И ндийският лунен апарат "Чандраян-3" установи контакт с орбиталната станция "Чандраян-2", съобщи Индийската организация за космически изследвания, цитирана от ТАСС. Това означава един допълнителен комуникационен канал с лунния апарат, се казва в съобщението на организацията.

Очаква се модулът на мисията "Чандраян-3" да кацне на Луната в сряда тази седмица.

Орбиталната станция на мисията "Чандраян-2" се намира в лунна орбита от 2019 г. Тогава Индия се опита да прилуни модула "Викрам", но в крайна сметка той се разби при кацането. Оттогава станцията "Чандраян-2" продължава работата си в лунна орбита.

Chandrayaan-3 Mission:

‘Welcome, buddy!’

Ch-2 orbiter formally welcomed Ch-3 LM.



Two-way communication between the two is established.



MOX has now more routes to reach the LM.



Update: Live telecast of Landing event begins at 17:20 Hrs. IST.#Chandrayaan_3 #Ch3