Илон Мъск инвестира в изкуствен интелект, който да внедри в Туитър

М ултимилиардерът Илон Мъск инвестира в изкуствен интелект(ИИ) в "сърцето" на Туитър, според статия, публикувана в "Инсайдър", въпреки че миналия месец подписа призив да бъде направена пауза в изследванията на ИИ от ново поколение, предаде Франс прес.

Според неназовани източници на медията, главният изпълнителен директор наскоро е закупил около 10 000 графични процесора, а проектът за изкуствен интелект на Туитър ще включва езиков модел.

Тези модели, обучени на базата на големи количества данни, са способни да генерират всякакви видове текст и да отговарят на потребителски въпроси чрез интерфейси като Чат Джи Пи Ти (ChatGPT) на Оупън Ей Ай (OpenAI) или Бард (Bard) на Гугъл.

Мъск, съкрати хиляди служители на Туитър, откакто купи платформата през октомври, освен това е наел специалисти по изкуствен интелект, според "Инсайдър".

The world’s second richest man said that “drastic action” was needed when he came on board, because the company was facing “a $3 billion negative cash flow situation” https://t.co/lltYZENCqm