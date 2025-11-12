Бункери по света, които могат да издържат на ядрен удар: Къде се намират

С лед като бяха класифицирани, тези обекти сега са отворени за туристи, художници и изследователи. Това са места, където правителствата са планирали да оцелеят и да се скрият от ядрената заплаха.

През 20-и век и по време на Студената война светът вече живееше в страх от ядрена заплаха. Правителствата изграждат подземни градове, бункери и комуникационни центрове в случай на бедствие.

Повечето от тях са класифицирани, недостъпни дори за собствените им граждани. Но времето мина и днес тези бункери са се превърнали в музеи, арт пространства и хотели.

Правителствен бункер (Германия)

Този бункер се намира близо до Бон, бившата столица на Германия. Построен е като резервен правителствен център в случай на ядрена атака. Комплексът е имал над 17 км тунели, автономна система за животоподдържане, комуникации и дори стаи за министри.

След обединението на Германия бункерът губи своята актуалност. През 2008 г. част от комплекса е отворена за посетители - днес той е музей, където можете да видите как е изглеждала „резервната държава“ под земята.

Бункерът в Бърлингтън (Обединено кралство)

В Уилтшир, под град Коршам, се намира един от най-големите тайни бункери на Великобритания. Той е построен като подземен град за евакуация на правителството. В него са се помещавали студио на BBC, болница, трапезария, баня на министър-председателя - всичко, за да се осигури животът и функционалността на 4000 души.

Бункерът остава класифициран до 2004 г. Днес той е частично отворен за изследователи, а част от територията се използва като център за данни и склад.

Дифенбункер (Канада)

В град Карп, Онтарио, се намира Дифенбункерът, щабът на гражданската защита на Канада, кръстен на премиера Джон Дифенбейкър. Той е построен през 1959 г., за да издържи на ядрен взрив и да осигури функционирането на правителството.

Днес това е музей на Студената война. Посетителите могат да видят автентични помещения, оборудване, документи и дори симулирана ядрена аларма. Това е едно от най-добре запазените съоръжения от този вид в света.

Тойфелсберг (Германия)

В Берлин, на изкуствен хълм, създаден от руините на нацистки сгради, се намира американска станция за прихващане на сигнали. По време на Студената война тук са действали разузнавателни агенции, подслушващи Източния блок.

След падането на Берлинската стена мястото се разпада. Но по-късно е отворено за художници - днес Тойфелсберг се е превърнал в арт пространство с графити, изложби, концерти и панорама на града. Това е пример за това как едно място на страх се е превърнало в място на свобода.

Хотел Swiss Zero Star (Швейцария)

В планините на Швейцария, в бивш бункер на гражданската защита, отвори врати хотел без звезди. Концепцията му е минимализъм, бетон, тишина и пълна изолация. Няма телевизор, интернет или забавления - само легло, лампа и преживяването да живееш в историята.

Този хотел не е просто туристическа атракция. Това е философски проект, който те кара да се замислиш: какво е комфорт, безопасност и свобода?

Тайните бункери са за страха, стратегическото мислене и човешката изобретателност. А също и за това как времето променя значенията. Това, което някога е било затворено, днес е станало отворено. Това, което е крило живота, сега го показва отвътре.