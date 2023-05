Най-зловещите разсекретени операции на ЦРУ

Ц ентралното разузнавателно управление, по-известно като ЦРУ, вдъхва страх, подозрение и любопитство още от официалното си създаване през 1947 г. Преди да се нарече ЦРУ, то е било известно като Служба за стратегически услуги и е отговаряло за някои от най-тайните операции по време и след Втората световна война. ЦРУ организацията става известна с очевидно незачитане на федералното и международното право и се подозира, че управлява някои проекти, за които дори президентът на Съединените щати не знае. От сваляне на правителства и организиране на операции под фалшив флаг до въвеждане на един от най-пристрастяващите наркотици в света в САЩ, тайните операции на ЦРУ, които излязоха наяве, са ако не друго, увлекателни за четене.

"Safe AGI" will be the Manhattan Project of our time. pic.twitter.com/BcJlgnicKS — Brian Ji (@BrianJJi) May 9, 2023

Проектът Манхатън

Проектът Манхатън е може би най-известната тайна операция на американското правителство, заради опустошителните последствия, до които довел. Започнал през 1939 г. и ръководен от Робърт Опенхаймер, проектът Манхатън е започнал да изследва възможността за използване на атомната енергия като оръжие и тази хипотеза бързо се оказва вярна.

През август 1945 г. две атомни бомби били хвърлени върху японските градове Хирошима и Нагасаки, доказвайки на света, че атомната енергия всъщност може да бъде ужасяващо оръжие, което причинява безумно страдание.

Проект 1794

През 2012 г. правителството на САЩ разсекрети множество документи, описващи плановете им за изграждане на летяща чиния. Въпреки че издадената от правителството чиния няма да бъде използвана за извънземни цели, тя може да е тайното оръжие, използвано в конфликт срещу бившия Съветски съюз.

Проект 1794 започнал през 50-те години на миналия век и не продължил много дълго. Предложеният самолет имал високи цели, които трябвало да изпълни, като едни от тях били да достигне максимална скорост четири пъти по-висока от скоростта на светлината, максимална надморска височина от 100 000 фута (30 480 м) и да струва не повече от 26 милиона щатски долара. През 1961 г., след някои предварителни тестове, било установено, че технологията все още не е достатъчно развита.

Mission Mind Control

1979 / ABC News / Richard Roy



During the Cold War, unwitting American subjects were dosed with massive quantities of LSD in the secret CIA-funded “MK-Ultra” project, to study effectiveness in interrogations and brainwashing

-sound on- pic.twitter.com/Qy23H0UHUA — psychotronica (@psychotronica_) September 15, 2022

Проект MK-Ultra

Известен като MK-Ultra, този проект бил обстойно правителствено разследване на употребата на вещества, променящи съзнанието, и способността им да хипнотизират войниците и гражданите. Започнат през 1953 г. и ръководен от Сидни Готлиб, проектът използва най-малко 10 милиона щатски долара (87,5 млн. долара при отчитане на инфлацията), пари на данъкоплатците, за да проучи ефектите на различни химикали, по-специално LSD, върху нищо неподозиращи субекти.

Многобройни агенти на ЦРУ, както и членове на широката общественост, получили психоактивното вещество без тяхното информирано съгласие, което е пряко нарушение на Нюрнбергския кодекс. На пациент в психиатрично заведение в Кентъки, давали LSD всеки ден в продължение на 174 дни, сочат докладите.

NATO, EU AND UN are run by nazis since Operation Paperclip. Don't believe me? Here look up these names. NATO was hitlers dream. It took over the world while everyone cheered pic.twitter.com/N0MxereSR1 — 🇺🇲Cap'n Crunch Zac MD🇺🇲 😂 (@Zac_Unchained) May 3, 2023

Операция „Кламер“

След Втората световна война съюзниците, които помогнали за спечелването на войната и победата над нацистите, бързо се разпаднали с началото на Студената война, при която Съединените щати и Съветският съюз се превърнали от съюзници във врагове.

Една от по-съмнителните и малко известни стратегии, разработени от американското правителство, била известна като операция „Кламер“, в която те събрали най-добрите нацистки учени, които не били съдени на Нюрнбергския процес и им предложили работа в правителството на САЩ. Много от тях, включително високопоставеният член на нацистката партия Вернер фон Браун, работили с НАСА по тяхната космическа програма.

CIA Project Mockingbird. Been going on since JFKs assassination. They TELL your media WHAT THE NEWS IS pic.twitter.com/uGKd0dZjav — Costa G (@CostaGlaropoulo) May 7, 2023

Проект „Присмехулник“

Проектът „Присмехулник“ бил операция за подслушване, извършена по заповед на президента Джон Ф. Кенеди между март и юни 1963 г., пазена в тайна до 2001 г.

Първоначалната цел на подслушването била репортерът на "Ню Йорк Таймс" Хансън Болдуин, който срещнал лошата страна на президента, защото публикувал в статия поверителна информация, сравняваща атомните арсенали на Съединените щати и СССР. В хода на операцията още двама други журналисти били атакувани.

"While the Bureau had been discussing programs to create “sleeper agents” in #Alaska since as early as January 1950, it seems that CIA may not have been consulted until March" #StayBehind https://t.co/1mRQwcynXF — Tom Reske (@tom_reske) November 12, 2018

Операция „Умивалник“

Малко след началото на Студената война Съединените щати започнали да въвеждат предпазни мерки в случай на съветска инвазия на американска земя. Една от тези предпазни мерки, започнала в началото на 50-те години на миналия век, била наречена операция "Умивалник".

Операция „Умивалник“ се състояла от тайно организиране на обикновени граждани на Аляска в група шпиони, дешифратори и потенциални бойци от съпротивата. Тези групи били създадени от ЦРУ и НАТО и из Европа, но групата Умивалник е единствената по рода си, за която се знае, че съществувала на американска земя.

„Акустично коте“

Тази операция на ЦРУ от епохата на Студената война била закачливо наречена „Акустично коте“ и имала характеристики на революционна нова система за наблюдение. „Акустично коте“ се появоло през 60-те години на миналия век и включвала хирургично поставяне на малък микрофон в ушния канал на котки и изпращането им близо до съветските посолства.

Котките не били добри в изпълнението на заповеди и след като първият четириног агент бил почти веднага ударен от такси, а други няколко се отклонили от целта, проектът беше прекратен.

During the Cold War space race, the CIA once kidnapped a Soviet space probe, studied it for a night and returned it without anyone realizing. pic.twitter.com/WT69oirHVf — Don Balkwill (@DonBalkwill) August 28, 2022

Отвличането на "Луна 3"

През 60-те години на миналия век космическата надпревара е в ход и Съветският съюз е начело. През 1959 г. от отдалечена база в Казахстан успешно е изстреляна ракета "Луна 3" към Луната и така тя станала първият космически кораб, който достигнал и снимал тъмната страна на Луната.

След като "Луна 3" се върнала на Земята, от Съветският съюз я изпратили на рекламна обиколка. От ЦРУ решили, че трябва да научат всичко за този новаторски сателит и затова агенти проникнали в камиона, превозващ ракетата, под прикритието на нощта и я разглобили напълно, за да направят снимки на всеки един компонент, а след това сглобили отново космическия кораб преди изгрев слънце. Очевидно от Съветският съюз никога не е разбрали. Поне навремето...

In an effort to remove Cuba's left-wing nationalist government, President John F. Kennedy authorised the @CIA operation known as Operation Mongoose #OnThisDay of (Nov 30), 1961. Then, in Cuba, there were numerous terrorist strikes against trains, food storage, and other targets. pic.twitter.com/byyCjOarPx — The International Magazine (@TheIntlMagz) November 30, 2022

Операция „Мангуста“

Ако има нещо, с което ЦРУ е известно преди всичко, то е свалянето на чужди лидери. През 60-те години на миналия век агенцията приоритизирала убийството или отстраняването от длъжност на кубинския революционен лидер Фидел Кастро. Под кодовото име операция „Мангуста“ са извършени множество неуспешни опити за убийството му между 1961 и 1963 г.

Операция „Мангуста“ представлявала много от известните над 600 опита за убийство на Кастро. Някои от „по-креативните“ схеми включват газообразен LSD, подкупване на американския мафиот Сам Джанкана, за да извърши убийството, и отровен сладолед.

Project Iceworm: America’s secret nuke tunnels beneath Greenland’s ice https://t.co/ypDMoCCVEk — Sandboxx News (@sandboxxnews) October 13, 2020

Проект "Леден червей"

Един от проблемите, породени от ранните ядрени ракети, бил техният ограничен обхват. Един от начините, по които правителството на САЩ, с помощта на ЦРУ, се опитали да заобиколят този проблем бил чрез изграждането на тайни ракетни силози в Арктическия кръг, под ледената покривка на Гренландия.

В продължение на седем години Дания изобщо не знаела за комплекса, който се строял под тяхна територия. Проектът в крайна сметка бил отменен през 1966 г., след като промените в ледената покривка направили плана неосъществим.

Underwater nuclear explosion on Bikini Atoll 1946 shown in color



The nuclear tests at Bikini Atoll consisted of the detonation of 23 nuclear weapons by the United States between 1946 and 1958 at Bikini Atoll in the Marshall Islands. pic.twitter.com/JlRtvv2TD9 — Avia.Pro - 🛡️Foreign Affairs - 📡Geopolitics (@avia_pro) February 17, 2023

Ядрени опити на атола Бикини

Когато човек си представя площадки за ядрени опити обикновено това, което му идва на ум са пустините на Аризона и Ню Мексико. Оказва се обаче, че едно от най-тежко бомбардираните места в историята на САЩ е било райско кътче на тихоокеански остров.

Веднага след края на Втората световна война и бомбардировките над Хирошима и Нагасаки, ядрените опити продължили с пълна сила на Маршаловите острови, по-специално в атола Бикини, където били взривени 23 ядрени бомби между 1946 и 1958 г. Тези острови не били необитаеми, като правителството насилствено премахнало близо 200 жители, които наричали островите свой дом.

1968 Thule Air Base USAF B-52 crash ☢️🇺🇸



Note: This incident is classified as Broken Arrow incident.



On 21 January 1968, an aircraft accident, sometimes known as the Thule affair involving a United States Air Force (USAF) B-52 bomber occurred near Thule Air Base 1/n pic.twitter.com/lls79kgMxD — ENTEI (@ZEUS_PSF) October 16, 2022

Катастрофата на B-52 през 1968 г

През 1968 г. самолет бомбардировач B-52, носещ четири ядрени бомби, извършвал рутинни обиколки около базата на летище Туле в Гренландия, когато неочаквано се разбил в заобикалящата снежна пустош. Властите незабавно трябвало да локализират бомбите и скоро след това обявили, че това успешно е направено. Едва през 2008 г. BBC съобщи за секретни документи, които разкриват, че една от бомбите никога не е била открита.