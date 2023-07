Влакът призрак, с който пътува Путин: Параноя или въпрос на лукс

5 август 2022 г. е ден като много други в Украйна. Първите слънчеви лъчи разкриват разрушенията от нощните руски бомбардировки.

Тази сутрин руските атаки срещу жилищен квартал на Николаев донесоха "значителни разрушения", заяви тогава губернаторът на областта, и раниха най-малко 10 души.

В същия ден в Москва бюрократите в кабинета на президента Владимир Путин бяха заети с въпрос, който беше далеч от бруталната война в Украйна.

"Транспортната администрация получи жалба - пише служител на Кремъл, - относно необходимостта от монтиране на фитнес уредите Hoist HD-3800 и Hoist HD-3200 вместо Abductor-Standard и Abductor-Technogym в спортно-оздравителния вагон № 021-78630".

Leaked documents suggest that a so-called "sports-health wagon" -- a Russian train that includes a gym, beauty equipment and a spa -- is used by none other than Putin himself. https://t.co/ctZJrhYfYj — CNN (@CNN) July 10, 2023

Наскоро изтекли документи сочат, че "спортно-оздравителният вагон" се използва не от кого да е, а от самия Путин.

Забележително малко се знае за личния живот на Путин. Публичният му образ е грижливо поддържан, както стана ясно в дните след краткотрайния бунт на Евгений Пригожин. Но един архив от документи и снимки, получен ексклузивно от базираната в Лондон група за руски разследвания Dossier Center и предоставен на CNN, Süddeutsche Zeitung и германските обществени телевизии NDR и WDR, разкрива подробности, които Кремъл крие от обществеността, и степента, до която параноята на Путин е създала затворено съществуване.

Центърът за досиета е подкрепен от Михаил Ходорковски, бивш руски петролен магнат в изгнание, който се превърна в критик на Кремъл.

Фактът, че Путин използва влак, е добре известен. Самият Кремъл е публикувал снимки на срещи, проведени във влака, в богато украсена заседателна зала. Какво се помещава в останалите 20 вагона на влака обаче е строго пазена държавна тайна.

Центърът за досиета твърди, че изтеклите документи идват от вътрешен човек в "Циркон Сервиз" - руска компания, натоварена от държавния железопътен оператор "Руски железници" да оборудва вагоните, предназначени за кабинета на руския президент.

Putin's personal armored train has added carriages with a gym, hammam, cosmetologist's room, bar and movie theater, according to investigation by @akselenc of @dossier_center & partners. Incredible work



Cost to Russian state 6.8b rubles (~$75 million)https://t.co/x3dHucxVL6 pic.twitter.com/om4DqXD5ae — Scott Rose (@rprose) July 5, 2023

Сред подробно описаните части на влака е вагон № 021-78630. В лъскава брошура, изработена от самата фирма "Циркон Сервиз", са показани луксозна фитнес зала и спа център на колела, предназначени за Путин, твърди Центърът за досиета.

Вагонът е завършен през 2018 г. По времето, когато са правени снимките, той е бил оборудван с тежести и съпротивителни уреди Technogym, произведени в Италия - по-късно, изглежда, са заменени с машини Hoist, произведени от американска компания.

През вратата, по-надолу във влака, е обзаведен пълен козметичен център с маса за масаж и всякакво високотехнологично козметично оборудване - включително, според изтекъл документ, радиочестотна машина, използвана за лифтинг на кожата. Самата стая, сочат документите от Центъра за досиета, е оборудвана така, че да помага за предотвратяване на използването на подслушвателни устройства.

Накрая, в облицованата с плочки баня има пълна турска парна баня и душ.

Сред документите, получени от Центъра за досиета, има писма, които свързват оборудването на вагоните, включително на вагона за фитнес, директно с длъжностни лица от най-високите нива на администрацията на Путин.

Кремъл категорично отрича констатациите на Центъра за досиета, като заявява пред CNN: "Президентът Путин не използва такъв влак и не е негова собственост."

CNN е потърсила за коментар и "Циркон Сервиз" и Руските железници, но не получила отговор.

На 2 ноември 2018 г. беше проведена среща за оценка на оставащата работа по спортния вагон с номер 021-78630. Протоколът от тази среща, също получен от Центъра за досиета, показва, че освен ръководителите на "Циркон Сервиз" и Руските железници, са присъствали и 10 служители от Федералната служба за сигурност (ФСС) - организацията, натоварена със защитата на руския президент.

Journalists at Dossier Center & partner outlets obtained thousands of docs from a company that services Putin’s secret armored train. Yeah, it’s got a train car for that. https://t.co/hRCBFsJXtw

https://t.co/o7QR7ciesX — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) July 5, 2023

В десетки договори за поддръжка, които изтекоха в Центъра за досиета и в някои от които е посочен номерът на вагона за спортна зала 021-78630, се казва, че всяка работа по вагоните трябва да бъде съгласувана с ФСО.

През 2020 г. високопоставеният служител на Руските железници Дмитрий Пегов пише до заместник-директора на ФСО Олег Климентиев, като го моли да преразгледа изпратените от него предложения за изграждане на жилищни помещения в два вагона.

"До момента не е получено одобрение от ФСО на нито един от вариантите, което не ни позволява да започнем процедурата по сключване на договор и да започнем изграждането на вагоните", пише Пегов.

"Моля Ви, уважаеми Олег Атеистович, да разгледате предложените концепции и да ни информирате за взетото решение".

Опитите на CNN да се свърже с Пегов и Климентиев за коментар също са неуспешни.

Според бившия инженер и капитан от ФСО Глеб Каракулов, който е избягал от страната миналата година и е бил интервюиран от Центъра за досиета при изключителна секретност, Путин все по-често се обръща към пътуването с влак като начин да избегне проследяването си.

"Самолетът, щом излети, веднага пресича радарите за полети", казва Каракулов в интервюто, което е записано през декември миналата година. "Влакът се използва, за да се скрият по някакъв начин тези движения."

Каракулов каза, че за първи път е започнал да работи по влака, инсталирайки комуникационно оборудване, около 2014 г. Според неговия разказ той е започнал да се използва много по-често през втората половина на 2021 г., когато Русия се е подготвяла за пълномащабното си нахлуване в Украйна.

#Putin travels on a train worth more than 6 billion rubles, with cars equipped with a hammam, gym, beauty salon and cinema, AND A Dossier Center in cooperation with #CNN?



Why is CNN helping Putin?#Russia #Russian #RussianUkrainianWar #Ukraine #UkraineWar#UkraineRussiaWar pic.twitter.com/Qcf2Emzjis — MidnightVisions (@MidnightVision5) July 7, 2023

Според Каракулов влакът на Путин от началото на войната прекарва значително време, паркиран край Валдай, отдалечен руски район между Москва и Санкт Петербург. Путин поддържа голяма резиденция в този район, известен със своите езера и гори.

"Нашите служители бяха под карантина специално за този специален влак", заяви Каракулов пред Центъра за досиета.

"От началото на войната момчетата казваха, че заминават някъде по посока Валдай за 40 или дори 45 дни".

"Може би няма да има отпътуване на влак на конкретна вахта, но хората винаги са готови".

Поверителността обаче не е била пълна. Уязвимостта се е появила под формата на любопитни влакови наблюдатели.

"По железниците на нашата страна има влак-призрак", пише един от trainspotter-ите заедно с изображение на това, което изглежда е влакът на Путин, което е публикувал в rutrain.com.

"Той не е включен в разписанията или в системите на руските железници".

Те успяват да идентифицират влака отчасти чрез използването на два локомотива и отчасти чрез характеристика, посочена в брошурата, изготвена от "Циркон Сервиз". Върху един от вагоните ясно се вижда характерен бял купол, за който Центърът за досиета твърди, че съдържа модерни комуникационни антени.

Тези куполи не се срещат в обикновените руски влакове. Но те се виждаха в официално видео, публикувано от Кремъл през 2019 г., на един от вагоните на специално пригоден влак на Руските железници, докато Путин се движеше по новопостроения Керченски мост между континентална Русия и окупирания Крим.

Именно чрез образа на тези куполи знаем, че влакът на Путин носи обичайните външни обозначения на руски влак. Той е забелязван - и фотографиран - многократно през годините от любители на влаковите наблюдения.

Опитите за разбиране на начина на мислене на Путин са по същество спекулативни. Най-доброто, което може да се направи, е да се обърнем към онези, които са прекарали известно време с него.

Сред тях е и Абас Галямов, който години наред е бил един от авторите на речи на Путин.

"Мисля, че усещането му за политическа несигурност доведе до това, че той започна да се чувства все по-несигурен физически", казва Галямов от Израел, където сега живее.

"Има много хора, които са много близки до него и които използват тази несигурност за собствена изгода, като му казват: виж, тук има заплаха, тук има заплаха, тук има заплаха".

Той губи връзка със страната, казва Галиамов.

"Параноята", както я описва Галямов, е накарала руския лидер да изгражда все повече стени около себе си.

"Той губи войната, губи в политиката, губи и популярността си", казва Галямов.

"Той си навлича все повече и повече врагове, извършва все повече и повече престъпления. Той чувства това, че е заобиколен от врагове. И психологически той иска да се чувства защитен от всички тези неща."

🚂🔥 Ein Zug für einen Bunker Opa mit Kosmetikraum, Hamam und Fitnessstudio für fast 6,8 Milliarden Rubel aus dem Budget der Erefiya.



Die Untersuchung wurde vom Dossier Center gemeinsam mit CNN veröffentlicht. Die Rede ist von einem gepanzerten Zug für Putin mit einem pic.twitter.com/DsQqa0AYl3 — Gaby 🇩🇪🇺🇦 (@Gabriel15184745) July 6, 2023

Дистанцията, създадена от тези защити, разсъждава Галямов, може да е сред най-непосредствените проблеми на Путин. И, по ирония на съдбата, може да е причина за изключителните удобства, изградени за неговия влак.

"Той пътува много малко", казва Галямов. "Той губи връзка със страната. Хората в неговата администрация се притесняват за това."

"Те (служителите в Кремъл) разбират, че това е един от проблемите, които водят до спад в популярността му. Така че вероятно се опитват да направят (нещата) така, че той да може да напусне резиденцията си и да пътува някъде възможно най-удобно".

Този подход на почти пълна изолация е разклатен от краткотрайния бунт на Вагнер. В дните след бунта Путин присъства на необичайно голям брой срещи и дори е забелязан да поздравява представители на обществеността.

Не е известно дали е използвал специалния си влак, за да се придвижва - но вълненията вероятно не са допринесли за облекчаване на съобщената му "параноя".