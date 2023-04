Токийски университет забрани ChatGPT

Т окийският университет забрани на своите студенти да предават есета, доклади и дипломни работи, написани с помощта на изкуствен интелект (ИИ) чрез чатбота ChatGPT. Останалите японски университети също въвеждат масово ограничения за използването на чатботове в научната работа, пише в. „Гардиън“.

„Вярваме, че студентите трябва сами да пишат научни трудове и затова няма да приемаме за оценяване текстове, създадени чрез използването на ИИ“, се подчертава в изявление на Токийския университет. „Ако употребата се потвърди от инструменти за откриване, ще бъдат предприети строги мерки в съответствие с дисциплинарния правилник на университета относно нарушенията“, се допълва в него.

Ситуацията с ChatGPT в понеделник на пресконференция в Токио коментира главният секретар на правителството на Япония Хирокадзу Мацуно. „Продължаваме да изучаваме тенденциите, свързани с технологиите за изкуствен интелект, и анализираме опасенията, които те са причинили, включително възможността за изтичане на лична информация на потребители“, каза главният секретар на кабинета. Министерството на образованието, културата, спорта, науката и технологиите на Япония издаде препоръки относно използването на ChatGPT поради опасения, че масовото приложение на чатбота в образованието може да попречи на обучението на учениците да мислят самостоятелно.

