Любопитно

Тежки лишения очакват съквартирантите в Big Brother

Обитателите на най-обсъжданата къща в България остават без храна, завивки и топла вода

12 ноември 2025, 19:47
Тежки лишения очакват съквартирантите в Big Brother
Източник: NOVA

С ъквартирантите в социалния експеримент Big Brother ще понесат тежки наказания тази вечер от 22:00 ч. по NOVA. Вследствие на отказа на юриста Котов да посочи един от обитателите на Къщата за изгонване, отстоявайки принципите си, днес всички ще се разделят с някои от най-ценните си удобства - храна, топла вода и завивки.

Последствията от постъпките на Валентин ще нажежат обстановката между  съквартирантите. Това ще доведе до нови пререкания между темпераментната Михаела Василева и всички останали.

Трусовете в Big Brother започнаха веднага след напускането на автомонтьорката Лена Кавасиан, която събра най-малка зрителска подкрепа във финалното гласуване за победител в предаването. Последното изпитание, на което бяха подложени участниците, разкри нови невиждани техни страни.

Веднага след своята елиминация, нестандартната Лена взе участие в официалния подкаст “Голямата сестра”, където разказа любопитни и горещи детайли за своето участие и личния си живот. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Ще се покае ли Котов и каква ще бъде съдбата на обитателите на най-популярната къща в телевизионния ефир?

Гледайте в новия епизод на Big Brother тази вечер от 22:00 ч. по NOVA.

Всичко за Big Brother може да откриете в сайта на Big Brother 2025, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Гледайте подкаста “Голямата сестра” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Източник: NOVA    
Big Brother
Отмениха утрешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество

Отмениха утрешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество

Северно сияние над България, слънчева буря удари Земята

Северно сияние над България, слънчева буря удари Земята

Детето, пострадало при инцидент с трамвай, е в „Пирогов“, ватманката е била в шок

Детето, пострадало при инцидент с трамвай, е в „Пирогов“, ватманката е била в шок

Педофили ловуват деца онлайн в България

Педофили ловуват деца онлайн в България

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Държавата дава още 19,5 млн. лева за зарядни станции

Държавата дава още 19,5 млн. лева за зарядни станции

12 ноември: Зловещият план за евреите на Херман Гьоринг - планът „Мадагаскар“
12 ноември: Зловещият план за евреите на Херман Гьоринг - планът „Мадагаскар“

Преди 13 часа
Сряда със слънце до 17 градуса, но идват мъгли и студ
Сряда със слънце до 17 градуса, но идват мъгли и студ

Преди 14 часа
Бункери по света, които могат да издържат на ядрен удар: Къде се намират
Бункери по света, които могат да издържат на ядрен удар: Къде се намират

Преди 13 часа
Откриха изгубено място на известното чудо на Исус, описано в Библията
Откриха изгубено място на известното чудо на Исус, описано в Библията

Преди 13 часа

