Марин льо Пен няма да се кандидатира за президент, ако съдът потвърди забраната ѝ за участие в избори

Л идерката на френската крайна десница Марин льо Пен заяви, че няма да се кандидатира за президент на Франция през 2027 г., ако апелативният съд не отмени наложената ѝ забрана за участие в избори.

Льо Пен, която вече е участвала в три президентски кампании, ще се изправи отново пред съда на 13 януари, след като обжалва присъдата си по обвинения в злоупотреба със средства на Европейския парламент - обвинения, които тя категорично отрича.

След като беше призната за виновна, съдът наложи на Льо Пен незабавна петгодишна забрана да заема изборна длъжност. Апелативният съд обаче може да отмени това решение.

French far-right leader Marine Le Pen says she won’t run for president in 2027 if an appeals court upholds her election ban.https://t.co/omzy5jiIc7 — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) November 12, 2025

Ако бъде призната за виновна повторно, и ѝ бъде наложена присъда, която продължава да ѝ забранява участие в президентски избори, Льо Пен заяви, че ще приеме съдбата си и ще предаде лидерството на своето 30-годишно протеже Жордан Бардела.

"Тъй като апелативният съд вероятно ще се произнесе през септември, няма да оставя нещата да се влачат", каза тя пред радио RTL.

Точната дата на решението ще стане известна едва след края на процеса, което оставя на Льо Пен известна свобода да промени позицията си, ако реши.

Льо Пен: Ще продължа да се боря

Льо Пен все още би могла да отнесе случая до по-висша инстанция, ако апелативният съд не се произнесе в нейна полза, но тя изглежда отхвърли тази възможност.

"Ако ми бъде забранено да се кандидатирам, но най-висшата съдебна инстанция се произнесе в моя полза три или четири месеца по-късно, ще бъде твърде късно да се води пълноценна президентска кампания", заяви Льо Пен.

Проучване на Elabe, публикувано по-рано този месец, показа, че и Льо Пен, и Бардела водят с двуцифрена преднина пред най-близките си съперници в прогнозите за първия тур на изборите.