява византийски параклис, известен като „Параклисът на чудото“, който пази мозаечен под, който някои учени интерпретират като изобразяващ прасета.

Поклонниците почитат мястото повече от 1500 години. „Това не е просто традиция“, отбеляза Стриплинг. 

„Византийците са строили там, където паметта и географията са се пресичали. Вероятно са следвали изследванията на Ориген.“

Курси се намира в Декаполис, лига от десет гръко-римски града. Прасетата вероятно са били отглеждани по договор за римските войски; 10-ият легион, разположен наблизо, е използвал глигана като своя емблема. 

„Когато демоните казват „Легион“, това не е съвпадение. Това е бил езичник, вероятно неуспешен новобранец или работник, измъчван от сили, отразяващи римското потисничество. Прасетата не са били просто добитък, те са били военни доставки“, каза Стриплинг. 

След чудото, изцеленият мъж се моли да последва Исус, но е изпратен у дома, за да прогласи какво е направил Бог. 

„Година по-късно, когато Исус се завръща (Марк 6), множество го посреща, което предполага, че свидетелството на мъжа е предизвикало съживление.“

„Неговото послушание промени цял регион. Ние не просто откриваме камъни. Ние стоим там, където отчаянието срещна избавлението“, размишляваше Стриплинг, застанал в древното пристанище. 

Макар че няма надпис, който да гласи „Исус е бил тук“, сливането на пристанището, скалата, гробниците и раннохристиянските възпоменания образува това, което Стриплинг нарича „критериален екран“, който никое друго място не подминава. 

Макар че няма надпис, който да гласи „Исус е бил тук“, сливането на пристанището, скалата, гробниците и раннохристиянските възпоменания образува това, което Стриплинг нарича „критериален екран“, който никое друго място не подминава. 

Засега пристанището остава под вода, видимо само когато нивата на езерото паднат или за водолази с разрешителни. Но преоткриването му закотвя плаващо чудо към твърда земя и потопени камъни.

Източник: Daily Mail    
Археологическо откритие Исус Екзорсизъм Галилейско езеро Курси Библейска география Древно пристанище Демони и свине Византийски параклис Скот Стриплинг
Последвайте ни

По темата

Сряда със слънце до 17 градуса, но идват мъгли и студ

Сряда със слънце до 17 градуса, но идват мъгли и студ

12 ноември: Зловещият план за евреите на Херман Гьоринг - планът „Мадагаскар“

12 ноември: Зловещият план за евреите на Херман Гьоринг - планът „Мадагаскар“

Радев: Ако истинската цел на управляващите беше да не затвори рафинерията, досега щяха да са назначили ОТУ

Радев: Ако истинската цел на управляващите беше да не затвори рафинерията, досега щяха да са назначили ОТУ

Мистерията около кометата 3I/ATLAS и необяснимите сигнали от мрежата Starshield на SpaceX

Мистерията около кометата 3I/ATLAS и необяснимите сигнали от мрежата Starshield на SpaceX

Средният осигурителен доход достига нов връх през септември

Средният осигурителен доход достига нов връх през септември

pariteni.bg
Какво трябва да знаем за пневмонията при котките

Какво трябва да знаем за пневмонията при котките

dogsandcats.bg
12 ноември: Зловещият план за евреите на Херман Гьоринг - планът „Мадагаскар“
Ексклузивно

12 ноември: Зловещият план за евреите на Херман Гьоринг - планът „Мадагаскар“

Преди 1 час
Сряда със слънце до 17 градуса, но идват мъгли и студ
Ексклузивно

Сряда със слънце до 17 градуса, но идват мъгли и студ

Преди 1 час
Бункери по света, които могат да издържат на ядрен удар: Къде се намират
Ексклузивно

Бункери по света, които могат да издържат на ядрен удар: Къде се намират

Преди 1 час
Откриха изгубено място на известното чудо на Исус, описано в Библията
Ексклузивно

Откриха изгубено място на известното чудо на Исус, описано в Библията

Преди 1 час

Виц на деня

– В обявата пишеше „търсим млад и динамичен екип“. – Оказа се, че търсят един човек, който да прави всичко.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Русия загуби съдебен спор за строеж на посолство до парламента на Австралия

Русия загуби съдебен спор за строеж на посолство до парламента на Австралия

Свят Преди 24 минути

През 2008 г. Русия получи 99-годишен договор за наем, след като плати близо 2 милиона щатски долара за терена

Стотици протестираха срещу проекта на зетя на Тръмп в Белград

Стотици протестираха срещу проекта на зетя на Тръмп в Белград

Свят Преди 52 минути

Планът е да се събори бившето армейско командване в сръбската столица, за да се направи място за луксозен хотелски комплекс

4 необичайни причини да ядете сладко всеки ден

4 необичайни причини да ядете сладко всеки ден

Любопитно Преди 1 час

Научен поглед върху ползите и рисковете от едно от най-популярните домашни лакомства

Китай обвини САЩ в кражба на Bitcoin за 13 млрд. долара

Китай обвини САЩ в кражба на Bitcoin за 13 млрд. долара

Технологии Преди 1 час

Активите са били взети от хакери през 2020 г.

Мъж в Германия готвел убийства на политици

Мъж в Германия готвел убийства на политици

Свят Преди 8 часа

Прокуратурата твърди, че от края на юни мъжът е призовавал в т.нар. даркнет за нападения

Корупция за 100 млн. долара в Украйна, замесен е близък на Зеленски

Корупция за 100 млн. долара в Украйна, замесен е близък на Зеленски

Свят Преди 8 часа

Миндич е съсобственик на "Студио Квартал 95", където Зеленски изгражда кариерата си

Рискована маневра на НСО заради визита на чужд президент

Рискована маневра на НСО заради визита на чужд президент

България Преди 8 часа

Службата осъди действията на шофьор, защото не реагирал на специалния режим на движение

Украинската армия се оттегли от пет места в Запорожие

Украинската армия се оттегли от пет места в Запорожие

Свят Преди 10 часа

Русия се стреми да обхване Гуляйполе от изток и да отреже логистичните маршрути към Покровск

ВМА отстранява от работа лекаря, прегазил куче в София

ВМА отстранява от работа лекаря, прегазил куче в София

България Преди 11 часа

Близо 200 000 души подкрепиха петиция с искане за справедлива присъда

Радев наложи вето за Закона за отбраната и въоръжените сили

Радев наложи вето за Закона за отбраната и въоръжените сили

България Преди 12 часа

В мотивите си държавният глава изтъква, че са направени и стъпки в правилната посока

Огромен нов мост се срути в Китай (ВИДЕО)

Огромен нов мост се срути в Китай (ВИДЕО)

Свят Преди 13 часа

Полицията блокира пътя към 758-метровия мост

Разследват вероятни атентати срещу болници в Берлин

Разследват вероятни атентати срещу болници в Берлин

Свят Преди 13 часа

И при двата случая няма ранени

Костадин Ангелов: Имаме амбицията до крайния срок по ПВУ да получим всички средства, които са определени

Костадин Ангелов: Имаме амбицията до крайния срок по ПВУ да получим всички средства, които са определени

България Преди 13 часа

България получи 438,6 милиона евро по Плана за възстановяване и устойчивост

Хванаха деца, продавали дрога в Горна Оряховица

Хванаха деца, продавали дрога в Горна Оряховица

България Преди 14 часа

Днес на двамата непълнолетни са повдигнати обвинения

Съквартирантите гонят един от Къщата на Big Brother тази вечер

Съквартирантите гонят един от Къщата на Big Brother тази вечер

Любопитно Преди 14 часа

Емоционални реакции ще съпътстват трудното решение

Олимпийци призовават Иран да спре екзекуцията на шампион по бокс

Олимпийци призовават Иран да спре екзекуцията на шампион по бокс

Свят Преди 14 часа

"Светът не трябва да стои безучастен, докато Иран заглушава своите шампиони“

Всичко от днес

От мрежата

9 очарователни факта за женските котки

dogsandcats.bg

4 възможни причини защо кучето ви отказва да яде

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски чете приказки на деца от Плевен

sinoptik.bg
1

Есенни листа подканват за внимание на пътя

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 12 ноември, сряда

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 12 ноември, сряда

Edna.bg

Апоел разгроми Баскония в София и оглави Евролигата (снимки)

Gong.bg

Спрягат интересно име за мениджър на Илия Груев в Лийдс

Gong.bg

Екстремно силна магнитна буря удари Земята

Nova.bg

„Вентилаторите” на природата: Как се избират имената на ураганите

Nova.bg