Турската прокуратура поиска 2000 години затвор за бившия кмет на Истанбул Екрем Имамоглу

В средата на октомври Турската прокуратура приключи друго разследване за корупция, като внесе обвинителен акт от общо 576 страници срещу 200 души, включително седем кметове от опозиционната Народнорепубликанска партия (ПСР).

Екрем Имамоглу, бившият кмет на Истанбул и водеща опозиционна фигура, се оказа в центъра на поредица от разследвания, които значително изостриха политическото напрежение в Турция. Известен като ключов опонент на дългогодишното управление на президента Реджеп Тайип Ердоган, Имамоглу привлече вниманието върху своята политическа роля.

На 19 март Имамоглу беше задържан по обвинения в корупция, което предизвика незабавен обществен отзвук. Няколко дни по-късно Истанбулският общински съвет го отстрани временно от поста, а съдът потвърди ареста му. Въпреки подаденото обжалване, то беше отхвърлено. В рамките на разследването бяха задържани и десетки високопоставени общински служители и членове на опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП) по обвинения, включващи ръководене на престъпна организация, подкуп и присвояване.

Допълнително срещу Имамоглу бяха повдигнати и обвинения в сътрудничество с терористи, свързани с политическото крило на ПКК, които той категорично отрече като политически мотивирани.

Арестите отприщиха мащабни протести в Турция, считани за най-големите от 2013 г. насам, като хиляди излязоха по улиците в подкрепа на Имамоглу. Властите реагираха, повдигайки обвинения на над 800 души за участие в "неразрешени демонстрации" и задържайки десетки за "провокативни публикации" в социалните мрежи. Преди тези събития, Имамоглу вече бе осъден на една година и осем месеца затвор по друго дело за "публична обида на държавен служител", присъда, която може да му забрани да заема политически постове.

Ситуацията се разрази допълнително в средата на октомври, когато турската прокуратура приключи още едно мащабно разследване за корупция, внасяйки обвинителен акт срещу 200 души, включително седем кметове от НРП.

Последното развитие е изготвянето на нов обвинителен акт от Истанбулската главна прокуратура срещу Екрем Имамоглу, който го обвинява в създаване и ръководене на организирана престъпна група. Обвинителят е посочил общо 402 обвиняеми, като за Имамоглу е поискана присъда между 828 и 2352 години затвор. Тези продължаващи правни действия очертават сериозните предизвикателства пред бившия истанбулски кмет и турската опозиция.