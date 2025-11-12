Протест в София, искат оставката на главния прокурор

О т инициативата „Правосъдие за всеки” излязоха отново на протест днес пред Съдебната палата в София. Към акцията се присъединиха и младите лекари и медици от инициативата „Бъдеще в България", както и членовете на Обществения съвет за изграждане на национална детска болница, който подаде оставка.
Демонстрантите блокираха бул. „Витоша", съобщава NOVA.
Отново протестите са срещу и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов. Различното днес е, че този път се присъединяват и младите медици, които пък настояват за промени във възнагражденията в здравния сектор.
Ситуацията пред Съдебната палата е спокойна, а протестът протича мирно. От „Правосъдие за всеки" говорят за овладяване на съдебната система. Според тях политически дела заместват независимото правосъдие, а също и че се готви бюджет на дълговете и свръхдефиците.