Свят

Орбан разчита Тръмп да го спаси с "финансов щит", подобен на Аржентина

Опозицията в Унгария настоява премиерът да обясни намекнатата сделка за "спасителен пакет", за която твърди, че е договорена с Вашингтон

13 ноември 2025, 06:46
Нов скандал с Тръмп и Епстийн в САЩ

Нов скандал с Тръмп и Епстийн в САЩ
Зеленски поиска уволнения в правителството на Украйна

Зеленски поиска уволнения в правителството на Украйна
Марин льо Пен няма да се кандидатира за президент, ако съдът потвърди забраната ѝ за участие в избори

Марин льо Пен няма да се кандидатира за президент, ако съдът потвърди забраната ѝ за участие в избори
Великобритания спира обмена на разузнавателна информация със САЩ

Великобритания спира обмена на разузнавателна информация със САЩ
Енергиен експерт: Русия може да подаде арбитражен иск срещу България заради

Енергиен експерт: Русия може да подаде арбитражен иск срещу България заради "Лукойл"
Загинали са всички 20 души от военния самолет, разбил се в Грузия

Загинали са всички 20 души от военния самолет, разбил се в Грузия
Стотици протестираха срещу проекта на зетя на Тръмп в Белград

Стотици протестираха срещу проекта на зетя на Тръмп в Белград
Какво означава името на на кмета на Ню Йорк Зохран Куаме Мамдани?

Какво означава името на на кмета на Ню Йорк Зохран Куаме Мамдани?

У нгарската опозиция настоява премиерът Виктор Орбан да разясни твърденията си, че е осигурил "финансов щит" от Съединените щати след срещата си с президента Доналд Тръмп във Вашингтон миналата седмица. Според Орбан, САЩ са се съгласили да предоставят на Будапеща финансова защита, която би лишила Европейския съюз от възможността да оказва натиск чрез спиране на финансирането за страната.

* Видеото е архивно!

"Определени инструменти на Брюксел, които могат да бъдат използвани срещу Унгария, вече може да се считат за неефективни. Идеята, че унгарската икономика може да бъде задушена чрез финансирането, вече може да бъде забравена", заяви Орбан пред своята делегация, цитиран от унгарски медии. "Решихме това с американците."

След 15 години на власт Орбан е изправен пред реален риск от изборна загуба догодина, а намекът за финансова помощ от Вашингтон напомня за скорошната и силно противоречива намеса на Тръмп в Аржентина, когато американската администрация договори спасителен пакет за президента-реформатор Хавиер Милей.

  • Опозицията пита: Защо "спасителен пакет"? Нали има замразени средства от ЕС

Думите на Орбан предизвикаха вълна от въпроси от страна на лидера на опозицията Петер Мадяр. Той попита защо е необходима подобна американска помощ, вместо правителството да освободи блокираните европейски средства. Става дума за близо 8 трилиона форинта, задържани от ЕС заради опасения, че Унгария нарушава принципите на върховенството на правото.

"Защо е нужен този "финансов щит"? Причината ли е предстояща финансова криза? Защо Орбан тайно е договарял гигантски спасителен пакет? Защо натоварва гражданите с нов дълг, вместо да върне европейските средства", попита Мадяр, цитиран от Politicо.

Според разследване на изданието Válasz Online, Орбан и Тръмп може да са обсъждали валутен суап между централните банки на двете държави -  модел, идентичен с 20-милиардната сделка между Вашингтон и Аржентина за стабилизиране на курса на песото.

Източник: БТА
  • Паралели с Аржентина - геополитика през финансови инструменти

Ако подобна договорка с Унгария се реализира, тя би била втори случай, в който администрацията на Тръмп отпуска финансова помощ на идеологически близък лидер преди ключови избори. В Аржентина пакетът включваше валутен суап, директни покупки на местна валута и обещание за посредничество за допълнително финансиране от частни инвеститори.

В Унгария обаче има едно съществено различие. Централната банка в Будапеща няма съществуващо споразумение за валутен суап с Федералния резерв на САЩ. Механизми съществуват в  Европейската централна банка, както и в Международния валутен фонд, което прави възможна помощ от Вашингтон необичайна и трудна за реализиране.

Официални коментари от Белия дом и Министерството на финансите на САЩ засега няма.

Иронично, Унгария не се нуждае от спасителен пакет в класическия финансов смисъл. Икономиката ѝ расте бавно, но страната не е изправена пред фалит. Основният риск за стабилността ѝ произтича от политическото охлаждане с Европейския съюз и натиска за връщане към принципите на върховенството на закона.

Източник: Getty Images
  • Вашингтон подкрепя Орбан срещу Брюксел

Съюзът между Орбан и Тръмп вече има конкретни последствия. След срещата им Белият дом освободи Унгария от американските санкции върху руския петрол за срок от една година, въпреки намеренията на ЕС да намали зависимостта си от Москва.

Допълнителна финансова подкрепа от Вашингтон би могла да окуражи Орбан да заеме още по-конфронтационна позиция спрямо ЕС, точно в момент, когато Унгария навлиза в предизборен период с нарастваща опозиционна подкрепа.

Източник: Politicо    
Виктор Орбан Доналд Тръмп Финансов щит Унгарска опозиция Европейски съюз Замразени средства от ЕС Валутен суап Унгария САЩ отношения Върховенство на закона Геополитика
Последвайте ни

По темата

Четвъртък започва с мъгли, после слънчево и до 17 градуса

Четвъртък започва с мъгли, после слънчево и до 17 градуса

13 ноември: „Българите имат благородна душа. Аз ги обичах и те ми отвръщаха с обич“

13 ноември: „Българите имат благородна душа. Аз ги обичах и те ми отвръщаха с обич“

Кабинетът ще одобри Бюджет 2026 в сегашния му вид без НСТС

Кабинетът ще одобри Бюджет 2026 в сегашния му вид без НСТС

"Лукойл" поиска от САЩ удължаване на отлагането на санкциите за част от операциите

Вашите права в еврозоната: Как да откриете и защитите банковата си сметка

Вашите права в еврозоната: Как да откриете и защитите банковата си сметка

pariteni.bg
Основни грижи за Йоркширските териери

Основни грижи за Йоркширските териери

dogsandcats.bg
12 ноември: Зловещият план за евреите на Херман Гьоринг - планът „Мадагаскар“
Ексклузивно

12 ноември: Зловещият план за евреите на Херман Гьоринг - планът „Мадагаскар“

Преди 1 ден
Сряда със слънце до 17 градуса, но идват мъгли и студ
Ексклузивно

Сряда със слънце до 17 градуса, но идват мъгли и студ

Преди 1 ден
Бункери по света, които могат да издържат на ядрен удар: Къде се намират
Ексклузивно

Бункери по света, които могат да издържат на ядрен удар: Къде се намират

Преди 1 ден
Откриха изгубено място на известното чудо на Исус, описано в Библията
Ексклузивно

Откриха изгубено място на известното чудо на Исус, описано в Библията

Преди 1 ден

Виц на деня

– Г-жо, може ли да отида до тоалетната? – Можеш, но ще пропуснеш урока. – Добре, ще рискувам бъдещето си за настоящето.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тръмп: Никога няма да позволим това да се случи отново

Тръмп: Никога няма да позволим това да се случи отново

Свят Преди 54 минути

Това заяви американският президент, след като подписа закона за край на бюджетната парализа в САЩ

Обсъждат поскъпване на зоните за платено паркиране в София

Обсъждат поскъпване на зоните за платено паркиране в София

България Преди 1 час

Това ще стане на редовно заседание на Столичния общински съвет

<p>Този портрет може да се превърне в една от най-скъпите картини, продавани публично</p>

"Невероятно трагична фигура": Портрет на Климт може да достигне над 150 милиона долара на търг

Свят Преди 1 час

Портретът на Ледерер е рядко виждан шедьовър, оцелял след нацистките опити за унищожение и ще бъде продаден като водещ артикул от колекцията на Лаудър

Проблемът с проституцията: Що е то "скандинавски модел"

Проблемът с проституцията: Що е то "скандинавски модел"

Свят Преди 1 час

В Германия принудителната проституция нараства

<p>10 години след атентатите в Париж: &quot;Красивият щит&quot; на Франция</p>

10 години след атентатите в Париж: Франция избра сигурността пред свободата

Свят Преди 1 час

На 13 ноември 2015 г. Париж стана мишена на поредица координирани терористични атаки, които завинаги промениха френското общество и политика.

<p>Mлада жена се оказа с &bdquo;вампирска болест&ldquo;</p>

Тайнствена диагноза: Mлада жена се оказа с „вампирска болест“

Любопитно Преди 1 час

20-годишна жена от Балтимор е диагностицирана с рядко кръвно заболяване

Автобус се заби в електрически стълб в София

Автобус се заби в електрически стълб в София

България Преди 8 часа

Няма информация за пострадали

Безименните изпратиха Ивайло на елиминации в “Игри на волята”

Безименните изпратиха Ивайло на елиминации в “Игри на волята”

Любопитно Преди 8 часа

Феномените постигнаха поредна победа на Арената в Дивия север

Приеха в болница, гладуващата майка от Нови сад

Приеха в болница, гладуващата майка от Нови сад

Свят Преди 8 часа

Тя е майка на една от 16-те жертви на трагедията в сръбския град, станала миналата година

Израел е категоричен – никакви турски войски в Газа

Израел е категоричен – никакви турски войски в Газа

Преди 9 часа

Израел по-рано изрази резерви към желанието на Турция да играе роля в следвоенна Газа

Търговската мрежа на „Лукойл България“ ще продължи да работи нормално

Търговската мрежа на „Лукойл България“ ще продължи да работи нормално

България Преди 9 часа

Това съобщиха от компанията

Русия почва да се продава на Китай, за да плати за войната

Русия почва да се продава на Китай, за да плати за войната

Свят Преди 10 часа

Всяка облигация ще има номинална стойност 10 000 юана

Столичната община спира поръчки за сметопочистване в Зони 1 и 7 в София

Столичната община спира поръчки за сметопочистване в Зони 1 и 7 в София

България Преди 11 часа

Тази година изтичат седем от договорите с фирмите за почистване

С 50% по-малко катастрофи в участъците със средна скорост

С 50% по-малко катастрофи в участъците със средна скорост

Свят Преди 11 часа

От септември досега от Националното тол управление са изпратили към МВР сигнали за над 42 000 нарушения

Откраднаха от платен паркинг бус на Иван и Андрей

Откраднаха от платен паркинг бус на Иван и Андрей

България Преди 12 часа

Задържан е рецидивист

Протест в София, искат оставката на главния прокурор

Протест в София, искат оставката на главния прокурор

България Преди 12 часа

Ситуацията пред Съдебната палата е спокойна, а протестът протича мирно

Всичко от днес

От мрежата

Котешката опашка – какво можем да научим от позицията й

dogsandcats.bg

Анемия при кучетата - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
1

Как да намалим риска от пожар в кухнята

sinoptik.bg
1

Слънчево с мъгли и слани

sinoptik.bg

Шотландската мечта на жените по света става на 56: честит рожден ден, Джерард Бътлър!

Edna.bg

Ловецът на духове Стефан отпадна от Big Brother

Edna.bg

Голяма новина за Хулио Веласкес (снимка)

Gong.bg

Странен парадокс с футболист на Левски

Gong.bg

От бездната до небето: Жената, която отрасна без дом, но превърна страха в свобода (ВИДЕО)

Nova.bg

Задържаният с 4,23 промила пил водка и излязъл да се поразходи с колата

Nova.bg