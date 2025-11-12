Тежки лишения очакват съквартирантите в Big Brother

С ъквартирантите в социалния експеримент Big Brother ще понесат тежки наказания тази вечер от 22:00 ч. по NOVA. Вследствие на отказа на юриста Котов да посочи един от обитателите на Къщата за изгонване, отстоявайки принципите си, днес всички ще се разделят с някои от най-ценните си удобства - храна, топла вода и завивки.

Последствията от постъпките на Валентин ще нажежат обстановката между съквартирантите. Това ще доведе до нови пререкания между темпераментната Михаела Василева и всички останали.

Трусовете в Big Brother започнаха веднага след напускането на автомонтьорката Лена Кавасиан, която събра най-малка зрителска подкрепа във финалното гласуване за победител в предаването. Последното изпитание, на което бяха подложени участниците, разкри нови невиждани техни страни.

Веднага след своята елиминация, нестандартната Лена взе участие в официалния подкаст “Голямата сестра”, където разказа любопитни и горещи детайли за своето участие и личния си живот. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Ще се покае ли Котов и каква ще бъде съдбата на обитателите на най-популярната къща в телевизионния ефир?

