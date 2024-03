"Това е дълго търсеният "димящ пистолет": Учени откриха гигантски вулкан на Марс

С поред учени огромен вулкан се е "крил пред очите" на Марс в продължение на десетилетия.

Вулканът, който е широк 280 мили, е открит заедно с леден пласт от погребан ледник в източната част на вулканичната провинция Тарсис на Марс, близо до екватора на планетата, разкриха учените на 55-ата конференция по лунна и планетарна наука, проведена в Тексас в сряда.

Те заявиха, че вулканът, който временно е наречен “Ноктис” в чест на местоположението му в края на живописния “Лабиринт на нощта” (Noctis Labyrinthus), е наблюдаван многократно от орбиталните космически апарати на НАСА от 1971 г. насам, но е дълбоко ерозирал и не може да бъде разпознат.

В изследване за откритието учените казват, че размерът на вулкана и "сложната история на модификацията" предполагат, че той е бил активен много дълго време.

В югоизточната му част има район, в който вероятно все още има ледници, които според учените могат да бъдат също толкова значими за нас, колкото и вулканът.

Те смятат, че откритията сочат към "вълнуващо ново място за изучаване на геоложката еволюция на Марс във времето, търсене на живот и изследване с роботи и хора в бъдеще".

Откритието е направено, докато екип от учени е проучвал предполагаеми остатъци от ледник и потенциална площадка за кацане на астронавти наблизо.

Проучването е част от съвместна работа на Института SETI и Марсианският институт към Изследователския център “Еймс” на НАСА.

Д-р Паскал Лий, планетарен учен и водещ автор на изследването, обяснява как се е случило това: "Изследвахме геологията на район, където миналата година открихме останки от ледник, когато осъзнахме, че се намираме в огромен и дълбоко ерозирал вулкан."

Няколко улики издават вулканичния характер на намерената област от слоести хълмове и каньони.

