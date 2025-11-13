10 години след атентатите в Париж: Франция избра сигурността пред свободата

С цената в Le Carillon преди началото на мача, когато футболните гиганти Пари Сен Жермен и Байерн Мюнхен се изправиха един срещу друг по-рано ноември месец, вероятно изглеждаше много подобна на тази отпреди 10 години – точно преди 15 души да бъдат застреляни в бара, докато гледаха друг френско-германски футболен мач, предаде Politico.

Може би единствената разлика беше, че самата тълпата на терасата на парижкия бар през 2025 г. беше под зоркото око на армада от камери за наблюдение, инсталирани след терористичните атаки на 13 ноември 2015 г.

Въпреки че е изминало десетилетие от трагедията, която доведе до смъртта на повече от 130 души в Париж и околностите, тихи следи от национална травма – като вездесъщото присъствие на камери – все още бележат Франция.

Атаките завинаги промениха страната и нейната политика, като наклониха везните в полза на обществена безопасност за сметна на защитата на гражданските свободи.

От 2015 г. насам Франция е приела серия от закони, предназначени да гарантират, че подобно събитие никога повече няма да се случи. Членовете на парламента разшириха правомощията на държавата за наблюдение и възможността ѝ да налага ограничителни мерки без предварително съдебно одобрение. Те също така преформираха имиграционната политика на Франция и надзора върху религиозните – особено мюсюлманските – организации.

„Правителствата – леви или десни – засилиха правния арсенал в антитерористичната политика и вероятно ще продължат да го правят в бъдеще, за да останат възможно най-близо до възникващите предизвикателства“, каза Жан-Мишел Фоверге, който през 2015 г. беше ръководител на полицейския отряд RAID – френският еквивалент на SWAT.

След като минаха толкова години без голям терористичен инцидент, е малко вероятно някой политик да се опита да намали тази нова реалност на повишена бдителност, увеличено наблюдение и вездесъщото присъствие на въоръжени войници.

Поддръжниците на това, което Фоверге, който беше депутат от партията на президента Еманюел Макрон от 2017 до 2022 г., описа като „красивия щит на Франция, осигуряващ отлична защита“, твърдят, че той е помогнал да се предотвратят инциденти с масови жертви след атаката в Ница през 2016 г.

Никола Лернер, ръководител на френската служба за външно разузнаване, каза в радио интервю в понеделник, 10 ноември, че макар властите да остават изключително бдителни, вероятността от друга масирана, сложна атака, организирана от екстремисти в чужбина, е „значително намаляла“. Бивш съветник на друг министър на вътрешните работи, на когото беше предоставена анонимност, тъй като не беше упълномощен да обсъжда въпроса публично, повтори това мнение пред Politico.

„Историята показва, че това никога не се случва, че правителствата се връщат назад и отменят мерки, взети в името на анти тероризма или сигурността“, каза Жулиен Франон, френски политолог, който изследва анти терористичните политики.

„ Законът, в скалата на градацията, се качва с едно стъпало... и никой политик не иска да се върне назад от страх, че бъдещи атаки могат да бъдат приписани на него.“

Прозорец на възможност

Франон каза, че е обичайно правителствата да приемат по-строги анти терористични политики, преди това смятани за непопулярни, по време на „прозорец на възможност“ след опустошителна атака, когато притеснените население търси уверения за сигурност.

Това изглежда е това, което се случи във Франция.

Закон, приет през 2017 г., даде на правителството възможност да въвежда определени мерки за сигурност, които бяха възможни само по време на извънредно положение, включително създаване на периметри за сигурност около публични събития, както и налагане на ограничения върху движението на лица и затваряне на места за поклонение, заподозрени в насърчаване на екстремизъм, и двете без предварително съдебно одобрение.

„Законът за сепаратизма“, предложен през 2020 г., който затегна правилата за чуждестранно финансиране на религиозни групи и въведе нови престъпления срещу подбуждане към омраза, беше силно противоречив и критикуван като антимюсюлмански. Но въпреки това законодателството беше одобрено на следващата година с подкрепа от целия политически спектър. Анкетите по това време също показаха широка обществена подкрепа за мерки срещу „сепаратизма“.

Френските гласоподаватели днес остават загрижени за заплахата от тероризъм и са в огромна степен поддръжници на идеята, че обществената безопасност изисква известна жертва по отношение на личните свободи, според проучване на уважавания институт за проучвания Elabe, проведено през юли.

„Дори с отворен въпрос и без предложени отговори за това какви са най-големите заплахи, пред които са изправени, французите спонтанно ще споменат тероризма“, каза Фредерик Даби, генерален директор на института за проучвания IFOP.

Националното обединение на Марин Льо Пен, което в голяма степен одобрява мерки, директно укрепващи борбата срещу терористичната заплаха, иска да отиде още по-далеч, като „забрани всяко изразяване на ислямистка мисъл във Франция“, каза високопоставен служител от крайнодясната партия, на когото беше предоставена анонимност, за да говори откровено.

Критиците на статуквото, като депутата Пурия Амиршахи, се опасяват, че едно нелиберално правителство един ден може да използва инструменти, предназначени за заплахи за сигурността, за да насочи към политически опоненти – особено във Франция, предвид стабилния възход на Националното обединение в последните десетилетия.

Амиршахи беше сред само шестима от 577 депутати, които гласуваха против удължаването на извънредното положение шест дни след атаката на 13 ноември, поради опасения, че Франция ще „ослабва върховенството на закона“, като дава на изпълнителната власт повече възможности да заобикаля съдебната система.

Той каза, че Франция трябваше да се вдъхнови от решението на Норвегия да отговори на атаката там през 2011 г. с „повече демокрация, повече откритост и повече човечност“.

„Във всички страни, които са се насочили към нелиберализъм – както исторически, така и днес, в Унгария и Аржентина – тежките мерки за сигурност дойдоха първи, за да подготвят почвата“, каза Амиршахи. „В момента няма законопроекти за отмяна на мерките, приети след 2015 г., и малко загриженост за правата и свободите сред законодателите.“

„Насрещните ветрове срещу нас са изключително силни“, заключи той.

На 13 ноември 2015 г. Париж стана мишена на поредица координирани терористични атаки, които завинаги промениха френското общество и политика. Повече от 130 души загубиха живота си в този кървав ден, включително 90 в концертната зала „Батаклан“ и 15 в бар „Le Carillon“, където хората се бяха събрали да гледат футболен мач.

Тези събития бяха катализатор за дълбоки промени в националната сигурност и гражданските свободи.В отговор на трагедията френското правителство незабавно обяви извънредно положение и предприе решителни мерки за борба с тероризма. През годините след атаките Франция прие серия от закони, предназначени да предотвратят подобни инциденти в бъдеще. Сред тях бяха разширяване на правомощията на държавата за наблюдение и възможността за налагане на ограничителни мерки без предварително съдебно одобрение.

Парламентът преразгледа и имиграционната политика, както и надзора върху религиозните организации. Тези мерки, макар и подкрепяни от обществеността, предизвикаха опасения сред критиците относно потенциалното им въздействие върху гражданските свободи и върховенството на закона. Бившият ръководител на полицейския отряд RAID Жан-Мишел Фоверге описа тези мерки като „красивия щит на Франция“.

Десетилетие по-късно, докато Франция продължава да живее под засилен надзор и мерки за сигурност, споменът за 13 ноември 2015 г. остава дълбоко вкоренен в националната травма, оформяйки настоящето и бъдещето на страната.