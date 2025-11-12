“Докато смъртта ни раздели” — когато символът на любовта и надеждата се превръща в символ на съпротива

С артистичен пърформанс и дискусионен панел в хотел InterContinental Sofia, Алианс за защита от насилие основано на пола стартира кампанията „Докато смъртта ни раздели“, насочена към предотвратяване на фемицида - един от най-сериозните социални проблеми не само в България, но и в целия регион.

Забелязахте ли тайнственото момиче в черна сватбена рокля по улиците на София?

Кампанията е подкрепена от модния дизайнер Едис Пала, чиято уникална черна булчинска рокля, поставена в центъра на събитието, се превърна в силен символ на борбата срещу фемицида.

„Ние сме заедно, за да поемем всички ангажимент, както и да призовем държавата да поеме отговорност за прекратяване на фемицида - убийствата на жени, пострадали от насилие основано на пола в крайната му форма. Да предотвратим това нарушение на първото и основно човешко право на жените. Тази кампания е насочена на първо място към предотвратяване на убийствата на жени, пострадали от домашно насилие и най- вече от техни най-близки партньори. Фемицидът е системен проблем и на държавата, която не успява да защити жените. Той не засяга само жертвите на домашно насилие, а винаги и децата, които майките оставят, както и други техни близки.” споделиха Геновева Тишева - Председател на Алианса за защита от насилие основано на пола и нейната колежка Деана Димова.

Под лозунга "Докато смъртта ни раздели", кампанията е насочена към информиране и образоване на обществото относно това как да се разпознават моделите на поведение, които най-често водят до фемицид - и как да се помогне на някого, който може да е в опасност. Тя представлява обществен апел за превенция и спиране на бъдещи случаи на фемицид.

Според данни на Алианс за защита от насилие основано на пола, базирано на граждански медиен мониторинг, между 2018 и 2024 година в България са регистрирани поне 187 случаи на фемицид. Само през 2024 година са убити най-малко 20 жени, а от началото на 2025 година — поне още 20 са загубили живота си. Тревожната статистика показва, че в повечето от случаите извършителите вече са били докладвани, а в преобладаващата част те са били интимни партньори на жертвите. Домът - мястото, което би трябвало да означава сигурност - остава най-опасното място за жените, преживяващи насилие.

Затова черната булчинска рокля, създадена от Едис Пала, е представена в рамките на кампанията като символ на памет и предупреждение. Булчинската рокля, която обикновено символизира любов, надежда и ново начало, тук ни напомня за жените, загубили живота си в резултат на насилие - и за отговорността на обществото да реагира навреме. Чрез този силен символ кампанията се превръща в глас на съпротивата срещу фемицида и призив за колективно действие.

Кампанията „Докато смъртта ни раздели“ ще продължи с поредица инициативи, насочени към обществено образование и подкрепа на жени, преживяващи насилие. Чрез информационни материали, ресурси и групи за взаимопомощ, Алианс за защита от насилие основано на пола ще работи за повишаване на осведомеността и за изграждане на по-солидарни общности. Организацията напомня, че фемицидът не е личен проблем, а обществена отговорност - защото навременната реакция може да спаси живот.

Да предотвратим фемицида - заедно.

Кампанията е реализирана с подкрепата на Юнивърсал Медия (UM Bulgaria), Edis Pala, и хотел InterContinental Sofia.