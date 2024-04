НАСА изследва странна скала на Марс

Н АСА разгледа отблизо странна скала на Марс, известна като "връх Бансен", кръстена на връх в националния парк Йелоустоун в Уайоминг.

(Във видеото може да научите повече за: НАСА разпространи цветни снимки на Марс)

Когато марсоходът "Персеверанс" за първи път засне скалата, тя веднага привлече вниманието на учените от НАСА.

"Тази скала беше интригуваща, защото стои високо сред околния терен и има интересна повърхностна текстура на лявата си страна", обясни НАСА в изявление, малко след откриването ѝ.

"Друга особеност на скалата, която се открояваше на изображението, беше почти вертикалното лице точно пред марсохода. Вертикалното лице предизвиква интереса на научния екип по няколко причини: първо, вертикалното лице на скалата може да даде възможност за напречен преглед на всяко химическо или физическо наслояване, което може да се наблюдава в скалата. Второ, вертикалното лице обикновено е по-малко покрито с прах, което е добра новина за нашите научни инструменти!", споделят от НАСА.

На 11 март "Персеверанс" използва сондажния си инструмент, за да вземе проба от скалата с размери 1,7 на 1 метър (ширина 5,6 фута и височина 3,3 фута) за анализ, след като с помощта на спектрометри установи, че тя представлява 75 процента карбонатни зърна, държани заедно с "почти чист" силициев диоксид.

Защо НАСА е толкова заинтригувана именно от тази скала?

Голяма част от мисията на "Персеверанс" е да събира проби от скали и почва, които биха могли да съдържат признаци на древен микробен живот, а скали като тази може би са най-добрият шанс за откриването му.

"Казано по-просто, това е видът скала, който се надявахме да намерим, когато решихме да изследваме кратера Джезеро", казва в изявление Кен Фарли, учен по проекта Perseverance в Калтех в Пасадена, Калифорния.

"Почти всички минерали в скалата, от която току-що взехме проби, са били създадени във вода; на Земята отложените във вода минерали често са добри в улавянето и запазването на древен органичен материал и биосигнали. Скалата дори може да ни разкаже за климатичните условия на Марс, които са били налице по време на нейното образуване", споделя ученият Фарли.

Въпреки че трябва да се направи допълнителен анализ, екипът смята, че скалата може да е част от древно езеро.

"Все още проучваме периферията и събираме данни, но резултатите до момента могат да подкрепят хипотезата ни, че скалите тук са се образували покрай бреговете на древно езеро", допълва Бриони Хорган, учен от "Персейвър" от университета "Пърдю" в Уест Лафайет, Индиана.

