На всеки 2,4 милиона години Марс прави нещо неочаквано за дълбините на нашия океан

Д алечната орбита на Марс може да има по-голямо влияние върху нашата планета, отколкото предполагахме първоначално.

Взаимодействието между гравитационните влияния на Земята и Марс може да е свързано с цикъл от 2,4 милиона години на океански течения дълбоко под повърхността на морето. Това сочи ново проучване, публикувано в списанието Nature Communications.

Този цикъл от дълбоководни течения може да е повлиял на минали дългосрочни модели на глобално затопляне, предполагат учените.

“Бяхме изненадани да открием тези цикли от 2,4 милиона години в нашите дълбоководни седиментни данни. Има само един начин да ги обясним: те са свързани с цикли във взаимодействията на Марс и Земята, обикалящи около Слънцето“, пише авторът на изследването Адриана Дуткевич, изследовател по геонауки от EarthByte Group на университета в Сидни.

Смята се, че орбитата на Марс взаимодейства с тази на Земята, променяйки бавно формата на нашата орбита.

“Гравитационните полета на планетите в Слънчевата система се намесват едно в друго и това взаимодействие, наречено резонанс, променя планетарния ексцентрицитет, мярка за това колко близо до кръгови са техните орбити“, обяснява съавторът на статията Дитмар Мюлер, професор в Университетът на Сидни.

Това по същество води до цикли от 2,4 милиона години - наричани от изследователите "велики астрономически цикли" - на леко повишени нива на слънчева радиация и по-топъл климат, което от своя страна влияе върху циркулацията на океана, смятат учените.

Това е било открито, след като изследователите установяват, че по-топлите периоди от циклите се появяват едновременно с увеличените прекъсвания в дълбоководните записи, поради по-енергичната дълбоководна циркулация.

“Прекъсването на седиментацията показва енергични дълбоководни течения, докато непрекъснатото натрупване на утайки показва по-спокойни условия. Комбинирането на тези данни с усъвършенстван спектрален анализ на данни ни позволи да идентифицираме честотата на прекъсванията в седиментацията за 65 милиона години“, разкрива научното обяснение Дуткевич.

Тези резултати са интригуващи, тъй като предишна работа и настоящи модели предполагат, че настоящата атлантическа циркулационна система, която задвижва Гълфстрийм, известна като Атлантическата меридионална преобръщаща се циркулация (AMOC), може да стане по-малко активна в по-топъл климат, поради топенето на морския лед.

