Икони, западни мебели и полилеи за милиони: Какво има в двореца на Путин

И кона на княз Владимир, луксозни мебели от западни доставчици, френски кристални полилеи за стотици милиони рубли. Всичко това се вижда в така наречения дворец на Владимир Путин край Геленджик след таен ремонт, извършен там, пише "Свободна Европа".

Това показва видео, публикувано от Фонда за борба с корупцията (ФБК) на починалия в руски затвор опозиционер Алексей Навални и изданието "Проект". Според тях ремонтните дейности там са се състояли през 2021-2022 г. "в най-строга тайна".

Луксозното имение на руския президент е разположено на брега на полуостров Идокопас в Черно море.

Разследването идва в навечерието на встъпването на Путин в пети мандат като президент, след като през март отново спечели изборите в Русия, на които властите не позволиха да има опозиционни кандидати.

Видеото, според авторите на разследването, е заснето от един от работниците в имението малко преди края на основния ремонт там. На тях им е било забранено да използват телефоните си вътре в обекта и те са се страхували, че работата се следи от служители на ФСБ. Въпреки това един от строителите все пак е успял да вземе телефон вътре.

Той първо е заснел първия етаж, където са разположени 11-те спални. След това е слязъл на приземния, където са стаите с пилони и зона за игри.

'Putin's Palace' pole-dancing room refashioned into a church.



Putin has revamped his £1 billion clifftop palace, getting rid of his pole-dancing boudoir and installing a church with a 'throne' for his personal use.



The Russian dictator’s notorious striptease stage and… pic.twitter.com/qngs8irFNI