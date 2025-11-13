Орбан разчита Тръмп да го спаси с "финансов щит", подобен на Аржентина

Загинали са всички 20 души от военния самолет, разбил се в Грузия

У нгарската опозиция настоява премиерът Виктор Орбан да разясни твърденията си, че е осигурил "финансов щит" от Съединените щати след срещата си с президента Доналд Тръмп във Вашингтон миналата седмица. Според Орбан, САЩ са се съгласили да предоставят на Будапеща финансова защита, която би лишила Европейския съюз от възможността да оказва натиск чрез спиране на финансирането за страната.

"Определени инструменти на Брюксел, които могат да бъдат използвани срещу Унгария, вече може да се считат за неефективни. Идеята, че унгарската икономика може да бъде задушена чрез финансирането, вече може да бъде забравена", заяви Орбан пред своята делегация, цитиран от унгарски медии. "Решихме това с американците."

След 15 години на власт Орбан е изправен пред реален риск от изборна загуба догодина, а намекът за финансова помощ от Вашингтон напомня за скорошната и силно противоречива намеса на Тръмп в Аржентина, когато американската администрация договори спасителен пакет за президента-реформатор Хавиер Милей.

Orbán counts on Trump going full Argentina to save him from election doom

Опозицията пита: Защо "спасителен пакет"? Нали има замразени средства от ЕС

Думите на Орбан предизвикаха вълна от въпроси от страна на лидера на опозицията Петер Мадяр. Той попита защо е необходима подобна американска помощ, вместо правителството да освободи блокираните европейски средства. Става дума за близо 8 трилиона форинта, задържани от ЕС заради опасения, че Унгария нарушава принципите на върховенството на правото.

"Защо е нужен този "финансов щит"? Причината ли е предстояща финансова криза? Защо Орбан тайно е договарял гигантски спасителен пакет? Защо натоварва гражданите с нов дълг, вместо да върне европейските средства", попита Мадяр, цитиран от Politicо .

Според разследване на изданието Válasz Online, Орбан и Тръмп може да са обсъждали валутен суап между централните банки на двете държави - модел, идентичен с 20-милиардната сделка между Вашингтон и Аржентина за стабилизиране на курса на песото.

Източник: БТА

Паралели с Аржентина - геополитика през финансови инструменти

Ако подобна договорка с Унгария се реализира, тя би била втори случай, в който администрацията на Тръмп отпуска финансова помощ на идеологически близък лидер преди ключови избори. В Аржентина пакетът включваше валутен суап, директни покупки на местна валута и обещание за посредничество за допълнително финансиране от частни инвеститори.

В Унгария обаче има едно съществено различие. Централната банка в Будапеща няма съществуващо споразумение за валутен суап с Федералния резерв на САЩ. Механизми съществуват в Европейската централна банка, както и в Международния валутен фонд, което прави възможна помощ от Вашингтон необичайна и трудна за реализиране.

Официални коментари от Белия дом и Министерството на финансите на САЩ засега няма.

Иронично, Унгария не се нуждае от спасителен пакет в класическия финансов смисъл. Икономиката ѝ расте бавно, но страната не е изправена пред фалит. Основният риск за стабилността ѝ произтича от политическото охлаждане с Европейския съюз и натиска за връщане към принципите на върховенството на закона.

Източник: Getty Images

Вашингтон подкрепя Орбан срещу Брюксел

Съюзът между Орбан и Тръмп вече има конкретни последствия. След срещата им Белият дом освободи Унгария от американските санкции върху руския петрол за срок от една година, въпреки намеренията на ЕС да намали зависимостта си от Москва.

Допълнителна финансова подкрепа от Вашингтон би могла да окуражи Орбан да заеме още по-конфронтационна позиция спрямо ЕС, точно в момент, когато Унгария навлиза в предизборен период с нарастваща опозиционна подкрепа.