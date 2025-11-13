България

Четвъртък започва с мъгли, после слънчево и до 17 градуса

13 ноември 2025, 06:30
Кабинетът ще одобри Бюджет 2026 в сегашния му вид без НСТС

Откраднаха от платен паркинг бус на Иван и Андрей

Протест в София, искат оставката на главния прокурор

Отмениха утрешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество

Сериозни нарушения в хоспис в Черноморец

Детето, пострадало при инцидент с трамвай, е в „Пирогов“, ватманката е била в шок

Президентът наложи вето върху промените в закона за особения управител на „Лукойл“

Момиче е блъснато от трамвай на ул.

Момиче е блъснато от трамвай на ул. "Граф Игнатиев" (ВИДЕО)

П рез нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на много места в низините, котловините и около водните басейни ще има мъгла или ниска слоеста облачност. Атмосферното налягане слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средното за месеца.

В четврътък

ще бъде слънчево, но в Дунавската равнина ще се задържи мъгливо почти през целия ден. Почти тихо. Минималните температури ще са между 3 и 8 градуса, малко по-ниски в котловините от Югозападна България, максималните ще са между 12 и 17 градуса. В София минималната температура ще е около 2 градуса, максимална – около 14 градуса.

В планините

ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11 градуса, на 2000 метра – около 3 градуса.

Сутринта по Черноморието

ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност. През деня ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър, променлив по посока. Максималните температури ще бъдат 14-15 градуса, малко по-ниски от температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 16 мин. и залязва в 17 ч. и 6 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 50 мин. Луната в София изгрява в 0 ч. и 15 мин. и залязва в 14 ч. и 6 мин. Фаза на Луната: един ден след последна четвърт.

През следващите дни

ще се задържи почти тихо и на много места в равнините и котловините преди обяд ще има мъгла или ниска слоеста облачност. В часовете около и след обяд ще бъде предимно слънчево. Слънчево и сравнително топло ще бъде в планините. Минималните температури ще бъдат между 0 и 5 градуса, а максималните в петък между 12 и 17 градуса, в събота с 2-3 градуса по-високи.

Източник: НИМХ    
13 ноември: „Българите имат благородна душа. Аз ги обичах и те ми отвръщаха с обич“

Кабинетът ще одобри Бюджет 2026 в сегашния му вид без НСТС

10 години след атентатите в Париж: Франция избра сигурността пред свободата

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Държавата дава още 19,5 млн. лева за зарядни станции

12 ноември: Зловещият план за евреите на Херман Гьоринг - планът „Мадагаскар“
Преди 1 ден
Сряда със слънце до 17 градуса, но идват мъгли и студ
Преди 1 ден
Бункери по света, които могат да издържат на ядрен удар: Къде се намират
Преди 1 ден
Откриха изгубено място на известното чудо на Исус, описано в Библията
Преди 1 ден

Ловецът на духове Стефан отпадна от Big Brother

Любопитно Преди 14 минути

Всеки ден до големия финал по един съквартирант ще си тръгва по волята на зрителите

<p>Този портрет може да се превърне в една от най-скъпите картини, продавани публично</p>

Свят Преди 16 минути

Портретът на Ледерер е рядко виждан шедьовър, оцелял след нацистките опити за унищожение и ще бъде продаден като водещ артикул от колекцията на Лаудър

<p>Mлада жена се оказа с &bdquo;вампирска болест&ldquo;</p>

Любопитно Преди 19 минути

20-годишна жена от Балтимор е диагностицирана с рядко кръвно заболяване

Автобус се заби в електрически стълб в София

България Преди 6 часа

Няма информация за пострадали

Безименните изпратиха Ивайло на елиминации в “Игри на волята”

Любопитно Преди 7 часа

Феномените постигнаха поредна победа на Арената в Дивия север

Приеха в болница, гладуващата майка от Нови сад

Свят Преди 7 часа

Тя е майка на една от 16-те жертви на трагедията в сръбския град, станала миналата година

Израел е категоричен – никакви турски войски в Газа

Преди 8 часа

Израел по-рано изрази резерви към желанието на Турция да играе роля в следвоенна Газа

Търговската мрежа на „Лукойл България“ ще продължи да работи нормално

България Преди 8 часа

Това съобщиха от компанията

Русия почва да се продава на Китай, за да плати за войната

Свят Преди 9 часа

Всяка облигация ще има номинална стойност 10 000 юана

Столичната община спира поръчки за сметопочистване в Зони 1 и 7 в София

България Преди 9 часа

Тази година изтичат седем от договорите с фирмите за почистване

С 50% по-малко катастрофи в участъците със средна скорост

Свят Преди 9 часа

От септември досега от Националното тол управление са изпратили към МВР сигнали за над 42 000 нарушения

Тежки лишения очакват съквартирантите в Big Brother

Любопитно Преди 11 часа

Обитателите на най-обсъжданата къща в България остават без храна, завивки и топла вода

Таен саботаж в новия епизод на “Игри на волята”

Любопитно Преди 11 часа

Кои ще са първите номинирани воини тази седмица?

Педофили ловуват деца онлайн в България

България Преди 12 часа

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов настоява за законодателни промени

Издирват изчезнал младеж от Добрич

България Преди 12 часа

Той е в неизвестност от 10 ноември

Комисията по енергетика преодоля ветото на Радев

България Преди 12 часа

Депутатите гласуваха на извънредно тази вечер

