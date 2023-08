Автоматичната междупланетна станция "Чандраян-3" се подготвя за кацане на Луната

А втоматична междупланетна станция "Чандраян-3" е завършила маневрите в окололунна орбита и се подготвя за последния етап преди кацането на Луната - отделянето на задвижващия и спускаемия модул, съобщи Индийската организация за космически изследвания (ISRO).

"След приключване на планираните маневри, свързани с полета до Луната, е време да започне подготовката за кацането на автоматичната станция, тъй като задвижващият и спускаемият модул имат отделни мисии", пише ISRO в социалната мрежа Екс (бивш Туитър).

Chandrayaan-3 Mission:



Today’s successful firing, needed for a short duration, has put Chandrayaan-3 into an orbit of 153 km x 163 km, as intended.



With this, the lunar bound maneuvres are completed.



It’s time for preparations as the Propulsion Module and the Lander Module… pic.twitter.com/0Iwi8GrgVR