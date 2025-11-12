България

Откраднаха от платен паркинг бус на Иван и Андрей

Задържан е рецидивист

12 ноември 2025, 20:30
Протест в София, искат оставката на главния прокурор

Протест в София, искат оставката на главния прокурор
Отмениха утрешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество

Отмениха утрешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество
Сериозни нарушения в хоспис в Черноморец

Сериозни нарушения в хоспис в Черноморец
Детето, пострадало при инцидент с трамвай, е в „Пирогов“, ватманката е била в шок

Детето, пострадало при инцидент с трамвай, е в „Пирогов“, ватманката е била в шок
Президентът наложи вето върху промените в закона за особения управител на „Лукойл“

Президентът наложи вето върху промените в закона за особения управител на „Лукойл“
Момиче е блъснато от трамвай на ул.

Момиче е блъснато от трамвай на ул. "Граф Игнатиев" (ВИДЕО)
Столична община опроверга Трайчо Трайков: Трамваят му не е бил засечен от кортеж на НСО

Столична община опроверга Трайчо Трайков: Трамваят му не е бил засечен от кортеж на НСО
Изоставени пациенти, липса на хигиена: Бивши служители на хосписи в Черноморец и Поморие на протест

Изоставени пациенти, липса на хигиена: Бивши служители на хосписи в Черноморец и Поморие на протест

З адигнаха от охраняем паркинг бус, собственост на продуцентската компания на Иван и Андрей „Междинна станция”. Заподозреният е задържан два дни по-късно в крадения автомобил в покрайнините на София. Бусът е откраднат на 4 ноември от платен паркинг в столичния квартал „Яворов”.

„Честно казано, първо е странно, че на платен паркинг изчезва бус. От друга страна, аз се шокирах, защото се зачудих на кого ще му трябва този бус - стар и не особено скъп. Очевидно крадците ги използват за други цели”, коментира съоснователят на продуцентската компания Андрей Арнаудов.

Кражба на бус в София осуетена за 30 минути

Няколко дни по-късно е подаден сигнал в полицията. Оказва се, че крадецът се промъкнал в паркинга и започнал да обикаля между колите, търсейки отключени врати. В паркинга нямало камери. „Ключовете на автомобила били вътре в купето. Извършителят набелязал автомобила поради неговия вид и предназначение. Успял е да го извади от платения паркинг необезпокоявано”, обясни прокурор Иван Димитров от Софийската районна прокуратура.

Мъжът е задържан два дни след подаването на сигнала в квартал „Модерно предградие”. Бил вътре в крадения бус. Той е лежал в затвора за подобни престъпления. Признал е вината си.

Откраднаха автобус от столичния автотранспорт

Бусът е намерен непокътнат – без следи от взлом и с истинските си номера. Разследващите подозират, че той е бил откраднат, за да се използва за друго престъпление. „Това е товарен бус - пренасяме декори, инвентар. Мисля, че нищо ценно не е имало в него. В момента го ползваме дори за едно предаване „Борба до ключ”, обясни Арнаудов.

Задържаният рецидивист вече има обвинение за случая. Ще му бъде поискан и постоянен арест от съда.

Източник: NOVA    
Кражба на бус София Рецидивист
Последвайте ни
Отмениха утрешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество

Отмениха утрешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество

Северно сияние над България, слънчева буря удари Земята

Северно сияние над България, слънчева буря удари Земята

Детето, пострадало при инцидент с трамвай, е в „Пирогов“, ватманката е била в шок

Детето, пострадало при инцидент с трамвай, е в „Пирогов“, ватманката е била в шок

С 50% по-малко катастрофи в участъците със средна скорост

С 50% по-малко катастрофи в участъците със средна скорост

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

biss.bg
Държавата дава още 19,5 млн. лева за зарядни станции

Държавата дава още 19,5 млн. лева за зарядни станции

carmarket.bg
12 ноември: Зловещият план за евреите на Херман Гьоринг - планът „Мадагаскар“
Ексклузивно

12 ноември: Зловещият план за евреите на Херман Гьоринг - планът „Мадагаскар“

Преди 15 часа
Сряда със слънце до 17 градуса, но идват мъгли и студ
Ексклузивно

Сряда със слънце до 17 градуса, но идват мъгли и студ

Преди 15 часа
Бункери по света, които могат да издържат на ядрен удар: Къде се намират
Ексклузивно

Бункери по света, които могат да издържат на ядрен удар: Къде се намират

Преди 15 часа
Откриха изгубено място на известното чудо на Исус, описано в Библията
Ексклузивно

Откриха изгубено място на известното чудо на Исус, описано в Библията

Преди 15 часа

Виц на деня

– В обявата пишеше „търсим млад и динамичен екип“. – Оказа се, че търсят един човек, който да прави всичко.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Столичната община спира поръчки за сметопочистване в Зони 1 и 7 в София

Столичната община спира поръчки за сметопочистване в Зони 1 и 7 в София

България Преди 24 минути

Тази година изтичат седем от договорите с фирмите за почистване

Тежки лишения очакват съквартирантите в Big Brother

Тежки лишения очакват съквартирантите в Big Brother

Любопитно Преди 1 час

Обитателите на най-обсъжданата къща в България остават без храна, завивки и топла вода

Издирват изчезнал младеж от Добрич

Издирват изчезнал младеж от Добрич

България Преди 2 часа

Той е в неизвестност от 10 ноември

Комисията по енергетика преодоля ветото на Радев

Комисията по енергетика преодоля ветото на Радев

България Преди 3 часа

Депутатите гласуваха на извънредно тази вечер

Второ силно земетресение удари Кипър днес

Второ силно земетресение удари Кипър днес

Свят Преди 3 часа

Епицентърът му е на 15 км северно-североизточно от град Пафос

Нов скандал с Тръмп и Епстийн в САЩ

Нов скандал с Тръмп и Епстийн в САЩ

Свят Преди 4 часа

Епстийн твърди, че Тръмп е прекарал значително време с една от жертвите му

Зеленски поиска уволнения в правителството на Украйна

Зеленски поиска уволнения в правителството на Украйна

Свят Преди 4 часа

Зеленски: Сега е много трудно за всички в Украйна

Обвиниха лекаря, прегазил куче в София

Обвиниха лекаря, прегазил куче в София

България Преди 5 часа

Гръбнакът на кучето е бил строшен

“Докато смъртта ни раздели” — когато символът на любовта и надеждата се превръща в символ на съпротива

“Докато смъртта ни раздели” — когато символът на любовта и надеждата се превръща в символ на съпротива

Любопитно Преди 5 часа

Домът - мястото, което би трябвало да означава сигурност - остава най-опасното място за жените, преживяващи насилие

<p>Президентската кампания на Марин льо Пен виси на косъм заради съдебна забрана</p>

Марин льо Пен няма да се кандидатира за президент, ако съдът потвърди забраната ѝ за участие в избори

Свят Преди 5 часа

Кандидатката на крайната десница обяви, че ще предаде щафетата на своето протеже Жордан Бардела

От „Кокаиновата кръстница“ до „Куини от Харлем“: Жените, които владееха престъпния свят

От „Кокаиновата кръстница“ до „Куини от Харлем“: Жените, които владееха престъпния свят

Любопитно Преди 5 часа

Вижте някои от най-известните и безмилостни жени в историята на организираната престъпност

Ще нападнат ли САЩ, масова мобилизация във Венецуела

Ще нападнат ли САЩ, масова мобилизация във Венецуела

Свят Преди 6 часа

Най-големият самолетоносач в света „Джералд Форд“, пристигна в региона

Защо Русия спря мобилния интернет в Уляновск

Защо Русия спря мобилния интернет в Уляновск

Свят Преди 6 часа

Уляновск е първият руски регион, останал трайно без мобилен интернет

В очакване на Black Friday eMAG представя My Wallet в България

В очакване на Black Friday eMAG представя My Wallet в България

Любопитно Преди 6 часа

Безлихвеното „купи сега, плати по-късно“ решение, за 30 дни или 4 вноски, е достъпно директно при поръчка на платформата

Амал Клуни отново облече емблематичния си гащеризон от 2019 г.– и изглежда зашеметяващо

Амал Клуни отново облече емблематичния си гащеризон от 2019 г.– и изглежда зашеметяващо

Любопитно Преди 6 часа

Съпругата на холивудския актьор Джордж Клуни беше забелязана на сцената по време на церемонията Prix Suisse в Берн

„Възраждане“ праща делегация в Русия за „Лукойл“

„Възраждане“ праща делегация в Русия за „Лукойл“

България Преди 6 часа

Лидерът на „Възраждане“ посочи, че според него санкциите са използвани като претекст

Всичко от днес

От мрежата

9 очарователни факта за женските котки

dogsandcats.bg

Котешката опашка – какво можем да научим от позицията й

dogsandcats.bg
1

Слънчево с мъгли и слани

sinoptik.bg
1

Ники Василковски чете приказки на деца от Плевен

sinoptik.bg

Сабрина Карпентър влиза в заешката дупка

Edna.bg

Президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум стана жертва на сексуално посегателство (ВИДЕО)

Edna.bg

Цветомир Найденов възхитен: Марто Бойчев преби батковците

Gong.bg

Юношите на България направиха равен с Унгария в първия си мач от квалификациите

Gong.bg

ГДБОП: 500 IP адреса в България свалят детска порнография, педофили използват и AI

Nova.bg

Моника Евстатиева: В момента хората в САЩ живеят много по-трудно отколкото преди година

Nova.bg