Демокрация зад решетките - европейски кметове защитават Имамоглу

Имамоглу не е единственият обект на натиск - десетки опозиционни кметове в Турция бяха арестувани през последните месеци

24 септември 2025, 09:44

Д емокрацията започва на местно ниво. Ако не я защитим тук, рискуваме да я изгубим навсякъде. Това пише в свой анализ за Politico Харис Дука̀с.

Дука̀с е член на Изпълнителния комитет на Eurocities и кмет на Атина.

В един сух следобед в края на август застанахме пред "Силиври" - строго охранявания затвор западно от Истанбул, където вече месеци наред е задържан Екрем Имамоглу, избраният лидер на най-големия град в Европа.

Зад нас представители на турското гражданско общество държаха плакати; до нас бяха негови колеги от общинския екип; а около нас стоеше тиха, но решителна тълпа от привърженици, сред които и шестима други кметове на големи европейски градове.

Това не беше визитата, която бяхме планирали, но въпреки това бе силна и значима.

Най-силното усещане в този момент не беше само отсъствието на човека, когото бяхме дошли да видим, и до когото националните власти ни отказаха достъп. Беше присъствието на неговите ценности, отекващи във всеки глас.

Разбрахме, че надеждата не може да бъде затворена зад стени. Всичко, на което станахме свидетели, само засили решимостта ни да застанем до нашите колеги и да защитим местната демокрация.

Това, което чухме в Истанбул, не беше отчаяние, а морална сила. Колегите на Имамоглу ни разказаха как той остава ангажиран дори зад решетките, как продължава да се интересува от общински проекти и насърчава екипа си да следва курса, настоявайки работата за по-устойчив Истанбул да не спира.

Имамоглу не е единственият обект на натиск. Десетки опозиционни кметове в Турция бяха арестувани през последните месеци по съмнителни обвинения. Посланието е ясно: всеки местен лидер, който дръзне да управлява по различен начин и застраши контрола на централната власт, ще бъде наказан.

Истанбул е икономическият двигател на страната, а неговият демократичен мандат се подкопава систематично. Въпреки огромния натиск, Метрополията продължава да служи на жителите си. Временно изпълняващият длъжността кмет Нури Аслан разказа как градът продължава да работи за повече обществени транспортни линии, подкрепа за жените, интеграция на мигранти и укрепване на устойчивостта срещу земетресения.

Срещнахме се и със съпругата на Имамоглу - Дилек, която въпреки заплахите към семейството ѝ се е превърнала в силен глас за справедливост. Нейната устойчивост ни напомни, че политическите репресии не засягат само отделния човек, но и неговите близки.

Това посещение не беше първият ни акт на солидарност. Още през март, само дни след ареста на Имамоглу, над 80 европейски кметове подписаха публична декларация, координирана от Eurocities, с призив за неговото освобождаване и за действия от страна на ЕС. Нашата мисия стъпи върху това поето обещание.

  • Защо това трябва да има значение за Брюксел?

Защото Турция остава страна кандидат за членство в ЕС, което предполага върховенство на закона. Тя е и важен търговски партньор, и стратегически съсед. Да се затворят очите пред политическите репресии на границата на ЕС изпраща опасен сигнал, не само към Анкара, но и към други режими, които наблюдават. 

На карта е доверието в ЕС като защитник на демокрацията.

  • А защо трябва да има значение за кметовете в Европа?

Защото градските лидери не са само администратори, те са защитници на демократичните ценности. Историческите градовете винаги са били пространства на откритост, многообразие и диалог. Именно това ги прави заплаха за авторитарните режими, които се страхуват не от идеология, а от примера.

Демокрацията не изчезва изведнъж. Тя започва с юридически притеснения, орязване на бюджети и кампании за дезинформация. После ескалира. Вече сме го виждали. И отново забелязваме тези признаци не само в Турция, но и по-близо до дома.

Например кметът на Будапеща Гергей Карачони е изправен пред подобен натиск в Унгария. Но въпреки това дойде в Истанбул. Не заради себе си, а за да покаже солидарност, защото разбира, че демокрацията трябва да бъде защитавана отвъд границите.

Днес градовете трябва да се превърнат в дипломатически актьори сами по себе си. Те не могат да чакат националните правителства да поемат инициативата. И каним институциите на ЕС да се присъединят към нас в тази борба.

Досега реакцията им е била най-много вяла, по някое бледо изявление или половинчато изразена загриженост. Само Европейският парламент и Комитетът на регионите говориха ясно, но те нямат инструментите за действия. А Европейската комисия, въпреки гръмките си декларации за защита на европейските ценности, изглежда не е готова да действа.

Затова настояваме за среща с еврокомисаря по разширяването, за да обсъдим как процесът на присъединяване на Турция и предприсъединителните фондове се отнасят към този удар срещу демокрацията. Настояваме и Европейският съвет да включи случая в дневния си ред.

Заедно можем да премахнем решетките, поставени пред местната демокрация в Турция - и в Европа. Нашата ангажираност не свършва с тази мисия. Ще продължим да настояваме, да организираме и да говорим. Дължим го на Имамоглу и на всеки градски лидер, който рискува свободата си заради своите граждани.

Демокрацията започва на местно ниво. Ако не я защитим тук, рискуваме да я изгубим навсякъде.

Този коментар изразява личното мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Vesti.bg като цяло.

