Зеленски поиска уволнения в правителството на Украйна

Зеленски: Сега е много трудно за всички в Украйна

12 ноември 2025, 16:51
Източник: БТА

У краинският президент Володимир Зеленски призова министрите на правосъдието и енергетиката да бъдат уволнени и заяви, че подкрепя службите за борба с корупцията в разследването им за злоупотреби в енергийния сектор, предаде "Ройтерс". 

"Най-напред трябва да има максимална прозрачност в енергийния сектор, в абсолютно всички процеси", каза Зеленски във видеообръщение.

Разкриха схема за корупция за 100 млн. долара в Украйна

"Сега е много трудно за всички в Украйна. Абсолютно ненормално е все още да има някакви схеми в енергийния сектор", добави украинският лидер. 

Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) вчера съобщи, че е разкрило голяма корупционна схема в енергетиката, чрез която са изпрани близо 100 млн. долара. 

Министерският съвет на Украйна взе решение да отстрани временно от длъжност министъра на правосъдието Герман Галушченко на фона на разследването на разразилия се голям корупционен скандал.

Заради корупционния скандал: Украйна отстрани от длъжност правосъдния министър

Галушченко написа във Фейсбук, че подкрепя това решение на Министерския съвет, което той дефинира като един "цивилизован и подходящ сценарий". Той се зарече, че ще се защитава срещу обвиненията, без да оповестява повече подробности, свързани с тях.

Източник: БТА, Николай Велев    
