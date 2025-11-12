България

Сряда със слънце до 17 градуса, но идват мъгли и студ

Вижте прогнозата за времето за следваюите няколко дни

12 ноември 2025, 06:30
ВСС разглежда освобождаването на Даниела Талева като прокурор, разследващ главния прокурор

Рискована маневра на НСО заради визита на чужд президент

ВМА отстранява от работа лекаря, прегазил куче в София

Костадин Ангелов: Имаме амбицията до крайния срок по ПВУ да получим всички средства, които са определени

Хванаха деца, продавали дрога в Горна Оряховица

Караджов: Няма риск инфраструктурни проекти да отпаднат от Бюджет 2026

„Рисков курс и създават опасен прецедент“ - Митрофанова критикува действията на България срещу „Лукойл“

Трайчо Трайков: Устройствата за контрол на светофарите могат да се клонират

П рез нощта над Източна България облачността ще остане значителна, на места все още с валежи от дъжд, но ще са в процес на спиране. В останалата част от страната ще преобладава ясно време. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. На отделни места в котловините и низините, където вятърът след полунощ ще стихне, ще се образува мъгла. Минималните температури ще бъдат между 4 и 9 градуса, по-ниски в котловините, в София – около 2 градуса. 

В сряда

ще преобладава слънчево време, с разкъсана висока облачност. Преди обяд над Източна България облачността ще е все още значителна, но ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб, в Дунавската равнина до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса, в София – около 12 градуса.

В планините

ще преобладава слънчево време, с разкъсана, предимно висока облачност. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10 градуса, на 2000 метра – около 3 градуса.

Над Черноморието

облачността ще е предимно значителна. Ще духа умерен вятър от север-северозапад, който след обяд ще отслабва. Максималните температури ще бъдат 14-15 градуса. Температурата на морската вода е 16-17 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 14 мин. и залязва в 17 ч. и 7 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 53 мин. Луната в София залязва в 13 ч. и 44 мин. и изгрява в 0 ч. и 15 мин. Фаза на Луната: последна четвърт.

В четвъртък и петък

вятърът ще е слаб, в много райони временно и ще стихва. На места в низините и котловините сутрин ще бъде мъгливо или с ниска облачност и намалена видимост. Около и след обяд ще бъде слънчево. Минималните температури ще се понижат и в петък ще бъдат между 0 и 5 градуса, а максималните слабо ще се повишат ще са предимно между 12 и 17 градуса.

Източник: НИМХ    
Последни новини

Русия загуби съдебен спор за строеж на посолство до парламента на Австралия

Свят Преди 24 минути

През 2008 г. Русия получи 99-годишен договор за наем, след като плати близо 2 милиона щатски долара за терена

Стотици протестираха срещу проекта на зетя на Тръмп в Белград

Свят Преди 52 минути

Планът е да се събори бившето армейско командване в сръбската столица, за да се направи място за луксозен хотелски комплекс

<p>Името на кмета на Ню Йорк разкрива корените му от 3 континента</p>

Какво означава името на на кмета на Ню Йорк Зохран Куаме Мамдани?

Свят Преди 1 час

С името си, свързано с персийски, арабски и ганайски произход, новият кмет на Ню Йорк отразява града, който ще управлява

Китай обвини САЩ в кражба на Bitcoin за 13 млрд. долара

Технологии Преди 1 час

Активите са били взети от хакери през 2020 г.

Мъж в Германия готвел убийства на политици

Свят Преди 8 часа

Прокуратурата твърди, че от края на юни мъжът е призовавал в т.нар. даркнет за нападения

Корупция за 100 млн. долара в Украйна, замесен е близък на Зеленски

Свят Преди 8 часа

Миндич е съсобственик на "Студио Квартал 95", където Зеленски изгражда кариерата си

Украинската армия се оттегли от пет места в Запорожие

Свят Преди 10 часа

Русия се стреми да обхване Гуляйполе от изток и да отреже логистичните маршрути към Покровск

Радев наложи вето за Закона за отбраната и въоръжените сили

България Преди 12 часа

В мотивите си държавният глава изтъква, че са направени и стъпки в правилната посока

Огромен нов мост се срути в Китай (ВИДЕО)

Свят Преди 13 часа

Полицията блокира пътя към 758-метровия мост

Разследват вероятни атентати срещу болници в Берлин

Свят Преди 13 часа

И при двата случая няма ранени

eMAG Black Friday 2025: над 40 милиона продукта за кампанията

Любопитно Преди 14 часа

Разгледй офертите в статията

Съквартирантите гонят един от Къщата на Big Brother тази вечер

Любопитно Преди 14 часа

Емоционални реакции ще съпътстват трудното решение

Олимпийци призовават Иран да спре екзекуцията на шампион по бокс

Свят Преди 14 часа

"Светът не трябва да стои безучастен, докато Иран заглушава своите шампиони“

Украйна ще бъде домакин на среща на ЕС за пробив в кандидатурата ѝ за членство

Свят Преди 14 часа

Дипломатите търсят начини да ускорят процеса въпреки ветото на унгарския премиер Виктор Орбан

Полицията хвана 171 нарушители с електрически тротинетки само за 4 часа

България Преди 15 часа

"В рамките на около общо 4 часа са проверени повече от 480 водачи на индивидуални електрически превозни средства"

Жозе Моуриньо

Свят Преди 15 часа

Португалският треньор е обвинен, че е напуснал Турция, оставяйки след себе си неплатена сметка от близо 750 хиляди евро в луксозен хотел в Истанбул

