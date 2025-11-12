Любопитно

Таен саботаж в новия епизод на "Игри на волята"

Кои ще са първите номинирани воини тази седмица?

12 ноември 2025, 19:44
Таен саботаж в новия епизод на "Игри на волята"
И стинско предизвикателство за волята очаква воините в най-екстремното риалити “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Феномените и Безименните ще се изправят едни срещу други в изпитание на издръжливостта и стратегическото мислене, а загубилите ще се отправят към огъня на номинациите.

Окрилени от победата на своя лидер д-р Пекин в капитанския дуел вчера, Жълтите ще опитат да продължат позитивното си представяне на Арената. Таен заговор за саботаж от страна на опозицията в племето - Ивайло и новодошлия Калин, обаче може да сложи край на надеждите им за успех.

Ще успеят ли Безименните да избегнат нови номинации? Гледайте в премиерния епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

