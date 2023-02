Стотици автори на научна фантастика използват чатботове

А мериканско списание за научна фантастика съобщи, че е забранило стотици автори, след като е получило множество истории, написани от чатботове с изкуствен интелект (ИИ), предаде Франс прес.

Нийл Кларк, главен редактор на списанието за научна фантастика и фентъзи "Кларксуърлд" (Clarksworld), съобщи на последователите си в Туитър, че е забранил повече от 500 автори през февруари заради "машинно генерирани материали".

Debated posting it here, but...https://t.co/IxePjTlpRx

This is a problem for short fiction submissions and it's not just going to go away. The link goes into details, but this is a graph of submission bans since 2019. Plagiarism and bot-written spam. pic.twitter.com/pRSVX4mpKt