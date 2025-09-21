Свят

Арестуваният Имамоглу: Властта опитва да разедини основната опозиционна сила в Турция

Йозгюр Йозел беше преизбран за председател на НРП

21 септември 2025, 15:51
Песков: Великобритания води лагера, който иска войната в Украйна

Германски депутат призова: Сваляйте руските военни самолети във въздушното пространство на НАТО

Военен: Руските изтребители над Естония, са игнорирали сигналите на пилотите от НАТО

"Хамас" заплашва с фатална развръзка за 47 заложници
Наздраве! Откриха тазгодишния

Москва осъди остро решението на ООН за санкциите срещу Иран

НАТО отвръща на Москва след руските нахлувания по въздух - турска система ще пази небето

Естония и Русия в задочен спор: Талин отхвърли твърденията, че Русия не е нарушавала въздушното ѝ пространство

22-рия Извънреден конгрес на основната опозиционна сила в Турция – Народнорепубликанската партия (НРП) – преизбра за председател Йозгюр Йозел. Той получи всички 835 валидни гласа. Йозел беше единственият кандидат за председателския пост, съобщи „Си Ен Ен Тюрк“.

* Видеото е архивно!

След минута мълчание и изпълнението на Националния химн, Йозел откри конгреса с приветствено слово. Той заяви, че е постигнат необходимият кворум за откриване на конгреса и че заместник-председателят на НРП, Мурад Емир, е предложен от делегатите за председател на конгреса и предложението е подложено на гласуване.

Предложението беше прието и Мурад Емир стана председател на 22-ия Извънреден конгрес на НРП.

Йозел бе избран за председател за трети път през последните две години.

Конгресът ще продължи с избор на членовете на Партийната асамблея и на Висшия дисциплинарен съвет. На Извънредния конгрес присъстваха бивши лидери на партията, кметове, почетни членове и делегати.  

Кой е Екрем Имамоглу, най-големият съперник на Ердоган?

В залата бяха изложени плакати с изображения на Мустафа Кемал Ататюрк, а арестуваният кмет на Истанбул Екрем Имамоглу (кандидат на НРП за президентския пост) изпрати послание до конгреса.

„Този справедлив ред, основан върху истинска Република и завършена демокрация, ще гарантира справедливост, свобода, благоденствие и сигурност за всички и навсякъде. Система на право и свобода, в която никоя сила не стои над националната воля и в която лидерите знаят мястото си пред гражданите – това е стремежът на нашата нация и нашият свещен дълг. Това управление, добре осъзнавайки, че никога повече няма да спечели избори при нормални обстоятелства и че ще се стопи пред лицето на мълчаливия бунт на народа, е заложило всичките си надежди върху отслабването, разединението и разпада на Народнорепубликанската партия. За да постигне това, то не познава граници в беззаконието и тиранията си и всеки ден опитва да ни отклони от пътя с нови клопки“, заяви Имамоглу.

Припомняме, че извънредният конгрес се провежда, след като на 2 септември турски съд отстрани ръководството на НРП в Истанбул поради предполагаеми нередности в конгреса ѝ през 2023 г.

Имамоглу беше арестуван на 19 март във връзка с разследване за „корупция“ и обвинения във „връзки с терористи“.

Арестът на Имамоглу предизвика едни от най-масовите протести в историята на Турция. От март насам редица опозиционни кметове също бяха арестувани, по обвинения в корупция.

Източник: БГНЕС    
Йозгюр Йозел Народнорепубликанска партия Турция Опозиция Извънреден конгрес Екрем Имамоглу Политическа ситуация Арести Демокрация Председател
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
<p>&bdquo;Смъртоносно опасен&ldquo; &ndash; фентанилът настъпва в България</p>

„Смъртоносно опасен“ – фентанилът настъпва в България

България Преди 1 час

„Родителите трябва да следят средата на децата си, да разговарят с тях и да не оставят училището или обществото сами да поемат тази роля“, каза токсикологът от ВМА доцент Людмила Нейкова

Летището в Берлин при вчерашната кибератака

Втори ден на хаос по летищата в Европа след кибератаката срещу доставчик на услуги

България Преди 2 часа

Пътници на няколко европейски летища продължиха да се сблъскват със закъснения и дне

<p>Горя бившата рафинерия &bdquo;Плама&ldquo;, няма опасност за населението</p>

Горя бившата рафинерия „Плама“, няма опасност за населението

България Преди 3 часа

Пожарът вече е напълно изгасен. В Плевен няма завишения на фините прахови частици

<p>Разследване на BBC: Как секретна руска мрежа се меси в изборите в Европа</p>

Разследване на BBC: Как секретна руска мрежа се меси в изборите в Европа

Свят Преди 3 часа

Подставен репортер на BBC била инструктирана да публикува необосновани твърдения – включително че потенциалното членство на Молдова в ЕС зависи от това гражданите ѝ да станат LGBTQ+ и че президентът Санду улеснява трафика на деца

Наталия Киселова

Наталия Киселова: Основният приоритет за тази сесия е приемането на държавния бюджет за 2026 г.

България Преди 4 часа

Попитана дали е необходимо ръководителите на служби да се избират от Народното събрание, а не да се назначават от президента, тя посочи, че в Конституцията са изведени онези правомощия, които изрично са в компетентността на президента

За травмите и победите: Музикантът Свилен Ноев откровено за болката и силата

За травмите и победите: Музикантът Свилен Ноев откровено за болката и силата

Любопитно Преди 4 часа

Свилен Ноев, вокалист на група „Остава“, описва себе си като „пънкарче от планината“

<p>Четири зодии с огромен потенциал, които сами се саботират</p>

Четири зодии с огромен потенциал, които сами се саботират

Любопитно Преди 5 часа

Самосаботажът може да изглежда като предпазване от разочарование, но всъщност лишава човека от шанс за успех и щастие

,

Чужденци се оттеглят от българските си имоти

България Преди 5 часа

БНБ отчете ръст на преките инвестиции

Доналд Тръмп

Доналд Тръмп: Ако Афганистан не върне на САЩ базата „Баграм“, „ще се случат лоши неща“

Свят Преди 5 часа

Вашингтон се опитва да си върне базата, която беше използвана от американските сили след атаките от 11 септември 2001 г.

<p>Журналистката, разкрила истината за COVID-19 в Ухан, получи нова присъда</p>

Журналистката, разкрила истината за COVID-19 в Ухан, получи нова присъда

Свят Преди 6 часа

Китай е страната с най-голям брой журналисти в затвора – поне 124 медийни работници са зад решетките, според RSF

<p>Препоръка от НОИ: Пазете трудовата си книжка</p>

Препоръка от НОИ: Пазете трудовата си книжка

България Преди 7 часа

Трудовите книжки, издадени и водени преди 1 юни 2025 г., продължават да бъдат официални удостоверителни документи за вписаните в тях обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника или служителя

<p>Издирване: 12 институции тръгват по следите на хората без работа</p>

Издирване: 12 институции тръгват по следите на хората без работа

България Преди 7 часа

След като бъдат открити неработещите хора, служители от бюрата по труда, психолози и социални работници ще направят оценка на потребностите им и ще им предложат подкрепа според нуждите им

<p>Социалните помощи и детски: Как се определя семейният доход</p>

Социалните помощи и детски: Как се определя семейният доход

България Преди 7 часа

Кой доход се зачита за детски надбавки при разделени родители?

Доналд Тръмп на среща с европейски лидери и с президента на Украйна Володимир Зеленски

Ройтерс: Доналд Тръмп се отдръпва от дипломацията - Европа остава сама срещу Владимир Путин

Свят Преди 8 часа

Неговите реакции изглеждат част от нов модел на поведение

Сара Фъргюсън

Херцогинята на Йорк нарича Джефри Епстийн „върховен приятел“ в скандален имейл

Свят Преди 8 часа

Имейлът от 2011 г. е бил изпратен седмици след като херцогинята публично се е дистанцирала от опозорения финансист

Изтребител Тайфун

Британски изтребители се включиха в „Източен страж“ над Полша

Свят Преди 9 часа

Мисията, която беше обявена от британското правителство в понеделник във връзка с нарушаването на полското въздушно пространство, изпраща „ясния сигнал, че въздушното пространство на НАТО ще бъде защитено“

Всичко от днес

