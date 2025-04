Кои са загиналите при зловещата хеликоптерна катастрофа в река Хъдсън

Г лавният изпълнителен директор на Siemens Испания, Агустин Ескобар, неговата партньорка и трите им деца загинаха, след като туристически хеликоптер Bell 206 се разби в река Хъдсън в четвъртък. Според очевидци, витлото на машината се е „счупило във въздуха“, което е довело до внезапно падане с висока скорост.

Няма оцелели при хеликоптерната катастрофа над река Хъдсън

Пилотът на хеликоптера е шестата жертва в трагичния инцидент. Очевидец, който е заснел катастрофата, публикува в X (бивш Twitter): „Хеликоптер се разби в Хъдсън! Машината се разпадна във въздуха и падна!!“

Helicopter crashes into the Hudson River in New York, killing an entire family of 5.



Agustín Escobar, the CEO of Siemens Spain, his wife and their three children aged 4, 5 and 11 died when the helicopter plunged into the Hudson River.



The helicopters pilot also died after the… pic.twitter.com/29MMqDmuUL — Oli London (@OliLondonTV) April 11, 2025

На кадрите се вижда как елемент от ходовата част на хеликоптера плава на повърхността на реката.

Полицията на Ню Йорк предупреди гражданите да се подготвят за засилено присъствие на спешни служби в района, както и за възможни затруднения в трафика. В изявление в X се казва: „Поради хеликоптерна катастрофа в река Хъдсън, в близост до West Side Highway и Spring Street, очаквайте забавяне на трафика и присъствие на аварийни екипи.“

Хеликоптер се разби в река Хъдсън, поне един загинал

Свидетели разказват, че малко преди катастрофата се е чул силен, необичаен шум. Един потребител на X сподели: „Току-що станах свидетел на хеликоптерна катастрофа в Хъдсън. Чу се наистина силен, туптящ звук. Погледнах нагоре и видях как перката се откъсна, след което хеликоптерът падна във водата. Не можах да го видя след това.“

Инцидентът се случва в район, често използван от туристически хеликоптери, летящи между Манхатън и летище Нюарк. Любопитно е, че мястото е близо до прочутото аварийно кацане на полет 1549 на US Airways, пилотиран от Чесли "Съли" Съленбъргър през 2009 г.

Hudson River helicopter crash, as an engineer the amount of single points of failure in a helicopter scares the shit out of me.pic.twitter.com/fHyGJ0ZaZb — ✪ Evil Te𝕏an ✪ (@vileTexan) April 10, 2025

Кой беше Агустин Ескобар?

Агустин Ескобар е работил за технологичния гигант Siemens повече от 27 години. Последно е заемал поста глобален главен изпълнителен директор по железопътната инфраструктура в Siemens Mobility, според профила му в LinkedIn. В края на 2022 г. пое ръководството на Siemens Испания като президент и CEO.

В публикация по този повод той благодари на семейството си, наричайки ги „моя безкраен източник на енергия и щастие“. Ескобар е бил активен поддръжник на устойчивото развитие в железопътната индустрия и често е пътувал по работа, включително до Великобритания и Индия.

През 2023 г. е избран за вицепрезидент на Германската търговска камара за Испания.

BREAKING - Victims of the Hudson River helicopter crash have been identified as Siemens Spain CEO Agustin Escobar, his wife, and their three children. The family arrived from Barcelona Thursday. The pilot has yet to be identified. pic.twitter.com/Tkv8j2akdK — Right Angle News Network (@Rightanglenews) April 11, 2025

Мерс Кампруби Монтал е роднина на легенда от ФК "Барселона"

Мерс Кампруби Монтал, съпругата на Агустин Ескобар и майка на трите им деца, също загива при катастрофата. Тя е роднина на покойния Агусти Монтал – президент на ФК "Барселона" в периода 1969 – 1977 г., запомнен с трансфера на Йохан Кройф. Монтал почина през 2017 г. на 82-годишна възраст.

„Никой пилот не би могъл да предотврати това“ – експертен анализ на инцидента

Авиационният адвокат и бивш пилот на хеликоптер в морската пехота Джъстин Грийн коментира, че видеоматериалите сочат към „катастрофална механична повреда“. Според него е възможно главните ротори да са ударили опашната част, причинявайки нейното откъсване и последвало свободно падане.

„Жертвите вероятно са загинали моментално. Няма данни за опит за контрол над машината. След загубата на подемна сила пилотът е бил безсилен. Това е като камък, който пада от небето. Разтърсващо е“, казва той.

Очевидци разказват: Хеликоптерът се е разпаднал във въздуха

Брус Уол, един от свидетелите, разказва как хеликоптерът се е „разпаднал“ във въздуха – с отделяща се опашка и витло, което продължило да се върти независимо от останалата част.

Дани Хорбиак, която наблюдавала инцидента от дома си в Джърси Сити, чула „няколко последователни експлозии“ и видяла как хеликоптерът се разпада на части във водата.

Лесли Камачо, сервитьорка в ресторант край реката в Хобокен, описва как хеликоптерът е падал, въртейки се и изпускайки дим, преди да се удари във водата.

Спасителни лодки достигнали мястото само минути след удара. Разбитият хеликоптер е изваден от водата с помощта на плаващ кран около 20:00 ч.

🚨🇪🇸🇺🇸 SIEMENS SPAIN CEO AND FAMILY ID’d IN TRAGIC NYC HELICOPTER CRASH



Agustin Escobar, president of Siemens Spain, his wife Merce, and their three young children were identified as victims in Thursday's horrific Hudson River helicopter plunge that killed all six aboard.… https://t.co/y2fwJTPMjl pic.twitter.com/8SKaLmuyPJ — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 11, 2025

Последни снимки на семейството преди трагедията

Смразяващи кадри, заснети минути преди фаталния полет, показват Агустин Ескобар, съпругата му и трите им деца усмихнати на хеликоптерната площадка, както и вътре в самия хеликоптер Bell 206. Снимките, които вече се разпространяват в социалните мрежи, са смятани за последните, направени от семейството заедно.

Инцидентът е сред най-смъртоносните катастрофи с хеликоптер в Ню Йорк през последните две десетилетия.

Съболезнования от Доналд Тръмп

Бившият президент на САЩ Доналд Тръмп изказа съболезнования на близките на жертвите чрез публикация в Truth Social. Той увери, че министърът на транспорта Шон Дъфи и екипът му разследват случая и че „скоро ще бъдат обявени подробности относно причините за инцидента“.

Компанията-оператор: „Безопасността е наш приоритет“

Компанията New York Helicopter, организатор на обиколките, при които туристите могат да разгледат от въздуха емблематични забележителности като Статуята на свободата и Сентръл парк, е обявила, че безопасността и комфортът на клиентите са нейни приоритети. Това обаче е третият фатален инцидент с туристически хеликоптер в града за последните 20 години.