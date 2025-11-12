България

Столичната община спира поръчки за сметопочистване в Зони 1 и 7 в София

Тази година изтичат седем от договорите с фирмите за почистване

12 ноември 2025, 21:22
Източник: БТА

С толична община прекратява поръчките за Зони 1 и 7 за сметопочистване в София поради липса на конкуренция, съобщиха от пресцентъра на Общината.

За Зона 1 - районите „Средец“, „Лозенец“ и „Студентски“, и Зона 7 - районите „Възраждане“, „Оборище“ и „Триадица“, договорите изтичат на 27 декември.

Столична община се готви за криза с боклука в „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“

Тази година изтичат седем от договорите с фирмите за почистване и сметосъбиране на 20 от 24 района на София, което налага да бъдат подписани нови споразумения, допълниха от Общината. Столичната община обяви в началото на юни обществените поръчки с обща прогнозна стойност 515 473 737 лева с ДДС за пет години.

Планът на Общината за двете зони е да се премине към процедура за директно договаряне след изтичане на сроковете за обжалване, пише в съобщението. Покана за директно договаряне може да получи всеки един от участниците в мегапоръчката, както и други фирми, които не са участвали до този момент в процедурата.

Столична община прекрати поръчката за боклука на Слатина, Подуяне и Изгрев

В понеделник заместник-кметът по екология Надежда Бобчева внесе в Столичния общински съвет (СОС) доклад за изменение на правилника за организацията и дейността на общинското "Столично предприятие за третиране на отпадъци“ (СПТО). Увеличаването на капацитета на СПТО цели столицата да разполага със собствен ресурс и експертиза, които гарантират ефективност, контрол и ограничаване до минимум на зависимостта от външни изпълнители, допълниха от Общината.

На 5 октомври беше въведена кризисна организация на сметопочистването в районите "Люлин" и "Красно село". От Столичната община съобщиха тогава, че договорът за сметопочистване на двата района е изтекъл на 4 октомври, а единственият останал кандидат в обществената поръчка е предложил цена, която е два пъти по-висока от разумната пазарна оценка.

Източник: БТА, Петра Куртева    
12 ноември: Зловещият план за евреите на Херман Гьоринг - планът „Мадагаскар“
Ексклузивно

12 ноември: Зловещият план за евреите на Херман Гьоринг - планът „Мадагаскар“

Преди 16 часа
Сряда със слънце до 17 градуса, но идват мъгли и студ
Ексклузивно

Сряда със слънце до 17 градуса, но идват мъгли и студ

Преди 16 часа
Бункери по света, които могат да издържат на ядрен удар: Къде се намират
Ексклузивно

Бункери по света, които могат да издържат на ядрен удар: Къде се намират

Преди 16 часа
Откриха изгубено място на известното чудо на Исус, описано в Библията
Ексклузивно

Откриха изгубено място на известното чудо на Исус, описано в Библията

Преди 16 часа

