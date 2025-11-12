Свят

С 50% по-малко катастрофи в участъците със средна скорост

От септември досега от Националното тол управление са изпратили към МВР сигнали за над 42 000 нарушения

12 ноември 2025, 21:17
С 50% по-малко катастрофи в участъците със средна скорост
Източник: БГНЕС

Б роят произшествия в контролираните пътни участъци за средна скорост намалява с над 50 на сто. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов по време на блиц контрола в ресорната парламентарна комисия. 

През 2024 година в тези участъци са засечени 29 произшествия, каза министърът и допълни, че от въвеждането на измерването на средната скорост те са 14, с тенденцията да намаляват, което е с повече от 50% намаление спрямо миналата година.

Митов: Мерките за пътна безопасност дават резултат - по-малко жертви и ранени

Иванов припомни, че от 7 септември започна засичането на средна скорост с влизането в сила на последните изменения в Закона за движение по пътищата и сертифицирането на съответните участъци. "Процесът по сертифициране продължава, като се увеличава броят на порталните рамки и участъците, обхванати от мярката", каза още министърът. Той допълни, че почти няма пътни произшествия в контролираните участъци, с изключение на един - на АМ "Тракия", като изтъкна, че дори там те се случват предимно заради неспазване на дистанция.

Ресорният министър съобщи, че досега от Националното тол управление са изпратили към Министерството на вътрешните работи сигнали за над 42 000 нарушения за превишение на скоростта. Той посочи, че когато започне ефективното връчване на наказателните постановления (актовете) от МВР, тези нарушения ще спаднат и произшествията ще бъдат още по-малко.

Иванов заяви, че това не отменя ангажимента и на ведомството, и на Агенция "Пътна инфраструктура" да продължава да строи магистралите, защото това е най-сигурният и безопасен начин за стигане от една точка до друга в страната. Той изрази надежда, че с подкрепата на Народното събрание АПИ ще продължи през 2026 г. строителството на АМ "Хемус" и завършването на АМ "Струма".

Над 900 нарушения засякоха камерите на тол системата

Министърът напомни, че вече почти изцяло е въведена функционалността на изградената преди години тол система, като освен средната скорост, вече се измерва и така нареченото претоварване и посочи, че наложените санкции вече надхвърлят 1 милион лева и по думите му те ефикасно влизат в сметката на Националното тол управление. "Това е за мен, предполагам и за всички нас, голямо постижение, защото по този начин на практика се извършва превенция по отношение на разрушаването на републиканската пътна инфраструктура, тъй като един от основните проблеми, знаете, е претоварването", посочи министър Иванов. Той каза, че досега има 10 точки, на които се отчита претоварване, като до края на следващата година амбицията на Националното тол управление е те да бъдат 100. Това означава, че ще имаме такъв всеобхватен мащабен контрол по отношение на претоварването, че едва ли някой би си позволил лукса да се движи претоварен по българските пътища, заяви министърът.

Източник: БТА, Екатерина Тотева    
Пътна безопасност Средна скорост Тол система
