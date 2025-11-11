Свят

Турската прокуратура поиска 2000 години затвор за бившия кмет на Истанбул Екрем Имамоглу

Посочени са общо 402 обвиняеми, от които 105 се намират в ареста, и е поискана присъда от 828 до 2352 години за Имамоглу

11 ноември 2025, 14:19
Турската прокуратура поиска 2000 години затвор за бившия кмет на Истанбул Екрем Имамоглу
Източник: Getty Images

И станбулската главна прокуратура е изготвила обвинителен акт по дело за създаване и ръководене на организирана престъпна група от страна на бившия кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, като е посочила общо 402 обвиняеми, от които 105 се намират в ареста, и е поискала присъда от 828 до 2352 години за Имамоглу, съобщава в. „Хюриет“. 

Имамоглу беше задържан на 19 март по обвинения в корупция, а няколко дни по-късно общинският съвет в Истанбул го отстрани временно от поста. В рамките на разследването за корупция в Истанбулската голяма община бяха задържани и редица общински служители. Арестите предизвикаха вълна от протести, определяни като най-мащабните в Турция от 2013 г. насам.

Арести в Турция във връзка с корупционното разследване, довело до ареста на Имамоглу

В средата на октомври Турската прокуратура приключи друго разследване за корупция, като внесе обвинителен акт от общо 576 страници срещу 200 души, включително седем кметове от опозиционната Народнорепубликанска партия (ПСР).

Екрем Имамоглу, бившият кмет на Истанбул и водеща опозиционна фигура, се оказа в центъра на поредица от разследвания, които значително изостриха политическото напрежение в Турция. Известен като ключов опонент на дългогодишното управление на президента Реджеп Тайип Ердоган, Имамоглу привлече вниманието върху своята политическа роля.

Огромен протест в Истанбул, много задържани

На 19 март Имамоглу беше задържан по обвинения в корупция, което предизвика незабавен обществен отзвук. Няколко дни по-късно Истанбулският общински съвет го отстрани временно от поста, а съдът потвърди ареста му. Въпреки подаденото обжалване, то беше отхвърлено. В рамките на разследването бяха задържани и десетки високопоставени общински служители и членове на опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП) по обвинения, включващи ръководене на престъпна организация, подкуп и присвояване.

Допълнително срещу Имамоглу бяха повдигнати и обвинения в сътрудничество с терористи, свързани с политическото крило на ПКК, които той категорично отрече като политически мотивирани.

Осъдиха кмета на Истанбул Екрем Имамоглу

Арестите отприщиха мащабни протести в Турция, считани за най-големите от 2013 г. насам, като хиляди излязоха по улиците в подкрепа на Имамоглу. Властите реагираха, повдигайки обвинения на над 800 души за участие в "неразрешени демонстрации" и задържайки десетки за "провокативни публикации" в социалните мрежи. Преди тези събития, Имамоглу вече бе осъден на една година и осем месеца затвор по друго дело за "публична обида на държавен служител", присъда, която може да му забрани да заема политически постове.

Ситуацията се разрази допълнително в средата на октомври, когато турската прокуратура приключи още едно мащабно разследване за корупция, внасяйки обвинителен акт срещу 200 души, включително седем кметове от НРП.

Арестуваха кмета на Истанбул Екрем Имамоглу

Последното развитие е изготвянето на нов обвинителен акт от Истанбулската главна прокуратура срещу Екрем Имамоглу, който го обвинява в създаване и ръководене на организирана престъпна група. Обвинителят е посочил общо 402 обвиняеми, като за Имамоглу е поискана присъда между 828 и 2352 години затвор. Тези продължаващи правни действия очертават сериозните предизвикателства пред бившия истанбулски кмет и турската опозиция.

Източник: БТА, Кристиан Стратев    
Екрем Имамоглу Истанбул Корупция Турция Протести Обвинителен акт Организирана престъпна група Община Истанбул Народнорепубликанска партия Арести
Последвайте ни

По темата

Разпитаха Димитър Любенов в съда за смъртоносната катастрофа на Околовръстното шосе в София: Писах СМС на жена ми, не внимавах 4-5 секунди

Разпитаха Димитър Любенов в съда за смъртоносната катастрофа на Околовръстното шосе в София: Писах СМС на жена ми, не внимавах 4-5 секунди

Абсурдните изказвания на американските политици

Абсурдните изказвания на американските политици

Критичен срок: Кой ще оглави

Критичен срок: Кой ще оглави "Лукойл" като особен управител?

Откриха нов изненадващ страничен ефект от ваксините срещу COVID-19

Откриха нов изненадващ страничен ефект от ваксините срещу COVID-19

Близо 9500 тона фалшиво сирене продадено у нас

Близо 9500 тона фалшиво сирене продадено у нас

pariteni.bg
Защо кучетата лягат по гръб и се въргалят в земята

Защо кучетата лягат по гръб и се въргалят в земята

dogsandcats.bg
Започват „Вълчите празници“, ето кой празнува имен ден
Ексклузивно

Започват „Вълчите празници“, ето кой празнува имен ден

Преди 8 часа
<p>11.11: В единайсетия час оръжията замлъкнаха</p>
Ексклузивно

11.11: В единайсетия час оръжията замлъкнаха

Преди 8 часа
България под вода: 17 области с кодове за обилни валежи
Ексклузивно

България под вода: 17 области с кодове за обилни валежи

Преди 8 часа
Уранът - забравеното наследство от войната в Косово
Ексклузивно

Уранът - забравеното наследство от войната в Косово

Преди 8 часа

Виц на деня

– Siri, ще се ожениш ли за мен? – Предпочитам да останем в облачни отношения.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Евростат: Над 4 млн. души в ЕС са били безработни за повече от година

Евростат: Над 4 млн. души в ЕС са били безработни за повече от година

Свят Преди 30 минути

Равнището на дългосрочна безработица сред икономически активното население през 2024 г. е 1,9 на сто

Караджов: Няма риск инфраструктурни проекти да отпаднат от Бюджет 2026

Караджов: Няма риск инфраструктурни проекти да отпаднат от Бюджет 2026

България Преди 49 минути

По думите му социалните разходи са важни и те трябва да бъдат запазени

<p>ЕК изплаща на България още 438,6 млн. евро по ПВУ</p>

Европейската комисия изплаща на България още 438,6 млн. евро по ПВУ

Пари Преди 1 час

Това са безвъзмездни средства от второто плащане по Плана

<p>Арестуваха 15-годишна, нападнала полицай с лопата</p>

Арестуваха 15-годишна, нападнала полицай с лопата

Свят Преди 1 час

Тийнейджърката нанесе щети на стойност 1200 долара на полицейската кола

Богдана Карадочева: Емил Димитров направи за мен чудеса! (ВИДЕО)

Богдана Карадочева: Емил Димитров направи за мен чудеса! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

Жената с дрезгавия, топъл глас, който звучи в домовете на поколения българи вече повече от половин век, сподели своята лична история

След рекордния шътдаун: Предадоха ли се демократите пред Тръмп?

След рекордния шътдаун: Предадоха ли се демократите пред Тръмп?

Свят Преди 1 час

Няколко сенатори от Демократическата партия склониха да гласуват с републиканците и да сложат край на най-дългия шътдаун в американската история

tbi bank издаде успешно най-голямата емисия облигации в България

tbi bank издаде успешно най-голямата емисия облигации в България

Любопитно Преди 1 час

Историята на Кристи Мартин – боксьорката, която оцеля след опит за убийство

Историята на Кристи Мартин – боксьорката, която оцеля след опит за убийство

Любопитно Преди 1 час

Ето всичко, което трябва да знаете за легендарната боксьорка Кристи Мартин и нейната истинска история, разказана във филма „Кристи“

Майк Пенс ще се кандидатира за президент на САЩ през 2028 г.?

Майк Пенс ще се кандидатира за президент на САЩ през 2028 г.?

Свят Преди 1 час

Решението на Пенс дали да се кандидатира или не за президент ще има влияние върху надпреварата за номинацията на републиканците през 2028 г.

За втора поредна година: България без грешки в усвояването на европейските средства за земеделие и природни ресурси

За втора поредна година: България без грешки в усвояването на европейските средства за земеделие и природни ресурси

България Преди 1 час

о

"Те се влюбиха в чатботовете с изкуствен интелект - и намериха нещо истинско"

Любопитно Преди 1 час

Да се влюбиш в изкуствен интелект вече не е научна фантастика

Курсист се провали 128 пъти на изпит за шофьорска книжка, ето колко му струва

Курсист се провали 128 пъти на изпит за шофьорска книжка, ето колко му струва

Свят Преди 1 час

„Лесно е да се подцени нивото на знания, необходимо за издържане на теоретичния изпит“

Самоубийствен атентат разтърси Исламабад - десетки жертви и ранени пред съда

Самоубийствен атентат разтърси Исламабад - десетки жертви и ранени пред съда

Свят Преди 1 час

Вътршният министър заяви, че атентаторът е планирал да атакува районния съд, но не е успял да влезе вътре

От „Отчаяни съпруги“ до икона на стила: Ева Лонгория с впечатляваща нова визия

От „Отчаяни съпруги“ до икона на стила: Ева Лонгория с впечатляваща нова визия

Любопитно Преди 1 час

Актрисата привлече вниманието на Paris Global Gift Gala в събота, 8 ноември 2025 г., дебютирайки с впечатляваща нова визия

Задържаха 52-годишна жена за въоръжен грабеж на супермаркет във Варна

Задържаха 52-годишна жена за въоръжен грабеж на супермаркет във Варна

България Преди 2 часа

Тя влязла в магазина, насочила към продавачката газов пистолет и си тръгнала с малко над 400 лева

Стрелба с газов пистолет и преследване след катастрофа в Пловдив

Стрелба с газов пистолет и преследване след катастрофа в Пловдив

България Преди 2 часа

69-годишен мъж откри огън след катастрофа с материални щети, пострадали няма

Всичко от днес

От мрежата

9 очарователни факта за женските котки

dogsandcats.bg

4 възможни причини защо кучето ви отказва да яде

dogsandcats.bg
1

Есенни листа подканват за внимание на пътя

sinoptik.bg
1

Укрепват платформите на пеликаните

sinoptik.bg

Дара Екимова и Искрата на пътешествие в Мадрид и Валенсия (СНИМКИ)

Edna.bg

Нова мисия жертва наградата за победителя в Big Brother

Edna.bg

Стефан Велков: Радвам се, че най-накрая получих шанс

Gong.bg

Съветът на Бербатов към Илия Груев: Ако е отворен, ще се учи

Gong.bg

Обвиненият за катастрофата със загинал французин: Пишех SMS и явно съм отпуснал крака си върху газта

Nova.bg

Синдикати и ГЕРБ на среща за параметрите на бюджета: Промени засега няма да има

Nova.bg