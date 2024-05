За да има мир: Какви условия е поставял Путин на Украйна

"Две години война, две години мъка, две години разрушения. А всичко това можеше да се предотврати!" - твърдения като това постоянно се изказват от някои проруски среди, включително и в Германия, съобщи Deutsche Welle.

Те твърдят, че между Русия и Украйна е имало договорено примирие - и то още през април 2022 година, тоест само няколко седмици след нахлуването на руските войски в Украйна. Твърди се също, че Западът бил попречил това примирие да влезе в сила.

Тази версия бе отдавна опровергана не само от украинските участници в преговорите – експертите също я отхвърлят по много причини, отбелязва АРД.

„Преговори между Русия и Украйна наистина е имало, но решаващото в случая е, че никога не е било изготвяно споразумение, защото различията между двете страни по спорните въпроси са били твърде големи“, казва експертът по сигурността Нико Ланге.

Преговорите са започнали веднага след руското нахлуване

Първите преговори между делегации на Русия и Украйна са започнали още на 28 февруари 2022 година, тоест само дни след руската агресия.

Както написа „Уолстрийт Джърнъл“, Русия тогава е поискала безусловната капитулация на Украйна, освен това смяната на президента Зеленски и неговото правителство и обратното въвеждане на руския като официален език.

За украинската делегация тези условия, по понятни причини, са били неприемливи. През следващите дни двете страни са преговаряли основно за създаването на хуманитарни коридори за евакуация на цивилното население.

В средата на март преговорите между двете делегации стават по-интензивни, с Турция в ролята на посредник. На 29 март в Истанбул се стига до преки преговори, по време на които са били разработени по-конкретни идеи на двете делегации за възможно прекратяване на огъня, обяснява АРД. Украйна е трябвало да подпише обвързваща декларация за неутралитет, с която изцяло да се откаже от стремежа си за членство в НАТО, става ясно от документ, с който германското издание „Ди Велт“ разполага. Освен това Украйна е трябвало да декларира, че няма да придобива, притежава или произвежда ядрени оръжия, нито да допуска чуждестранни оръжия и войски на своя територия. Пак по сведения на „Уолстрийт Джърнъл“, от украинска страна са били дори готови да замразят въпроса за незаконно анексирания от Русия полуостров Крим.

Русия на практика е искала Украйна да остане беззащитна

По другите точки обаче позициите на двете делегации са си останали крайно раздалечени, информира АРД. Така например – не е било постигнато споразумение как трябва да изглеждат руско-украинските граници в Източна Украйна. Освен това руската делегация настоявала за огромно намаляване на украинската армия и на нейното въоръжение.

Това става ясно от проект, който руският президент Владимир Путин миналото лято размаха пред телевизионните камери, твърдейки, че става дума за изготвен проектодоговор. Наред с другото, Москва е искала украинската армия да бъде сведена до 85 000 войници и да разполага само с оръжия с ограничен обсег.

