Протест в София, искат оставката на главния прокурор

О т инициативата „Правосъдие за всеки” излязоха отново на протест днес пред Съдебната палата в София. Към акцията се присъединиха и младите лекари и медици от инициативата „Бъдеще в България", както и членовете на Обществения съвет за изграждане на национална детска болница, който подаде оставка.

Демонстрантите блокираха бул. „Витоша", съобщава NOVA.

Източник: Георги Димитров/Vesti.bg

Отново протестите са срещу и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов. Различното днес е, че този път се присъединяват и младите медици, които пък настояват за промени във възнагражденията в здравния сектор.

Ситуацията пред Съдебната палата е спокойна, а протестът протича мирно. От „Правосъдие за всеки" говорят за овладяване на съдебната система. Според тях политически дела заместват независимото правосъдие, а също и че се готви бюджет на дълговете и свръхдефиците.