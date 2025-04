„Имам нужда от гориво“: Последното съобщение на пилота преди трагедията в река Хъдсън

О ператорът на хеликоптера, който се разби в река Хъдсън и отне живота на всички шестима души на борда, разкри, че машината се е върнала за зареждане с гориво малко преди фаталния инцидент.

Катастрофата се случи в четвъртък, 10 април, около 15:17 ч., след като хеликоптерът излетял от центъра на Ню Йорк малко преди 15:00 ч., съобщи кметът на града Ерик Адамс на пресконференция.

A family’s afternoon sightseeing excursion turned into a devastating tragedy Thursday after the helicopter carrying them crashed off the #NewJersey shoreline, killing all six on board, including three children. The victims were identified as Agustín Escobar, Global CEO of Rail… pic.twitter.com/d4YMpTylwV — Business Today (@business_today) April 11, 2025

Жертвите бяха идентифицирани като Агустин Ескобар — президент на испанския клон на технологичната компания Siemens — съпругата му Мерсе Кампруби Монтал и трите им деца, съобщи градски служител пред People. Пилотът, който също загина при инцидента, все още не е идентифициран.

Хеликоптерът е бил собственост на туристическата компания New York Helicopters. Главният изпълнителен директор на компанията — 71-годишният Майкъл Рот — заяви пред The Telegraph, че пилотът е съобщил по радиото до базата, че се връща на хеликоптерната площадка, за да зареди гориво, малко преди да настъпи трагедията.

„Той (пилотът) съобщи, че каца, че има нужда от гориво, и се очакваше да пристигне за около три минути, но 20 минути по-късно все още го нямаше“, разказа Рот пред британското издание. Той добави: „Всички сме съкрушени. Всеки служител в нашата компания е съсипан. Съпругата ми не е спирала да плаче.“

„Получих обаждане от мениджъра на моя хеликоптерен център. Тя ми каза, че чула за катастрофа. След това телефонът ми започна да звъни безспир от всички страни“, спомня си той. „Тогава един от моите пилоти прелетя над Хъдсън и видя хеликоптера обърнат с главата надолу.“

Operator of Helicopter That Crashed in Hudson River Reveals Pilot Radioed to Say He ‘Needed Fuel’ Before Tragedy https://t.co/IAUL5VoNlQ — People (@people) April 11, 2025

„Смъртта на дете е монументална трагедия за всяко човешко същество“, каза още Рот пред изданието.

Според Федералната авиационна администрация (FAA), хеликоптерът, участвал в катастрофата, е модел Bell 206. Инцидентът се разследва съвместно от FAA и Националния съвет за безопасност на транспорта (NTSB).

Четири от телата са били обявени за мъртви на място, а останалите две жертви са били транспортирани до местна болница, където по-късно също са били обявени за мъртви, съобщи комисарят на полицията на Ню Йорк Джесика С. Тиш.

Пред The New York Post, Рот коментира: „Единственото, което забелязах, гледайки видеозаписа от падащия хеликоптер, е, че лопатките на главния ротор липсват.“

🚨🇪🇸🇺🇸 SIEMENS SPAIN CEO AND FAMILY ID’d IN TRAGIC NYC HELICOPTER CRASH



Agustin Escobar, president of Siemens Spain, his wife Merce, and their three young children were identified as victims in Thursday's horrific Hudson River helicopter plunge that killed all six aboard.… https://t.co/y2fwJTPMjl pic.twitter.com/8SKaLmuyPJ — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 11, 2025

„През 30-те години, в които съм в този бизнес, никога не съм виждал нещо подобно. Единственото, което мога да предположа — макар и без никаква сигурност — е, че или е имало сблъсък с птица, или е настъпила повреда в лопатките на ротора. Нямам идея. Не знам“, добави той.

Причината за катастрофата все още не е известна и остава обект на разследване.