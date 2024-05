С тивън Сегал се появи изненадващо на церемонията по встъпване в длъжност на Владимир Путин днес.

Холивудският актьор, който преди се наричаше „един милион процента“ руснак, пристигна в Москва за събитието на новоизбрания президент в Кремъл, което се проведе днес (7 май). Путин започна петия си мандат като руски президент след почти четвърт век на поста.

Steven Seagal turns up for Putin's inauguration as star's strange bond with Russian leader revealed https://t.co/vo9vu4pevN pic.twitter.com/jmSgAc59Qy

Той е най-дълго управлявалият лидер на Кремъл след Йосиф Сталин и новият му мандат изтича едва през 2030 г. Сегал е приятел на Путин от години и едва миналата година лидерът му връчи орден на приятелството след медала на американския актьор, добре документирана подкрепа за страната след нейното нахлуване в Украйна.

Сегал се закле във вярност към Русия на събитие, организирано от Международното движение на руснаците в Москва през март миналата година. По време на събитието звездата от „Над закона“ обвини САЩ, че са похарчили „милиарди долари за дезинформация и лъжи“, което е „опит за дискредитиране, деморализиране и унищожаване на възникващия морал на Русия“.

Стивън също беше назначен преди това за специален представител на руското външно министерство, посредник за руско-американските хуманитарни отношения през 2018 г.

Миналата година Путин каза, че „големият принос на Стив за развитието на международното културно и хуманитарно сътрудничество“ е причината за неговия Орден на приятелството медал.

72-годишният Сегал получи руски паспорт през 2016 г., след като ясно изрази подкрепата си за анексирането на Крим през 2014 г. Смята се, че актьорът и Путин първоначално са се свързали заради взаимната си любов към бойните изкуства. Още през 2022 г. актьорът каза пред Fox News, че пропагандата от „външен субект“ противопоставя Русия и Украйна. Той също така настоя, че гледа и на Русия, и на Украйна "като на едно семейство".

Vladimir Putin’s inauguration to a new six-year term is about to start. And of course Steven Seagal is there pic.twitter.com/cjrybAjXKy