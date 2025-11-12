Сряда със слънце до 17 градуса, но идват мъгли и студ

П рез нощта над Източна България облачността ще остане значителна, на места все още с валежи от дъжд, но ще са в процес на спиране. В останалата част от страната ще преобладава ясно време. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. На отделни места в котловините и низините, където вятърът след полунощ ще стихне, ще се образува мъгла. Минималните температури ще бъдат между 4 и 9 градуса, по-ниски в котловините, в София – около 2 градуса.

В сряда

ще преобладава слънчево време, с разкъсана висока облачност. Преди обяд над Източна България облачността ще е все още значителна, но ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб, в Дунавската равнина до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса, в София – около 12 градуса.

В планините

ще преобладава слънчево време, с разкъсана, предимно висока облачност. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10 градуса, на 2000 метра – около 3 градуса.

Над Черноморието

облачността ще е предимно значителна. Ще духа умерен вятър от север-северозапад, който след обяд ще отслабва. Максималните температури ще бъдат 14-15 градуса. Температурата на морската вода е 16-17 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 14 мин. и залязва в 17 ч. и 7 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 53 мин. Луната в София залязва в 13 ч. и 44 мин. и изгрява в 0 ч. и 15 мин. Фаза на Луната: последна четвърт.

В четвъртък и петък

вятърът ще е слаб, в много райони временно и ще стихва. На места в низините и котловините сутрин ще бъде мъгливо или с ниска облачност и намалена видимост. Около и след обяд ще бъде слънчево. Минималните температури ще се понижат и в петък ще бъдат между 0 и 5 градуса, а максималните слабо ще се повишат ще са предимно между 12 и 17 градуса.