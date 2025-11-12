Педофили ловуват деца онлайн в България

С преместването на живота ни в киберпространството, заплахите за децата също нарастват. Заплахите са най-вече за децата от контакта им с педофили – хора, които ловуват деца в киберпространството, хора, които създават профили, които привидно изглеждат на техни връстници и започват с тях комуникация, като в един момент се опитват да изнудят децата да им изпратят някаква предизвикателна снимка, която се използва впоследствие детето да се изнудва да създава още и още материали с детска сексуална експлоатация.

Това е най-голямата опасност за децата, заяви пред журналисти старши комисар Владимир Димитров, директор на Дирекция „Киберпрестъпност“ в ГДБОП.

„Киберпространството е отлично място за забавления, за игри, за пазаруване, но там дебнат много опасности – най-вече за децата. Това е и фокусът на днешното събитие – защитата на децата в киберпространството“, посочи Димитров, който присъства на заседанието на Съвета на децата към председателя на Държавна агенция за защита на детето

От 1 януари до 1 ноември 2025 г. на Националната телефонна линия за деца 116 111 на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) са постъпили общо 21 362 обаждания. Това отчете социалният министър Борислав Гуцанов. Проведени са 10 879 консултации, като 5914 са с деца. Регистрирани са 1724 сигнала за деца в риск, посочи още министърът.

На заседанието на Съвета на децата се обсъжда онлайн сигурността на децата и младежите в контекста на използването на изкуствен интелект (ИИ). Събитието се провежда в резиденция „Бояна“. Заседанието беше открито от председателя на ДАЗД Теодора Иванова.

Националната телефонна линия за деца с над 30 % повече подадени сигнала

По думите на министъра трябва да се обсъжда откога е редно на децата да се разреши да имат достъп до социални мрежи. По думите му според специалистите децата до 6-годишна възраст въобще не трябва да имат екран пред себе си, защото това оказва влияние на психиката им.

Министърът се застъпи и за законодателни промени, които да защитят децата в интернет. В отговор на въпрос на БТА какви биха били тези промени, той обясни, че не може да каже в кой точно закон, но подчерта, че е повече от убеден, че такива законодателни действия трябва да има. Трябва ли нещо да се случи, за да разберем, че е необходимо да има ограничения, заяви Гуцанов. По думите му трябва да се намери „златното сечение“ за проблема.

Той каза, че ще се запознае по-подробно със забраната в Австралия за социалните мрежи. Министърът се обяви и за развитието на инициатива на балканско ниво, като посочи, че България може да работи по темата заедно с Гърция и Румъния. Догодина трябва да работим по този въпрос усилено, каза още Гуцанов.

На уточняващо питане дали става въпрос за забрана за социалните платформи или за интернет, Гуцанов обясни: „Говорим за платформите, за определени приложения“.

„Мисля, че за средното училище телефоните трябва да бъдат ограничени по някакъв начин“, коментира по-късно пред журналисти Гуцанов.

Има около 500 уникални български IP адреса, които в този момент свалят подобни материали и ги разпространяват, каза той. Търгуването с такива материали е едно от престъпленията, които засичат службите, посочи старши комисар Димитров и призова децата да споделят първо с родителите си проблем, възникнал в интернет пространството.

ДАЗД: Децата влизат в социални мрежи поне по пет пъти на ден

Установяват се случаи на променени снимки на деца чрез използването на ИИ, потвърди директорът на „Киберпрестъпност“. Имаме и такива случаи, но те са свързани най-вече с кибертормоз между деца, каза той в отговор на въпрос. Например от снимка на лице се създава фалшиво изображение на голо тяло, което се използва, за да бъде тормозено детето, посочи Димитров.

Няма как нещо да се осъществи реално като промяна, ако няма диалог между децата, родителите и институциите, каза председателят на Съвета на децата Калоян Канев. Той заяви, че е важно да се зачита мнението на децата, когато се оформят политиките, които ги касаят. Осъзнаваме, че трябва да се направи нещо, защото наши връстници често стават жертва на онлайн тормоз, каза той.

В хода на дискусията децата и експертите коментираха темата за забраната на телефони в училище. Обсъдени бяха и действията на институциите за разследването на случаи с проблеми с деца в онлайн пространството.