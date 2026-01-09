Имамоглу към Ердоган: И от затвора ще спечеля изборите

О сновният политически съперник на турския президент Реджеп Тайип Ердоган кметът на Истанбул Екрем Имамоглу се намира в най-охранявания турски затвор край Истанбул, Силиври. Това обаче не му пречи да се заклева, че ще спечели президентските избори от килията си.

В писмени отговори на въпроси от Politico бившият демократично избран кмет на Истанбул Екрем Имамоглу твърди, че все още е легитимният кандидат на изборите, който може да сложи край на 25-годишното господство на Ердоган в турската политика.

Арестът на популярния кмет през месец март 2025 година предизвика масови национални протести и международна реакция. Турската опозиция твърди, че лишаването му от свобода е политически мотивиран ход от Ердоган, ислямистки популистки лидер, за отстраняване на най-ефективния му светски опонент в страната на НАТО с 88 милиона души население. 55-годишният Имамоглу, който може да получи над 2300 години затвор, изпратил отговорите на въпросите на изданието чрез адвокатите си и политическите съветници. От тях става ясно, че Имамоглу е убеден в подкрепата си и е решен да остане политическа сила зад решетките.

"Това, което преживяваме днес, не е истински съдебен процес. Това е стратегия за политическа обсада. Целта на президента Ердоган не е само да повлияе на следващите избори. Тя е да заличи кандидатурата ми сега и в бъдеще и да ме изтласка напълно от политиката. Причината е ясна: Те знаят, че при свободни и честни избори мога да победя президента Ердоган на урните и се опитват да предотвратят това“, пише Имамоглу.

Мащабните репресии срещу Имамоглу, заедно с много други кметове от опозиционната Републиканска народна партия /РНП/, дойдоха на фона на ясни признаци, че политическата вълна на страната се измества драстично към светските лица. Ислямистите бяха победени с неочаквано голяма разлика на общинските избори през 2024 г. и властите предприеха действия, за да повдигнат обвинения срещу Имамоглу по множество направления, точно когато той щеше да бъде номиниран за официален кандидат за президент на РНП.

Въпреки задържането му, над 15 милиона турци гласуваха на предварителни избори на РНП, за да го обявят за официален претендент - ясна публична подкрепа. Имамоглу и членове от екипа му бяха обвинени в корупция, изнудване, подкуп, пране на пари и дори шпионаж.

"Самият мащаб на случая разкри неговата слабост", обясни Имамоглу.

Той се оплака от "1300 проверки в Столична община Истанбул, които не доведоха до конкретни открития. Обвинителният акт от 3900 страници е основан на слухове и свидетели, чиято достоверност е оспорена. Искане за присъди затвор до 2352 години и максимална продължителност на процеса, определена на 4600 дни“.

Следващите избори не се очакват преди 2028 г., но Имамоглу все още се смята за човек, представляващ особен риск. Той е побеждавал съюзниците на Ердоган в кметските избори в Истанбул три пъти. Най-важното е, че партията му е спечелила в традиционалистките, религиозни квартали на най-големия град в Турция, които ислямистите отдавна са смятали за свои политически бастиони. Самият Ердоган използва кметския пост в Истанбул като трамплин, за да спечели националната власт преди години.

Въпреки лишаването си от свобода, Имамоглу продължава да води онлайн кампания чрез платформи като X, Instagram и TikTok, с помощта на екипа си.

Но може ли един кандидат наистина да води сериозна президентска кампания от затвора, докато Ердоган контролира всички жизненоважни лостове на държавната власт?

Основният акаунт на Имамоглу в X, който има близо 10 милиона последователи, беше блокиран в Турция през май. Затвореният кмет напълно признава ограниченията, наложени му, но твърди, че кампания без неговото физическо присъствие или речи от трибуната може да успее.

"Това, което определя една кампания, са нейните идеи, нейните ценности и споделената воля на гражданите. Всичко това е на наша страна... Всички са наясно, че арестът ми е несправедлив. Дори значителна част от избирателите на Партията на справедливостта и развитието /ПСР/ смятат задържането ми за несправедливо и го виждат като тежък удар по правосъдието“, написа той и подчерта важността на предварителните избори на РНП за демонстриране на нарастващата народна подкрепа за него отвъд традиционната партийна база.

"Предварителните президентски избори на 23 март 2025 г. демонстрираха това ясно. Въпреки че бях задържан, около 15,5 милиона граждани гласуваха в подкрепа на моята кандидатура. Само 2 милиона от този брой бяха членове на РНП. Останалите 13,5 милиона са част от всеки сегмент на обществото. Кампанията, стартирана от моята партия, за да се изисква съдебен процес без задържане и предсрочни избори, събра 25,1 милиона подписа. Всичко това отразява искане, което надхвърля партийните линии, искане за справедливост, заслуги и достойнство,“ пише Имамоглу.

И все пак правната съдба на кандидатурата му сега зависи от съдебна система, която има лоши показатели за независимост. През февруари миналата година главната прокуратура на Истанбул започна разследване, в което се твърди, че дипломата на Имамоглу от Истанбулския университет е била фалшифицирана, един ден преди ареста му университетът анулира дипломата. Съгласно турската конституция кандидатите за президент трябва да са над 40 години и да имат университетска диплома.

Според Сонер Чагаптай, експерт по Турция във Вашингтонският институт, Имамоглу има малък шанс да бъде допуснат да се изправи срещу Ердоган в свободна и честна надпревара, тъй като президентът ще използва предимствата на настоящия си мандат и държавните институции, за да блокира кандидатурата му, да го стигматизира и да отслаби подкрепата за РНП. "Въпреки че Имамоглу може да обяви кандидатурата си виртуално от затворническата си килия, няма начин това да бъде законно разрешено, защото за Ердоган това би било смъртна политическа заплаха, ако това беше свободна и честно оспорвана надпревара“, каза той.

В отговорите си Имамоглу обръща внимание и на "агресивната“ външна политика на Ердоган и близките му отношения с президента на САЩ Доналд Тръмп, свързвайки и двете с ерозията на правата в родината.

"Ясно е, че президентството на Тръмп откри бурна ера... Дипломацията все повече се измества от институции към отношения между лидери, притисната между бързи пазарлъци и жестове, които рядко водят до някъде“, пише той. Имамоглу твърди, че Ердоган търси легитимността, която е загубил във Вашингтон, но поставя под въпрос дали Анкара наистина получава това, което иска. "Трябва да се запитаме какви са конкретните ползи от този предполагаем успех. Въпреки твърденията, че отношенията с Вашингтон се подобряват, Турция все още не се е върнала към програмата F-35 [американски стелт изтребител] и [свързаните] санкции не са отменени“, пише той.

"Нашият съсед Гърция продължава, в нарушение на споразуменията, да милитаризира островите в Егейско море. Съюзът между Гърция, Израел и Южен Кипър срещу Турция се укрепва и разширява непрекъснато. Израел провежда провокативна политика спрямо кюрдите в различни страни в региона. Мирният план за Газа, създаден с "манталитет на търговец на недвижими имоти“, все още не е сложил край на страданията и глада на палестинците. Какво прави правителството в отговор?“, пише още Имамоглу и подчертава, че политиката на Ердоган, основана на сигурността, е стеснила пространството за демократична политика у дома.

"Основните права са ограничени, има натиск върху избраните длъжностни лица, а медиите и гражданското общество са заглушени, оправдани със "сигурност“ и геополитическо значение. С течение на времето идеята, че свободите могат да бъдат изместени "заради стабилност“, се нормализира.“

Ако бъде избран за президент, каза Имамоглу, възстановяването на връзките с Европа ще бъде един от основните му приоритети, наред с изпълнението на демократичните критерии за кандидат-членство в ЕС.

"Нашата цел /за РНП/ за пълноправно членство в ЕС остава непокътната. В краткосрочен план ще работим за модернизиране на Митническия съюз, за ​​да включим услуги, селско стопанство, обществени поръчки и дигитална търговия, и за да се приведем в съответствие с европейските стандарти“, пише още той.

Имамоглу съобщава, че поддържа строг режим в затвора въпреки мрачните краткосрочни перспективи. Той пише, чете и следи новините възможно най-внимателно - не само за лична устойчивост, но и от чувство за обществен дълг.

"Тази отговорност не свършва пред портата на затвора... Отнасят се с мен в официалните рамки, но вярвам, че задържането никога не трябва да се нормализира в една демокрация. Особено когато се използва като инструмент за политическо сдържане. Проблемът не е в условията, а в принципа. Задържането и продължителната правна несигурност не трябва да се превръщат в инструменти на политиката“, казва Имамоглу.

Това, което му липсва най-много, е семейството му, съпругата му Дилек, децата му, родителите и приятелите му. Голяма част от молбите за свиждания се отхвърлят без основание. "Липсва ми и обичайният ритъм на града, свободното ходене по улицата, директният контакт с хората и споделянето на непланирани моменти“, пише той и добавя, че поддържа силите си, знаейки, че все още е част от демократично движение, по-голямо от личните му обстоятелства. "Това е, което наистина определя всичко, а не стените около мен“, подчертава Имамоглу.