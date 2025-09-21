Арестуваният Имамоглу: Властта опитва да разедини основната опозиционна сила в Турция

Естония и Русия в задочен спор: Талин отхвърли твърденията, че Русия не е нарушавала въздушното ѝ пространство

22-рия Извънреден конгрес на основната опозиционна сила в Турция – Народнорепубликанската партия (НРП) – преизбра за председател Йозгюр Йозел. Той получи всички 835 валидни гласа. Йозел беше единственият кандидат за председателския пост, съобщи „Си Ен Ен Тюрк“.

* Видеото е архивно!

След минута мълчание и изпълнението на Националния химн, Йозел откри конгреса с приветствено слово. Той заяви, че е постигнат необходимият кворум за откриване на конгреса и че заместник-председателят на НРП, Мурад Емир, е предложен от делегатите за председател на конгреса и предложението е подложено на гласуване.

Предложението беше прието и Мурад Емир стана председател на 22-ия Извънреден конгрес на НРП.

Sayın Özgür Özel, 22. Olağanüstü Kurultayımızda 835 geçerli oyunun tamamını alarak 3. kez Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı seçildi.



“Darbeye ve Kayyıma Hayır!” pic.twitter.com/AsmFaxFeLR — Ali Mahir Başarır (@alimahir) September 21, 2025

Йозел бе избран за председател за трети път през последните две години.

Конгресът ще продължи с избор на членовете на Партийната асамблея и на Висшия дисциплинарен съвет. На Извънредния конгрес присъстваха бивши лидери на партията, кметове, почетни членове и делегати.

В залата бяха изложени плакати с изображения на Мустафа Кемал Ататюрк, а арестуваният кмет на Истанбул Екрем Имамоглу (кандидат на НРП за президентския пост) изпрати послание до конгреса.

„Този справедлив ред, основан върху истинска Република и завършена демокрация, ще гарантира справедливост, свобода, благоденствие и сигурност за всички и навсякъде. Система на право и свобода, в която никоя сила не стои над националната воля и в която лидерите знаят мястото си пред гражданите – това е стремежът на нашата нация и нашият свещен дълг. Това управление, добре осъзнавайки, че никога повече няма да спечели избори при нормални обстоятелства и че ще се стопи пред лицето на мълчаливия бунт на народа, е заложило всичките си надежди върху отслабването, разединението и разпада на Народнорепубликанската партия. За да постигне това, то не познава граници в беззаконието и тиранията си и всеки ден опитва да ни отклони от пътя с нови клопки“, заяви Имамоглу.

CONGRATULATIONS @eczozgurozel !



The will of the Republican People’s Party has once again been affirmed, and at our 22nd Extraordinary CHP Congress, Mr. Özgür Özel has been unanimously re-elected as our Chairperson.



We will continue to defend our will and our party against coups… pic.twitter.com/XQXbIEHQAL — CHP Youth (@CHPYouth) September 21, 2025

Припомняме, че извънредният конгрес се провежда, след като на 2 септември турски съд отстрани ръководството на НРП в Истанбул поради предполагаеми нередности в конгреса ѝ през 2023 г.

Имамоглу беше арестуван на 19 март във връзка с разследване за „корупция“ и обвинения във „връзки с терористи“.

Арестът на Имамоглу предизвика едни от най-масовите протести в историята на Турция. От март насам редица опозиционни кметове също бяха арестувани, по обвинения в корупция.