Израел е категоричен – никакви турски войски в Газа

Израел по-рано изрази резерви към желанието на Турция да играе роля в следвоенна Газа

12 ноември 2025, 22:57

В неделя израелският министър на отбраната Израел Кац и правителствен говорител отново заявиха, че Израел не желае в Газа да бъдат разполагани турски войници като част от бъдещите многонационални мироопазващи сили, които се предвижда да поемат охраната на обществения ред и сигурността от Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ), съобщиха Ройтерс и изданието „Таймс ъф Израел“.

„Турски ботуш няма да стъпи в Газа“, каза пред репортери Шош Бедросян, официален представител на канцеларията на премиера Бенямин Нетаняху.

Израел по-рано изрази резерви към желанието на Турция да играе роля в следвоенна Газа. Някога Израел и Турция бяха близки съюзници, но сега, заради войната в палестинския анклав, започнала преди две години, отношенията между тях са напълно прекъснати и от приятелство те преминаха към открито противопоставяне, като турският президент Реджеп Тайип Ердоган открито обвини Израел в "геноцид".

Анкара прекрати търговските си връзки с Израел и затвори въздушното си пространство за полети от тази страна, а в петък издаде заповед за арест на 37 израелски официални представители, сред които и Нетаняху, отново на основание обвинение в „геноцид“. Израел категорично отхвърля обвинението и определи чрез външния си министър Гидеон Саар петъчното решение като „пореден пиар ход на тиранина Ердоган“.

В неделя заповедите за арест коментира и военният министър Кац, който каза, че Турция няма да участва в бъдещето на Газа. Кац помести публикация в Екс, написана на турски и насочена директно към Ердоган; тя включваше карикатура, на която турският лидер е нарисуван застанал сред развалините на Газа, гледащ през бинокъл, чиито стъкла са изрисувани в израелското знаме.

„Вземете си смехотворните заповеди за арест и се разкарайте“, гласи публикацията в превод. „Те са по-подходящи за кланетата, които извършихте срещу кюрдите. Израел е силен и не се страхува. Ще гледате Газа само през бинокъл.“

Авигдор Либерман, бивш министър и лидер на опозиционната дясна партия „Израел Бейтену“ („Наш дом Израел“) написа в Екс, че заповедите за арест „ясно показват защо Турция не бива да има присъствие в ивицата Газа – нито пряко, нито косвено“.

Заповедите за арест включват освен Нетаняху още Кац, израелския министър на вътрешната сигурност Итамар Бен-Гвир и началника на израелския генщаб Еял Замир. В съобщението на истанбулската прокуратура изрично се споменава бомбардировката през март на болница „Турско-палестинска дружба“ в Газа. Държавното обвинение в Истанбул не огласи пълния списък с имената на израелски официални лица, срещу които се издават заповедите за арест, посочва Франс прес.

Анкара обаче е близък съюзник на САЩ и беше ключов посредник при договарянето миналия месец на прекратяването на огъня в Газа и сделката за освобождаването на заложниците.

Планът на американския президент Доналд Тръмп за мир в Газа предвижда създаването на временни мироопазващи, или стабилизационни сили (Международни стабилизационни сили, International Stabilization Force), чийто личен състав да бъде многонационален и които в бъдещ момент да поемат контрола над палестинския анклав от ЦАХАЛ. Турция също иска да играе роля.

Бъдещето на Газа трябва да остане в ръцете на палестинците, нужно e и да се избягва всякаква форма на поставяне на палестинския анклав под чужда опека, каза турският външен министър Хакан Фидан на пресконференция на 3 ноември след среща с шест мюсюлмански страни в Истанбул.

„Ние се ръководим от принципа, че палестинците трябва сами да се управляват и че те сами трябва да поемат контрола върху сигурността си“, посочи той, цитиран от Анадолската агенция.

По думите на Фидан никой не иска следвоенното устройство на Газа да се окаже нова система на чужда опека.

Освен Фидан в истанбулската среща участваха още колегите му от Саудитска Арабия, Катар, Обединените арабски емирства, Йордания, Пакистан и Индонезия.

Всички те през септември се включиха в среща с Тръмп в кулоарите на Общото събрание на ООН, само дни преди президентът на САЩ да обяви плана си за спиране на огъня в Газа, отбелязва Франс прес.

По думите на Фидан страните, с които Турция е разговаряла, ще решат дали да изпратят сили в Газа „в зависимост от текста на съответната резолюция на Съвета за сигурност на ООН“, с която ще бъде даден мандат за мисията.

Помолен да коментира израелските възражения срещу разполагането на турски сили в Газа, американският посланик в Газа Том Барак каза по-рано този месец на конференция по сигурността в Бахрейн, че Турция ще участва, отбелязва „Таймс ъф Израел“.

„Спирането на огъня в Газа не би станало факт без Турция“, посочи дипломатът и добави, че отношенията на Турция с „Хамас“ по същество са се оказали от решаващо значение за сключването му, отбелязва израелското издание.

Барак същевременно прояви разбиране към израелските съображения относно Анкара, които по думите му са породени от взаимно недоверие. Въпреки сегашното напрежение, прогнозира дипломатът, отношенията между двете страни ще се подобрят и „с времето, ще видите, ще се стигне до търговско споразумение между Израел и Турция“, пише „Таймс ъф Израел“.

Миналия месец вицепрезидентът на САЩ Джеймс Дейвид Ванс каза, че Анкара „ще има конструктивна роля“ в следвоенна Газа, но добави, че Вашингтон няма да натрапва нищо на Израел.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ СТАБИЛИЗАЦИОННИТЕ СИЛИ И ЗАЩО УЧАСТИЕТО ИЛИ НЕУЧАСТИЕТО НА ТУРЦИЯ Е ВАЖНО

Американският държавен секретар Марко Рубио обясни, че сформирането на подобни сили е важно изискване на Израел, който иска многонационална военна мисия да запълни празнотата в сигурността, когато започнат колосалните усилия за възстановяването на Газа, отбелязва „Гардиън“.

Участието или неучастието на Турция в тези сили е съществен въпрос, тъй като тя е от страните, които са готови да предоставят войници за тях, гарант е по плана „Тръмп“ за мир в Газа, а въоръжените ѝ сили са смятани за едни от най-добре подготвените сред мюсюлманските страни. Затова изключването на Анкара би било проблематично, коментира изданието.

Силите вероятно ще бъдат под египетско командване и ще наброяват около 5000 души. Други мюсюлмански страни като ОАЕ и Индонезия обаче, които са готови да участват със свои контингенти, искат първо да видят резолюция на Съвета за сигурност на ООН, като за тях е най-добре тези сили изобщо да бъдат под шапката на ООН.

Последното обаче не се предвижда, а вместо него мироопазващите сили ще съгласуват дейността си с орган, наречен Център за гражданско-военна координация, който ще бъде под американско военно управление, а щабът му ще бъде в град Кирят Гат, Южен Израел. Структурата ще включва още британски, френски, йордански и емиратски съветници и беше официално открита при посещение на вицепрезидента Ванс в Израел. Центърът ще отговаря и за координирането на хуманитарната помощ за Газа.

Освен заради Газа израелско-турските отношения са обтегнати и заради Сирия.

Последвайте ни
Отмениха утрешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество

Отмениха утрешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество

Русия почва да се продава на Китай, за да плати за войната

Русия почва да се продава на Китай, за да плати за войната

Северно сияние над България, слънчева буря удари Земята

Северно сияние над България, слънчева буря удари Земята

Търговската мрежа на „Лукойл България“ ще продължи да работи нормално

Търговската мрежа на „Лукойл България“ ще продължи да работи нормално

Вашите права в еврозоната: Как да откриете и защитите банковата си сметка

Вашите права в еврозоната: Как да откриете и защитите банковата си сметка

pariteni.bg
Държавата дава още 19,5 млн. лева за зарядни станции

Държавата дава още 19,5 млн. лева за зарядни станции

carmarket.bg
12 ноември: Зловещият план за евреите на Херман Гьоринг - планът „Мадагаскар“
Ексклузивно

12 ноември: Зловещият план за евреите на Херман Гьоринг - планът „Мадагаскар“

Преди 16 часа
Сряда със слънце до 17 градуса, но идват мъгли и студ
Ексклузивно

Сряда със слънце до 17 градуса, но идват мъгли и студ

Преди 16 часа
Бункери по света, които могат да издържат на ядрен удар: Къде се намират
Ексклузивно

Бункери по света, които могат да издържат на ядрен удар: Къде се намират

Преди 16 часа
Откриха изгубено място на известното чудо на Исус, описано в Библията
Ексклузивно

Откриха изгубено място на известното чудо на Исус, описано в Библията

Преди 16 часа

Виц на деня

– В обявата пишеше „търсим млад и динамичен екип“. – Оказа се, че търсят един човек, който да прави всичко.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Столичната община спира поръчки за сметопочистване в Зони 1 и 7 в София

Столичната община спира поръчки за сметопочистване в Зони 1 и 7 в София

България Преди 1 час

Тази година изтичат седем от договорите с фирмите за почистване

С 50% по-малко катастрофи в участъците със средна скорост

С 50% по-малко катастрофи в участъците със средна скорост

Свят Преди 2 часа

От септември досега от Националното тол управление са изпратили към МВР сигнали за над 42 000 нарушения

Тежки лишения очакват съквартирантите в Big Brother

Тежки лишения очакват съквартирантите в Big Brother

Любопитно Преди 3 часа

Обитателите на най-обсъжданата къща в България остават без храна, завивки и топла вода

Таен саботаж в новия епизод на “Игри на волята”

Таен саботаж в новия епизод на “Игри на волята”

Любопитно Преди 3 часа

Кои ще са първите номинирани воини тази седмица?

Педофили ловуват деца онлайн в България

Педофили ловуват деца онлайн в България

България Преди 4 часа

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов настоява за законодателни промени

Издирват изчезнал младеж от Добрич

Издирват изчезнал младеж от Добрич

България Преди 4 часа

Той е в неизвестност от 10 ноември

Сериозни нарушения в хоспис в Черноморец

Сериозни нарушения в хоспис в Черноморец

България Преди 4 часа

По-рано служители на лечебното заведение излязоха на протест

Комисията по енергетика преодоля ветото на Радев

Комисията по енергетика преодоля ветото на Радев

България Преди 4 часа

Депутатите гласуваха на извънредно тази вечер

Второ силно земетресение удари Кипър днес

Второ силно земетресение удари Кипър днес

Свят Преди 4 часа

Епицентърът му е на 15 км северно-североизточно от град Пафос

Нов скандал с Тръмп и Епстийн в САЩ

Нов скандал с Тръмп и Епстийн в САЩ

Свят Преди 5 часа

Епстийн твърди, че Тръмп е прекарал значително време с една от жертвите му

„Животът им е пълен ад“ – снаха на британското кралско семейство с откровени признания

„Животът им е пълен ад“ – снаха на британското кралско семейство с откровени признания

Любопитно Преди 6 часа

Лейди Фредерик Уиндзор признава, че изпитва съчувствие към членовете на кралската фамилия

Зеленски поиска уволнения в правителството на Украйна

Зеленски поиска уволнения в правителството на Украйна

Свят Преди 6 часа

Зеленски: Сега е много трудно за всички в Украйна

Обвиниха лекаря, прегазил куче в София

Обвиниха лекаря, прегазил куче в София

България Преди 6 часа

Гръбнакът на кучето е бил строшен

“Докато смъртта ни раздели” — когато символът на любовта и надеждата се превръща в символ на съпротива

“Докато смъртта ни раздели” — когато символът на любовта и надеждата се превръща в символ на съпротива

Любопитно Преди 6 часа

Домът - мястото, което би трябвало да означава сигурност - остава най-опасното място за жените, преживяващи насилие

<p>Президентската кампания на Марин льо Пен виси на косъм заради съдебна забрана</p>

Марин льо Пен няма да се кандидатира за президент, ако съдът потвърди забраната ѝ за участие в избори

Свят Преди 7 часа

Кандидатката на крайната десница обяви, че ще предаде щафетата на своето протеже Жордан Бардела

От „Кокаиновата кръстница“ до „Куини от Харлем“: Жените, които владееха престъпния свят

От „Кокаиновата кръстница“ до „Куини от Харлем“: Жените, които владееха престъпния свят

Любопитно Преди 7 часа

Вижте някои от най-известните и безмилостни жени в историята на организираната престъпност

Всичко от днес

От мрежата

Анемия при кучетата - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg

9 очарователни факта за женските котки

dogsandcats.bg
1

Как да намалим риска от пожар в кухнята

sinoptik.bg
1

Слънчево с мъгли и слани

sinoptik.bg

Сабрина Карпентър влиза в заешката дупка

Edna.bg

Президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум стана жертва на сексуално посегателство (ВИДЕО)

Edna.bg

Левски отвя Осиек и полетя към плейофите на Шампионска лига

Gong.bg

Дешан: Френските треньори са подценявани дори във Франция

Gong.bg

ГДБОП: 500 IP адреса в България свалят детска порнография, педофили използват и AI

Nova.bg

Моника Евстатиева: В момента хората в САЩ живеят много по-трудно отколкото преди година

Nova.bg